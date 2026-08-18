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Shakira anunció que aportará un millón de dólares para reconstruir escuelas en Chocó y pidió ayuda internacional

La cantante explicó que Global Citizen y Live Nation reunirán el fondo para recuperar planteles afectados, mientras ella reclamó apoyo de Canadá, Japón y el Reino Unido ante una crisis educativa urgente

Shakira en su Fundación Pies Descalzos
Shakira ha demostrado su compromiso con los niños a lo largo de la historia y lo continúa haciendo - crédito Fundación Pies Descalzos / Facebook
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Shakira llegó al departamento de Chocó en la jornada del 17 de agosto de 2026. Allí recorrió las calles y los colegios afectados por el terremoto del 10 de agosto de 2026 y anunció la recolección de USD 1 millón para reconstruir las escuelas destruidas en medio de la tragedia.

Durante su visita, la cantante convirtió ese aporte en un reclamo político más amplio, pues en declaraciones recogidas por los medios presentes en el departamento pidió respaldo de gobiernos extranjeros y del sector privado porque, según describió, la emergencia golpea a una región donde la falta de conectividad impide reemplazar las clases presenciales y agrava la vulnerabilidad de los estudiantes.

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La cantante detalló que Global Citizen aportará USD 500.000 y que Live Nation completará la misma cifra con otros USD 500.000. El dinero, dijo, será destinado y canalizado hacia la reconstrucción de establecimientos educativos.

En su mensaje, aseguró que dedicará sus esfuerzos personales a reconstruir la Universidad Tecnológica de Chocó en Quibdó, que quedó “absolutamente desoladora” tras los daños.

Shakira habló también de una consecuencia inmediata de la crisis que, a su juicio, vuelve urgente la respuesta: “Aquí no hay conectividad en el Chocó, entonces no es que puedan hacer escuela desde la casa y cada día que los niños no van a la escuela es un día en que pasamos su futuro y eso no lo podemos permitir”.

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Shakira trabajará porque el Chocó pueda reconstruir sus escuelas - crédito Ricardo Moraes / Reuters
Shakira trabajará porque el Chocó pueda reconstruir sus escuelas - crédito Ricardo Moraes / Reuters

Shakira vinculó la emergencia escolar con un pedido directo a gobiernos extranjeros

La artista presentó la ayuda reunida como un punto de partida, no como una solución cerrada. Además, dijo que buscó durante los últimos días a todas las personas y organizaciones con las que podía hablar para ampliar la red de apoyo.

Desde Chocó, formuló un llamado explícito al gobierno de Canadá, al gobierno de Japón y al gobierno del Reino Unido para que acompañen la reconstrucción del país. También señaló que buscan compromisos del sector privado, de fundaciones y de gobiernos.

Shakira reveló que reunió fondos para escuelas, sumó aliados privados y advirtió que la magnitud del daño exige apoyo estatal e internacional.

La artista sigue demostrando su gran corazón y compromiso con la gente de su tierra natal - crédito @faderg2_ / X
La artista sigue demostrando su gran corazón y compromiso con la gente de su tierra natal - crédito @faderg2_ / X

El plan incluye 10 escuelas nuevas con la fundación de Howard Buffett

Durante el anuncio, Shakira presentó a Howard Buffett, empresario y filántropo, como un aliado e indicó que trabajará junto con su fundación Pies Descalzos para levantar 10 escuelas nuevas en Chocó.

La cantante recordó que ya había trabajado con Buffett en proyectos anteriores de la fundación. Mencionó una escuela en Barranquilla y otra en Tibú, en el Catatumbo, una zona que definió como de gran conflicto en el país.

Ese antecedente fue parte de la explicación de por qué lo convocó para esta visita. Según relató, lo llamó el fin de semana para pedirle que la acompañara a Chocó y reiteró que ambos ya habían recorrido antes la región para mostrar el trabajo de la fundación.

Shakira en compañía de niños que hacen parte de su Fundación Pies Descalzos.
La famosa llegará con su Fundación Pies Descalzos y otros aliados para ayudar a los pequeños -crédito Fundación Pies Descalzos / Facebook

La cantante describió una tragedia agravada por la violencia y el desplazamiento

En un mensaje dirigido a los colombianos, Shakira sostuvo que la emergencia expuso una realidad que, según dijo, fue ignorada durante años. En ese diagnóstico ubicó al departamento dentro de un panorama previo de fragilidad social.

“El Chocó era un departamento, por ejemplo, en el que ya había una gran población desplazada por la violencia. Entonces, ya partíamos de una base de muchísima vulnerabilidad y ahora pues estamos viviendo una de las peores tragedias que ha vivido Colombia. Pero estamos unidos y vamos a luchar y no vamos a parar hasta que cada niño regrese a la escuela, hasta que cada niño pueda recuperar un sentido de la normalidad, volver a su vida, a sus amigos. Y aquí estamos, estoy aquí, Colombia”, puntualizó en su mensaje.

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