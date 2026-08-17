Sebastián Vega pidió empatía para los que retoman sus labores tras el terremoto: “Trabajar no significa que no nos duela”

El actor dejó clara su postura sobre la reanudación de actividades en la industria del entretenimiento tras el terremoto en Colombia - crédito Sebastián Vega / Instagram

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El actor Sebastián Vega publicó un video en Instagram en el que habló de uno de los problemas que atraviesa la industria del entretenimiento en Colombia tras el terremoto en Colombia, pues se están preguntando cuándo y cómo retomar obras, eventos y actividad comercial sin quedar expuesto al señalamiento público. En ese mensaje, el actor y creador de contenido planteó que “funcionar no significa ser indiferente”.

El video no se limitó a un llamado emocional, pues el famoso aseguró que, cuando se decide cancelar un evento u obra, la conversación suele enfocarse en quien aparece en escena, pero deja fuera a aquellos que trabajan alrededor de cada producción.

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“Lo viví de cerca hace unos días. Vi la angustia de quienes estaban a punto de perderlo todo por una cancelación. Y entendí que a veces continuar no es una muestra de frialdad, es una forma de sostener a todos”, expresó en su video.

Vega hace parte del elenco de esta temporada de MasterChef Celebrity Colombia como uno de los cocineros, por lo que es uno de los personajes del momento, así que aprovechó que tiene miles de seguidores para exponer su punto de vista.

El famoso también se refirió a aquellos que se graban ayudando solo por figurar - crédito sebastian_vega1 / Instagram

En su mensaje, Vega describió el dilema que escuchó en estos días: “¿Será que abro? ¿Será que no abro el negocio? ¿Será que publico? ¿Será que debo cancelar? ¿Será que cancelo el evento? ¿Será que canto? ¿Será que me subo a tarima? ¿Será que hago la obra? ¿Será que grabo?”.

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El famoso aseguró que la aparición de preguntas ocurrió por el miedo a ser juzgados o malinterpretados en una era digital en la que las “funas” hacen parte del diario vivir.

El actor indicó que reactivar no equivale a minimizar el dolor: “Trabajar no significa que no nos duela. Cumplir un compromiso no significa ignorar la realidad. Seguir adelante no es olvidar”.

Y continuó hablando de aquellos que han dedicado meses o incluso años a un proyecto: “Muchas veces creemos que cancelar afecta solo a quien aparece en un escenario, pero casi nunca vemos la cadena completa”.

Sebastián Vega habló de las dualidades que atraviesan los integrantes de la industria del entretenimiento - crédito @sebastian_vega1/Instagram

Sebastián Vega argumentó su punto con una frase que funcionó como eje de su publicación: “La economía no es solo una cifra. Es la historia de alguien, es una familia, son sueños, es el plato de comida en la mesa de alguien”.

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Sin embargo, también se refirió a los límites: “Por supuesto, hay momentos en los que detenerse será lo más sensato y cada situación debe evaluarse con responsabilidad”.

En su mensaje fue enfático en asegurar que “no conocemos la realidad del otro”.

El apoyo de los creadores de contenido y su difusión redes sociales

Vega se refirió a los que trabajan con plataformas digitales: “Quienes trabajamos, por ejemplo, en redes sociales, también hacemos parte de una cadena más larga de lo que se ve en una pantalla de un celular. Pero al mismo tiempo, ha sido emocionante cómo tantas voces han puesto sus comunidades al servicio de quienes hoy necesitan ayuda. Eso también habla de lo que somos capaces cuando usamos nuestras plataformas para servir”.

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Sin embargo se refirió a la dualidad ética que existe: “Si voy a grabar mientras ayudo, ¿lo hago para que más personas se sumen o para que más personas me vean?”.

El país entero sigue intentando levantarse de las ruinas - crédito Ejército Nacional

Y cerró ese punto con una advertencia: “La cámara puede ser una herramienta muy poderosa para ayudar, pero nunca debe ser la razón por la que ayudamos”.

En el texto que acompañó el video, reiteró que es indispensable aprender de todo lo que está ocurriendo: “Lo hago desde el respeto, desde el amor por nuestro país, por el respeto y la solidaridad con las víctimas y con la intención de que intentemos comprendernos un poco más antes de juzgarnos. Este momento nos está dejando muchas enseñanzas. Ojalá sepamos conservarla”.

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