Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Emerson Rodríguez y Juan Espitia no estarán con Santa Fe para enfrentar a River Plate: estas serán las otras ausencias

Serán cuatro en total las bajas del equipo bogotano para recibir al argentino en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026

Santa Fe vs. Caracas
Independiente Santa Fe enfrentará a River Plate el próximo miércoles 19 de agosto a las 7:30 p.m. - crédito Santa Fe
Guardar

Independiente Santa Fe afrontará una de las series más exigentes de su temporada cuando reciba a River Plate por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El conjunto bogotano tendrá que enfrentar al equipo argentino con una nómina reducida, pues además de dos jugadores que no pudieron ser inscritos para esta fase, también tendrá bajas por lesión.

El partido de ida se disputará este miércoles 19 de agosto, a las 7:30 p. m., en el estadio El Campín de Bogotá. El compromiso estaba programado inicialmente para el 12 de agosto, pero fue aplazado una semana debido al terremoto registrado en Colombia el lunes 10 de agosto. La vuelta quedó establecida para el miércoles 26 de agosto.

PUBLICIDAD

Una de las principales novedades en la nómina cardenal es la ausencia de Emerson Rivaldo Rodríguez, uno de los refuerzos que Santa Fe incorporó para el segundo semestre. El extremo, procedente del Ludogorets Razgrad de Bulgaria, ya ha trabajado con el plantel y estaba dentro de las alternativas para el técnico Pablo Repetto.

Sin embargo, el atacante no alcanzó a ser inscrito ante la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para disputar esta llave de la Copa Sudamericana. Por esta razón, aunque se encuentra entrenando con el equipo, tendrá que observar desde afuera los dos compromisos contra River Plate.

River plate vs argentinos
River Plate viene de vencer 2-0 a Argentinos Juniors en la liga de Argentina - crédito Fotobaires

Espitia, el arquero que llegó por la lesión de Marmolejo, pero no alcanzó a ser inscrito

La misma situación se presenta con Juan Espitia. El arquero llegó para ocupar el lugar de Andrés Mosquera Marmolejo mientras el titular se recupera de una lesión, pero tampoco fue registrado a tiempo para esta fase del torneo internacional. Por lo tanto, Santa Fe deberá recurrir a otra alternativa para defender su arco frente al conjunto argentino.

PUBLICIDAD

A las bajas por inscripción se suman dos ausencias confirmadas por el departamento médico. La primera corresponde precisamente a Andrés Mosquera Marmolejo, quien sufrió un problema muscular en la pierna derecha durante el partido contra Boyacá Chicó. El guardameta estará aproximadamente entre cuatro y seis semanas fuera de competencia, de acuerdo con el reporte entregado por el club.

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
Andrés Mosquera Marmolejo, el arquero titular de Independiente Santa Fe, es una de las grandes bajas del equipo para enfrentar a River Plate - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La segunda baja médica es la de Víctor Moreno, defensor central que presenta una dolencia en la tibia derecha. Su regreso dependerá de la evolución que tenga durante los próximos días, por lo que tampoco estará disponible para el compromiso internacional ante River.

De esta manera, las cuatro ausencias confirmadas de Santa Fe para el primer partido de los octavos de final son Emerson Rodríguez, Juan Espitia, Andrés Mosquera Marmolejo y Víctor Moreno. Los dos primeros no pueden actuar por no haber sido inscritos para la llave, mientras que los otros dos se encuentran en proceso de recuperación.

Este lunes 17 de agosto, independiente Santa Fe oficializó la llegada de Emerson Rodríguez al equipo - crédito Santa Fe
Este lunes 17 de agosto, independiente Santa Fe oficializó la llegada de Emerson Rodríguez al equipo - crédito Santa Fe

La actualidad de River Plate

El desafío será importante para el conjunto capitalino, especialmente porque River Plate llega con una motivación renovada. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo derrotó 2-0 a Argentinos Juniors y puso fin a una racha negativa, resultado que le permitió recuperar confianza antes de viajar a Bogotá.

Santa Fe buscará aprovechar la condición de local para conseguir un resultado que le permita llegar con posibilidades al encuentro de vuelta. El historial entre ambos clubes registra ocho enfrentamientos, con cuatro victorias para River Plate y cuatro empates. El equipo colombiano, por lo tanto, todavía no ha conseguido un triunfo oficial frente al conjunto de la banda cruzada.

El duelo en El Campín será el primer capítulo de una serie en la que Santa Fe tendrá que sobreponerse a las ausencias y buscar una ventaja antes de viajar a Argentina. El objetivo será mantener vigente su camino internacional en una Copa Sudamericana que entra en su etapa definitiva.

Temas Relacionados

Santa FeNovedadesConvocadosCopa LibertadoresColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El ciclista colombiano Santiago Umba se volvió a coronar campeón de la Ordu Black Sea Classic

Es la cuarta vez que Umba se corona campeón de esta competencia internacional, por su rendimiento ha sido apoyado por ciclistas como Nairo Quintana

El ciclista colombiano Santiago Umba se volvió a coronar campeón de la Ordu Black Sea Classic

El futbolista colombiano Zinedine Zidane pondría a prueba su talento con el Bragantino de Brasil durante una semana

El jugador de Atlético Nacional aún no ha debutado como profesional y ya estará en el fútbol del exterior. Su nombre es en homenaje al ganador del Balón de Oro en 1998

El futbolista colombiano Zinedine Zidane pondría a prueba su talento con el Bragantino de Brasil durante una semana

Edwin Cardona prometió que nunca iba a jugar para Millonarios, ni para Independiente Medellín y explicó por qué lo hizo para América

El futbolista es hincha declarado de Atlético Nacional, su actual club, y jugó para el equipo caleño entre julio de 2023 y abril de 2024

Edwin Cardona prometió que nunca iba a jugar para Millonarios, ni para Independiente Medellín y explicó por qué lo hizo para América

Deportes Tolima vs. Independiente del Valle: hora y dónde ver el duelo de octavos de final por Copa Libertadores 2026

Deportes Tolima e Independiente del Valle se han enfrentado en dos ocasiones oficiales previas, las cuales ocurrieron en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022

Deportes Tolima vs. Independiente del Valle: hora y dónde ver el duelo de octavos de final por Copa Libertadores 2026

Gol de Jhon Jáder Durán con Benfica en Portugal: Richard Ríos ingresó desde el banco de suplentes

Ya son tres las anotaciones del delantero colombiano en ese equipo portugués, con el que acumula, además, cuatro partidos jugados

Gol de Jhon Jáder Durán con Benfica en Portugal: Richard Ríos ingresó desde el banco de suplentes
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Viña Machado celebró su cumpleaños a una semana del terremoto y sorprendió con un mensaje de empatía: “Qué tiempos tan extraños”

Viña Machado celebró su cumpleaños a una semana del terremoto y sorprendió con un mensaje de empatía: “Qué tiempos tan extraños”

Shakira abrirá 10 colegios en Chocó y pidió saldar la deuda histórica con el departamento: “Voy a dedicar todos mis esfuerzos personales”

Shakira anunció que aportará un millón de dólares para reconstruir escuelas en Chocó y pidió ayuda internacional

Shakira llegó al Chocó para recorrer las zonas golpeadas por el terremoto y anunciar ayudas

Sebastián Vega pidió empatía para los que retoman sus labores tras el terremoto: “Trabajar no significa que no nos duela”

Deportes

El ciclista colombiano Santiago Umba se volvió a coronar campeón de la Ordu Black Sea Classic

El ciclista colombiano Santiago Umba se volvió a coronar campeón de la Ordu Black Sea Classic

El futbolista colombiano Zinedine Zidane pondría a prueba su talento con el Bragantino de Brasil durante una semana

Edwin Cardona prometió que nunca iba a jugar para Millonarios, ni para Independiente Medellín y explicó por qué lo hizo para América

Deportes Tolima vs. Independiente del Valle: hora y dónde ver el duelo de octavos de final por Copa Libertadores 2026

Video | Gol de Jhon Jáder Durán con Benfica en Portugal: Richard Ríos ingresó desde el banco de suplentes