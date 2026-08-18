Incendios en Tolima dejan una huella devastadora y el balance podría seguir creciendo: ya van más de 11.700 hectáreas afectadas

Los incendios forestales han afectado cultivos, zonas ganaderas y bosques nativos en diferentes municipios del Tolima- crédito Gobernación del Tolima

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El impacto de los incendios forestales que golpean al departamento de Tolima durante agosto todavía está en proceso de establecerse. Las autoridades departamentales reportan, por ahora, 11.775 hectáreas afectadas, aunque el balance podría crecer cuando terminen las mediciones de las zonas más golpeadas.

La dimensión de la emergencia también genera preocupación entre los alcaldes. En San Luis y Ortega, por ejemplo, los mandatarios locales sostienen que los registros disponibles podrían quedarse cortos frente a la superficie realmente alcanzada por las llamas. La diferencia entre los reportes refleja la necesidad de completar las verificaciones antes de cerrar un balance definitivo sobre la emergencia.

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Las autoridades mantienen seguimiento a los focos que continúan activos en varias poblaciones del departamento - crédito Gobernación del Tolima

En San Luis, el alcalde Ricardo Acosta afirmó que una medición realizada con apoyo de cuerpos de bomberos de otras regiones arroja una afectación superior a la registrada oficialmente. “No podemos minimizar esta situación y necesitamos que los datos estén completos para que el Gobierno nacional nos pueda ayudar en la magnitud real que significó esta tragedia ambiental para nuestro departamento. Nosotros, con la ayuda de cuerpos de bomberos de diferentes partes del país, ellos tenían un programa e hicieron la medición, y para San Luis supera las 7.500 hectáreas afectadas”, aseveró el alcalde de San Luis.

Una situación similar fue planteada por el alcalde de Ortega, Diego Matiz. Según sus cálculos, en ese municipio el fuego habría consumido más de 9.500 hectáreas, con daños concentrados en cultivos, terrenos destinados a la ganadería y áreas de bosque nativo.

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El panorama resulta especialmente complejo para el sector pecuario de Ortega. Matiz explicó que el municipio cuenta con 35.000 cabezas de ganado y que la pérdida de pastos, fincas y fuentes de agua dejó a los animales sin alimento suficiente. “Ortega es el tercer municipio con más cantidad de población bovina, hay 35 mil cabezas de ganado. Hoy lamentablemente no tienen nada que comer estos animales, nutrición animal, no hay pastos, no hay fincas y no hay agua. Necesitamos miles de toneladas de silo, de heno, de sal y de melaza para poder realmente llegar al sector ganadero”, acotó Matiz.

San Luis es uno de los municipios más afectados por los incendios registrados durante agosto- crédito Sngrd

Mientras se consolidan los reportes, los organismos de Gestión del Riesgo mantienen la atención sobre diez incendios que continúan activos en nueve municipios del departamento. Entre los puntos que concentran mayor preocupación aparecen Alvarado, Armero Guayabal y el área ubicada entre Suárez y Carmen de Apicalá.

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El consolidado oficial de agosto ubica a Ortega como el municipio con mayor superficie afectada, con 3.185 hectáreas. Le siguen San Luis, con 2.967; Rovira, con 1.814; Honda, con 1.080, y Coello, con 600 hectáreas. A estas cifras se añadirá Valle de San Juan, donde las primeras estimaciones dan cuenta de más de 1.200 hectáreas consumidas y los cálculos todavía avanzan.

La Gobernación advierte que el número de hectáreas puede modificarse después de realizar análisis más detallados sobre los terrenos afectados. Por eso, el balance actual es considerado preliminar frente a la magnitud total de las pérdidas ambientales y productivas. La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, destacó el trabajo coordinado de las entidades que participan en la atención de las emergencias y aseguró que el departamento recibió apoyo para responder a las necesidades de las comunidades.

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Las pérdidas de pastos y fuentes de agua complican la situación de los productores ganaderos afectados por las llamas - crédito Bomberos Bogotá / X

“Agradezco inmensamente el trabajo articulado y debo decirle a los comandantes de las diferentes entidades y especialidades que me sentí totalmente respaldada por cada uno de ustedes y de sus hombres. Gracias a quienes también aportaron toda su experiencia para superar este tipo de situaciones. Hemos llevado toneladas de ayudas, en comida, en mercados, equipos y herramientas para atender cada una de las emergencias presentadas en los diferentes municipios”, resaltó la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz.

El siguiente paso estará relacionado con la atención de las afectaciones para agricultores y ganaderos. La Gobernación espera que la próxima semana llegue al departamento el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, a quien se le presentará el inventario completo de los daños ocasionados por los incendios forestales. Con ese reporte, las autoridades del Tolima buscarán solicitar ayudas para los productores afectados y entregar al Gobierno nacional una dimensión más precisa de las consecuencias que dejaron las llamas en el territorio.

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