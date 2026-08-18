El ciclista colombiano Santiago Umba se volvió a coronar campeón de la Ordu Black Sea Classic

Santiago Umba se coronó campeón de la Ordu Black Sea Classic por cuarta vez en su carrera - crédito Santiago Umba

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Santiago Umba sumó su cuarta victoria de la temporada tras imponerse en la Ordu Black Sea Classic, disputada en Turquía. El colombiano, corredor del Solution Tech NIPPO Rali, fue el más fuerte en el exigente final en Karga Hill y se impuso con un ataque en los últimos metros.

El triunfo se suma a los conseguidos previamente en el GP Vorarlberg p/b Radhaus Rankweil y en la cuarta etapa del Tour de Qinghai, además de su reciente victoria en territorio europeo.

En la Ordu Black Sea Classic, prueba de categoría 1.2 de la UCI, Umba completó los 119,1 kilómetros entre Ordu y Karga Hill en 3 horas, 17 minutos y 6 segundos. El boyacense aprovechó su velocidad y respondió a las rampas finales para cruzar primero la línea de meta.

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El colombiano superó por siete segundos al eritreo Awet Aman, del Istanbul Team, mientras que el ucraniano Kyrylo Tsarenko, compañero de Umba en el Solution Tech NIPPO Rali, terminó tercero, a 10 segundos del ganador. Umba fue el más fuerte en las rampas finales y aprovechó sus condiciones para cruzar primero la línea de meta con un tiempo de 3 horas, 17 minutos y 6 segundos. El boyacense aventajó por siete segundos al eritreo Awet Aman y por 10 al ucraniano Kyrylo Tsarenko, su compañero en el Solution Tech NIPPO Rali.

Santiago Umba en el podio de la Ordu Ban Sea Classic - crédito Ordu

Clasificación Ordu Black Sea Classic

Santiago Umba — Solution Tech NIPPO Rali — 3:17:06 Awet Aman — Istanbul Team — +0:07 Kyrylo Tsarenko — Solution Tech NIPPO Rali — +0:10 Adne van Engelen — Terengganu Cycling Team — +0:17 Benjamin Prades — VC Fukuoka — +0:29 Luke Burns — Victoire Hiroshima — +0:34 Daniil Pronskiy — Team Vino – North Qazaqstan Region — +0:55 Alexandre Balmer — Solution Tech NIPPO Rali — +1:04 Jo Hashikawa — Terengganu Cycling Team — +1:06 Mathias Bregnhøj — Kinan Racing Team — +1:12

La victoria en Turquía representa ahora un nuevo capítulo en la temporada del colombiano, quien continúa acumulando resultados importantes con el Solution Tech NIPPO Rali.

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Santiago Umba es, además, corredor de la selección Colombia de ciclismo - crédito Federación Colombiana de Ciclismo

Umba, protagonista en Turquía

El triunfo de Umba fue además la única presencia colombiana destacada en la clasificación de la Ordu Black Sea Classic. El boyacense fue el encargado de representar al país en una prueba que reunió corredores de diferentes equipos internacionales.

El segundo puesto fue para Aman Awet, quien llegó siete segundos después del colombiano, mientras que Tsarenko completó el podio. Otros corredores como Adne van Engelen, Benjamin Prades, Luke Burns y Daniil Pronskiy terminaron entre los diez primeros.

Para Umba, la victoria supone otro resultado que confirma su buen momento competitivo durante 2026. El corredor de 22 años ha logrado trasladar sus condiciones como escalador a diferentes escenarios y también ha mostrado capacidad para resolver carreras en finales rápidos y empinados.

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Con cuatro triunfos en el año, el boyacense continúa consolidándose como uno de los corredores colombianos con mayor protagonismo en el calendario internacional.

Nairo Quintana, considerado uno de los ciclistas más grandes en Colombia, ha respaldado a Santiago Umba - crédito AFP

¿Quién es Santiago Umba?

Santiago Umba nació en Arcabuco, Boyacá, y desde joven fue considerado uno de los corredores con proyección dentro del ciclismo colombiano. En 2021 dio el salto a Europa para competir con el Androni Giocattoli, aunque una caída en el Tour de l’Avenir de ese año y las lesiones posteriores lo obligaron a estar alejado de las carreteras durante cerca de un año.

En 2023 pasó al GW Shimano-Sidermec, equipo con el que consiguió resultados importantes, entre ellos el quinto lugar en la Vuelta de la Juventud y un Top-10 en el Giro Next Gen. También terminó undécimo en el Giro dell’Appennino, una competencia en la que tuvo que enfrentarse a corredores pertenecientes a equipos del WorldTour.

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Su evolución le permitió dar el salto al Astana Qazaqstan para la temporada 2024, donde tuvo su primera oportunidad en la máxima categoría del ciclismo mundial. Umba llegó con la expectativa de demostrar sus condiciones como escalador y continuar su proceso de crecimiento en el pelotón internacional. Antes de ese paso, además, había recibido el respaldo de Nairo Quintana, quien había seguido su carrera y había pronosticado que el boyacense se haría notar en poco tiempo.