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Abelardo de la Espriella invitó a los bancos a reducir las tasas de interés y anunció subsidios destinados para la reconstrucción tras el terremoto

El presidente de la República reiteró que la propuesta involucra a la totalidad del sector financiero y a los mandatarios locales, a los que recordó que la reconstrucción debe hacerse sin distinciones políticas ni ideológicas

El presidente Abelardo de la Espriella invitó al sector financiero a ofrecer facilidades a los afectados por el fenómeno natural, que ya deja a 26.945 viviendas destruidas y 127.557 averiadas - crédito Presidencia

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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, anunció en la alocución presidencial transmitida el lunes 17 de agosto un paquete de medidas para aliviar la situación de las familias afectadas por el reciente terremoto, ocurrido en la mañana del 10 de agosto, con énfasis en la reducción de tasas de interés y la implementación de subsidios de arrendamiento y programas de vivienda para los más afectados.

Las disposiciones que confirmó el primer mandatario de los colombianos buscarían responder al impacto que dejó el sismo en más de 450 municipios del país, donde miles de ciudadanos perdieron su hogar. De acuerdo con las cifras que maneja el jefe de Estado, al menos 120.328 familias en el territorio nacional sufrieron afectaciones, con 26.945 viviendas destruidas y 127.557 más con algún tipo de avería en su estructura.

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Frente a esto, el mandatario presentó el Plan Milagro de Reconstrucción: una estrategia nacional que articula a los sectores público y privado para facilitar el acceso a vivienda digna, especialmente para los que lo han perdido todo. En concordancia con este anuncio, instó a la banca a ofrecer una serie de facilidades en las tasas de interés, en un panorama en el que se habla de una inversión inicial de $30 billones en daños.

Abelardo de la Espriella - Terremoto en Colombia
El presidente Abelardo de la Espriella hizo un nuevo llamado al sector financiero para jugar un papel clave en las labores de reconstrucción - crédito Presidencia - Colprensa

“Invito también a los constructores, a todos los empresarios de la construcción, a trabajar unidos por Colombia, codo a codo, con el Estado, con el Gobierno, donando sus utilidades en los proyectos de vivienda de las zonas afectadas. Invito al sector financiero a bajar sus tasas de interés, para que las familias puedan reconstruir o adquirir un techo digno”, enfatizó De la Espriella en su intervención, desde Barranquilla.

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La invitación de Abelardo de la Espriella al sector financiero en Colombia

En consecuencia, el jefe de Estado remarcó la urgencia de la reconstrucción y el apoyo a los que se han quedado sin hogar. “Habrá subsidios de arrendamiento, alivios en servicios públicos y un programa de vivienda nueva y mejoramiento bajo el concepto Vivienda Milagro”, señaló de la Espriella, al reiterar que el proceso incluirá un censo y caracterización de los casos para entregar soluciones concretas.

De esta forma, la propuesta de bajar las tasas de interés involucra a la totalidad del sector financiero, pues exhortó a bancos y entidades crediticias a facilitar condiciones para que las familias puedan acceder a recursos que les permitan reconstruir o comprar una vivienda, en una articulación que debe hacerse con los mandatarios locales, a los que les recordó que “no hay colores políticos ni hay ideología”.

En Cali continúan la remoción de escombros y la búsqueda de desaparecidos, aunque la esperanza de encontrarlos con vida ya se agotó - crédito Sergio Acero/REUTERS
En Cali continúan la remoción de escombros y la búsqueda de desaparecidos, aunque la esperanza de encontrarlos con vida ya se agotó - crédito Sergio Acero/REUTERS

El Plan Milagro de Reconstrucción también convocó a los constructores y empresarios del sector de la construcción a donar utilidades en los proyectos de vivienda en las zonas afectadas. El objetivo es que los nuevos desarrollos y el mejoramiento de viviendas existentes se lleven a cabo de manera eficiente, transparente y con la mayor celeridad posible; por lo que no habrá consideración con los actos de corrupción.

Como parte del paquete de medidas, el Ministerio de Hacienda activó el desembolso de un primer tramo de crédito por 200 millones de dólares del Banco Mundial, recursos que estarán destinados exclusivamente a atender a las víctimas; en una declaración en la que enfatizó que la distribución de estos fondos será austera y transparente. “Aquí no se va a perder un solo peso”, reiteró De la Espriella ante los ciudadanos.

Pereira fue una de las cinco ciudades más afectadas por cuenta del terremoto del 10 de agosto de 2026, en materia de infraestructura - crédito Luisa González/REUTERS
Pereira fue una de las cinco ciudades más afectadas por cuenta del terremoto del 10 de agosto de 2026, en materia de infraestructura - crédito Luisa González/REUTERS

Es válido decir que la magnitud de la catástrofe llevó al Gobierno a decretar el estado de emergencia económica, lo que permitirá la adopción de medidas extraordinarias para la reconstrucción. El Fondo Milagro será el eje estructurador del plan, inspirado en el modelo Forec adelantado tras el terremoto del Eje Cafetero el 25 de enero de 1999; y se buscará replicar los aciertos del pasado y corregir los errores de entonces.

Por último, el paquete de subsidios anunciado por el Ejecutivo incluye apoyo para el pago de arriendo, la reducción de tarifas de servicios públicos para los damnificados y programas de acceso a viviendas nuevas o mejoradas, al priorizar la atención a los que más lo necesitan. Para ello se hará un censo detallado para identificar a cada familia afectada y entregar soluciones acordes a cada caso, con cobertura y equidad.

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