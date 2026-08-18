Emerson Rodríguez y Juan Espitia no estarán con Santa Fe para enfrentar a River Plate: estas serán las otras ausencias

Independiente Santa Fe enfrentará a River Plate el próximo miércoles 19 de agosto a las 7:30 p.m. - crédito Santa Fe

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Independiente Santa Fe afrontará una de las series más exigentes de su temporada cuando reciba a River Plate por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El conjunto bogotano tendrá que enfrentar al equipo argentino con una nómina reducida, pues además de dos jugadores que no pudieron ser inscritos para esta fase, también tendrá bajas por lesión.

El partido de ida se disputará este miércoles 19 de agosto, a las 7:30 p. m., en el estadio El Campín de Bogotá. El compromiso estaba programado inicialmente para el 12 de agosto, pero fue aplazado una semana debido al terremoto registrado en Colombia el lunes 10 de agosto. La vuelta quedó establecida para el miércoles 26 de agosto.

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Una de las principales novedades en la nómina cardenal es la ausencia de Emerson Rivaldo Rodríguez, uno de los refuerzos que Santa Fe incorporó para el segundo semestre. El extremo, procedente del Ludogorets Razgrad de Bulgaria, ya ha trabajado con el plantel y estaba dentro de las alternativas para el técnico Pablo Repetto.

Sin embargo, el atacante no alcanzó a ser inscrito ante la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para disputar esta llave de la Copa Sudamericana. Por esta razón, aunque se encuentra entrenando con el equipo, tendrá que observar desde afuera los dos compromisos contra River Plate.

River Plate viene de vencer 2-0 a Argentinos Juniors en la liga de Argentina - crédito Fotobaires

Espitia, el arquero que llegó por la lesión de Marmolejo, pero no alcanzó a ser inscrito

La misma situación se presenta con Juan Espitia. El arquero llegó para ocupar el lugar de Andrés Mosquera Marmolejo mientras el titular se recupera de una lesión, pero tampoco fue registrado a tiempo para esta fase del torneo internacional. Por lo tanto, Santa Fe deberá recurrir a otra alternativa para defender su arco frente al conjunto argentino.

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A las bajas por inscripción se suman dos ausencias confirmadas por el departamento médico. La primera corresponde precisamente a Andrés Mosquera Marmolejo, quien sufrió un problema muscular en la pierna derecha durante el partido contra Boyacá Chicó. El guardameta estará aproximadamente entre cuatro y seis semanas fuera de competencia, de acuerdo con el reporte entregado por el club.

Andrés Mosquera Marmolejo, el arquero titular de Independiente Santa Fe, es una de las grandes bajas del equipo para enfrentar a River Plate - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La segunda baja médica es la de Víctor Moreno, defensor central que presenta una dolencia en la tibia derecha. Su regreso dependerá de la evolución que tenga durante los próximos días, por lo que tampoco estará disponible para el compromiso internacional ante River.

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De esta manera, las cuatro ausencias confirmadas de Santa Fe para el primer partido de los octavos de final son Emerson Rodríguez, Juan Espitia, Andrés Mosquera Marmolejo y Víctor Moreno. Los dos primeros no pueden actuar por no haber sido inscritos para la llave, mientras que los otros dos se encuentran en proceso de recuperación.

Este lunes 17 de agosto, independiente Santa Fe oficializó la llegada de Emerson Rodríguez al equipo - crédito Santa Fe

La actualidad de River Plate

El desafío será importante para el conjunto capitalino, especialmente porque River Plate llega con una motivación renovada. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo derrotó 2-0 a Argentinos Juniors y puso fin a una racha negativa, resultado que le permitió recuperar confianza antes de viajar a Bogotá.

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Santa Fe buscará aprovechar la condición de local para conseguir un resultado que le permita llegar con posibilidades al encuentro de vuelta. El historial entre ambos clubes registra ocho enfrentamientos, con cuatro victorias para River Plate y cuatro empates. El equipo colombiano, por lo tanto, todavía no ha conseguido un triunfo oficial frente al conjunto de la banda cruzada.

El duelo en El Campín será el primer capítulo de una serie en la que Santa Fe tendrá que sobreponerse a las ausencias y buscar una ventaja antes de viajar a Argentina. El objetivo será mantener vigente su camino internacional en una Copa Sudamericana que entra en su etapa definitiva.

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