Terremoto en Colombia: Cifras de muertos dadas por Abelardo de la Espriella y Medicina Legal no coinciden y ya hay críticas en redes sociales

El presidente de la República causó una serie de interrogantes frente a los datos entregados al país, pues no se especificó cuál fue el último corte utilizado para hacer el conteo de muertos, heridos y desaparecidos por el terremoto - crédito Presidencia

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Apenas una hora después de que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses actualizara su balance, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, volvió a difundir el lunes 17 de agosto cifras más bajas de fallecidos y desaparecidos por el terremoto; siendo este un desfase que alimentó cuestionamientos en redes sociales y dejó expuesta lo que sería la falta de un conteo oficial unificado.

En su primera alocución como jefe de Estado, que duró algo más de 19 minutos y que se transmitió por los canales públicos y privados, el gobernante entregó un reporte que causó comentarios en las redes sociales, pues se trataría de las cifras que se manejaban desde el domingo 16 de agosto. Todo esto en medio de su homenaje a los fallecidos, a los que les guardó un minuto de silencio, pues “la patria está de luto”.

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El presidente Abelardo de la Espriella compareció en cadena nacional en la noche del lunes festivo 17 de agosto, para informar a los colombianos sobre el impacto del terremoto - crédito Presidencia - REUTERS

En su intervención, afirmó que “un tercio de Colombia” resultó afectado y detalló el alcance territorial de la emergencia: 450 municipios en 15 departamentos. En ese reporte, el mandatario habló de 289 muertos, 4.187 heridos, 143 desaparecidos y más de 120.328 familias afectadas. Lo que contrastó de manera significativa con la autoridad forense, que al corte de la 1:00 p. m. del 17 de agosto tenía otras cifras.

En efecto, en el Boletín No. 13 de Medicina Legal, el organismo reportó 304 cuerpos recibidos, 300 identificados y 293 entregados, además de 22 menores de edad entre los identificados. En ese mismo corte, el Reporte No. 04 del instituto consignó 348 personas “reportadas como desaparecidas”, a diferencia de los números que tendría en su haber el presidente, cuya fuente sería la Unidad de Gestión del Riesgo (Ungrd).

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“No es un tema menor. Se necesita con urgencia unificar las cifras oficiales”, explicó el periodista Ronny Suárez Celemín, que en sus plataformas digitales fue el que denunció la suspensión del tablero en tiempo real con el que la Ungrd informaba a todos los colombianos sobre el progreso de la tragedia. Y que en su momento ameritó un pronunciamiento del Sindicato de Comunicadores de Colombia (Síncope), que habló de censura.

El periodista Ronny Suárez mostró su preocupación por la disparidad de las cifras entregadas por el presidente Abelardo de la Espriella y las que entregó Medicina Legal - crédito @RonnySuarez_/X

Frente a esto y la rapidez con la que el contenido fue subido a las plataformas oficiales, lo que se podría inferir es que la alocución de Abelardo de la Espriella fue pregrabada, al menos horas antes de conocerse el reporte entregado por Medicina Legal. Lo cual explicaría que en su intervención no precisara con claridad cuál fue el último corte de cifras utilizado para hablarles a los colombianos sobre el impacto de la emergencia.

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El balance de Abelardo de la Espriella por regiones

El presidente, en la intervención que se emitió desde su sede presidencial en Barranquilla (Atlántico), también desagregó las cifras por regiones y señaló que Valle del Cauca y Risaralda concentran el mayor impacto. Según su recuento, en el Valle hubo 163 fallecidos, 2.672 heridos y 80 desaparecidos; mientras que en Risaralda se registraron 104 fallecidos, 565 heridos y 61 desaparecidos, siendo las dos zonas más golpeadas.

Las cifras de muertos y heridos entregada por Medicina Legal dista de la que informó al país el presidente Abelardo de la Espriella - crédito @MedLegalColombi/X

En contraste, en sus documentos, Medicina Legal añadió datos sobre el universo de desaparecidos: 194 personas aparecieron vivas y 88 fueron halladas sin vida. Frente a los que todavía siguen siendo buscados, De la Espriella fue claro en su discurso y aseguró que “el gobierno no los abandonará” y que los equipos de búsqueda y rescate permanecerán en el terreno mientras exista posibilidad de encontrarlos

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“He dado la orden desde el primer minuto posterior al devastador evento de que, mientras exista una posibilidad de encontrar con vida a un solo compatriota, los equipos de búsqueda y rescate sigan en el terreno”, expresó el presidente, que seguirá informando al país frente a lo que suceda con las labores adelantadas por los organismos del Estado, que también incluyen la reconstrucción de las ciudades afectadas.