De la Espriella ordenó levantar bloqueo de la comunidad en la vía Barranquilla–Santa Marta: “Las peticiones se hacen respetuosamente”

Las autoridades restablecieron la movilidad en el corredor entre Atlántico y Magdalena, después de que habitantes protestaran por la falta de electricidad en la zona durante varios días - crédito @ABDELAESPRIELLA / X

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La movilidad en la vía Barranquilla–Santa Marta recuperó la normalidad el lunes 17 de agosto tras una orden directa del presidente Abelardo de la Espriella de levantar el bloqueo que mantenía interrumpido el tránsito en el sector del Puente de La Barra, a la altura del kilómetro 55.

El mandatario instruyó a las autoridades a intervenir de forma inmediata, al considerar que en Colombia las peticiones deben hacerse respetuosamente y no mediante bloqueos. La protesta, protagonizada por habitantes de la zona, se originó tras cuatro días sin suministro de energía eléctrica.

Intervención presidencial ante bloqueo en corredor clave del Caribe

El jefe de Estado confirmó desde su cuenta oficial en la red social X que, tras conocer la situación, impartió la orden para que la Policía Nacional despejara la vía. Según relató, la movilidad se encuentra restablecida y el tráfico por este corredor estratégico del norte colombiano opera con normalidad. El tramo afectado constituye uno de los principales ejes para el transporte de pasajeros, carga y turistas entre los departamentos de Atlántico y Magdalena.

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Abelardo de la Espriella ordenó a la Policía Nacional despejar la vía y sostuvo que las peticiones deben hacerse sin bloqueos - crédito @ABDELAESPRIELLA / X

Abelardo de la Espriella explicó que la comunidad local reclamaba por la falta de electricidad, servicio que permanecía interrumpido desde hacía cuatro días. “Entiendo su preocupación, pero en Colombia los problemas no se solucionan bloqueando las vías. Aquí se hacen las peticiones respetuosamente y el gobierno soluciona”, afirmó el presidente en su mensaje.

La instrucción presidencial fue ejecutada por la Policía Nacional, que intervino en la zona después de varias horas de afectaciones a la movilidad. El mandatario señaló que su administración mantendrá una política estricta frente a este tipo de acciones: “En la era del Tigre los bloqueos están prohibidos y existe orden presidencial de intervenir inmediatamente cuando se presenten (sic)”, enfatizó.

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Gobierno anuncia solución energética para la comunidad afectada

La protesta en el Puente de La Barra no solo motivó la intervención de la fuerza pública, sino también una respuesta administrativa para atender la causa de la inconformidad ciudadana. De la Espriella afirmó haberse comunicado directamente con la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, que coordina las acciones para restablecer el servicio eléctrico en el área afectada.

El Gobierno informó que María Nohemí Arboleda coordina las acciones para restablecer el servicio de energía eléctrica en la comunidad afectada - crédito Reuters

Como parte de la solución, el mandatario anunció la disposición de un nuevo transformador para surtir de energía a la comunidad, el cual sería instalado el mismo lunes. El jefe de Estado sostuvo que el Gobierno nacional responderá de forma eficiente a las necesidades de los ciudadanos, combinando autoridad para garantizar el orden y gestión para resolver los problemas.

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La falta de electricidad había generado preocupación entre los habitantes del sector y ocasionó el cierre de la vía en plena jornada de retorno tras un fin de semana festivo, lo que agravó el impacto sobre la economía local, el turismo y el transporte en la región Caribe. El incidente, además, coincidió con otras protestas en el departamento del Magdalena por fallas en el servicio de energía, según reportaron medios locales.

Política de “tolerancia cero” a bloqueos: postura oficial del Gobierno

Desde la campaña presidencial, Abelardo de la Espriella advirtió que bajo su mandato no se permitirían bloqueos como mecanismo de presión. El episodio de la vía Barranquilla–Santa Marta representa una de las primeras aplicaciones de esta promesa de Gobierno. El mandatario reiteró que el derecho a la protesta pacífica está garantizado, pero advirtió que las vías no serán tomadas como rehenes para la exigencia de derechos.

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Abelardo de la Espriella anunció la instalación de un nuevo transformador para devolver la energía a los habitantes del sector del Puente de La Barra - crédito Reuters

“Quien quiera protestar de manera pacífica que lo haga. Es un derecho constitucional. Pero si quieren destruir infraestructura, si quieren bloquearme las vías, van a saber lo duro que muerde el tigre”, manifestó De la Espriella durante su campaña y lo reiteró tras los hechos del lunes.

La instrucción dada al director de la Policía Nacional, general Jesús Alejandro Barrera, establece la intervención inmediata ante cualquier intento de bloqueo en las carreteras del país. El presidente insiste en que su enfoque de Gobierno se basa en la gestión eficiente y la autoridad, con el objetivo de garantizar el orden y resolver los problemas cotidianos de la ciudadanía.

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