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Shakira llegó al Chocó para recorrer las zonas golpeadas por el terremoto y anunciar ayudas

La cantante aterrizó el lunes festivo para brindar su apoyo a los puntos más afectados por el sismo de magnitud 7,4 en el departamento y dará a conocer medidas concretas de respaldo para las familias damnificadas

Shakira llegó en un jet privado tras el terremoto de magnitud 7,4 e incluyó en su agenda un paso por iniciativas escolares y proyectos sociales en la capital chocoana - crédito @SnowyWolf_83 / X
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Shakira es una de las artistas más importantes del país, por lo que cada uno de sus pasos llama la atención. Precisamente, en medio de la emergencia causada por el terremoto 7,4 que golpeó a Chocó el 10 de agosto, la barranquillera aterrizó en Quibdó (Chocó), una de las zonas más afectadas por la tragedia, con el fin de brindar su apoyo a las familias damnificadas.

Informaciones preliminares indican que la artista también pretende pasar por los colegios y proyectos educativos de la Fundación Pies Descalzos para verificar los daños y agendar con su equipo las nuevas ayudas que puedan necesitar en la región.

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Así, la famosa no solo adelantará la visita a las áreas con mayor afectación por el sismo, sino que tendrá contacto directo con las comunidades afectadas, en una jornada benéfica concentrada en la capital de Chocó.

La artista sigue demostrando su gran corazón y compromiso con la gente de su tierra natal - crédito @faderg2_ / X
La artista sigue demostrando su gran corazón y compromiso con la gente de su tierra natal - crédito @faderg2_ / X

En las imágenes que circulan a través de las redes sociales se ve a Shakira bajándose de su avión privado que aterrizó en la ciudad para hacer presencia en una de las comunidades más golpeadas por el terremoto.

En las imágenes que circulan ampliamente a través de las redes sociales se puede ver a Shakira descendiendo del avión con una leve sonrisa para los presentes. Además, se ve que está acompañada por su hermano Tonino Mebarak, que también se desempeña como su mánager.

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Minutos después de su aterrizaje, a la artista se le vio realizando un recorrido por uno de los colegios de Quibdó junto a la gobernadora Nubia Carolina Córdoba.

Shakira caminó por las calles junto con la gobernadora Nubia Carolina Cárdenas y visitaron el Tecnológico Industrial Carrasquilla - crédito @hey_timor / X

A la artista se le vio en las calles con un outfit casual conformado por un pantalón y una blusa fresca que le permitirán caminar por el húmedo clima del Chocó. Además, sus seguidores resaltaron su cabello suelto y rubio que se ha convertido en el sello de su carrera.

Entre las reacciones por su visita a Colombia en medio de la emergencia se encuentran algunas como: “Shakira en este momento anda visitando las zonas afectadas en el Chocó y gente criticándola porque no ha publicado ninguna donación. Ahí están pintados”, “Muchas gracias reina”, “Los artistas que no se olvidan de su pueblo son los más exitosos” y “Shakira no solo lleva el nombre de Colombia por el mundo, también lleva a su gente en el corazón. Hoy está en el Chocó ayudando a los damnificados, sin hacer ruido ni buscar protagonismo”.

Otros de los internautas resaltaron que hizo una pausa en su vida para visitar una de las zonas más afectadas y golpeada por la violencia y el abandono estatal a nivel histórico: “Shakira interrumpió sus vacaciones y vino a Colombia a visitar a las víctimas del terremoto en el Chocó”.

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La artista se sigue mostrando muy cercana al país, no solo por medio de su fundación, sino personalmente - crédito TIMOTHY A. CLARY / AFP

Y es que la visita de la artista causa tanto revuelo, teniendo en cuenta que pudo haber enviado dinero y mantener sus comodidades sin tener que visitar el territorio nacional, por lo que sus fanáticos le agradecen el gesto.

Cabe mencionar que al conocer los detalles de la tragedia del 10 de agosto, Shakira utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de apoyo: “Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia”.

Sin embargo, ninguno de sus fanáticos se esperaba que una de las cantantes más importantes del país a nivel internacional se presentara en Quibdó tras el fuerte temblor, lo que causó centenares de felicitaciones en las plataformas digitales.

La cantante fue captada por los paparazzi luego de uno de sus conciertos, acompañada de sus hijos a la salida de un restaurante en Beverly Hills - crédito @shakira/Instagram
La cantante dejó en claro que no solo visita el país por sus conciertos - crédito @shakira/Instagram

Entre otras reacciones se destacan: “Esa sí es una artista, no necesita tarima para acercarse al pueblo”, “Shakira la saca del estadio! Pocas palabras y más acción” y “Una vez más, demostrando que cuando su gente la necesita, lo demás puede esperar”.

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