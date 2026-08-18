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Sofía y Antonella Petro aparecen en zona afectada por el terremoto y surge polémica contradicción con su padre

Sofía y Antonella Petro se desplazaron hasta el corregimiento de La Paz, en el Valle del Cauca, con el fin de conocer las necesidades de las familias afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 y brindar ayuda

Un sismo dejó a 38 personas afectadas en el corregimiento de La Paz, revelaron las hijas de Gustavo Petro - crédito @sofiapetroa/Instagram

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Las dos hijas del expresidente Gustavo Petro y de Verónica Alcocer, Sofía y Antonella, se desplazaron al corregimiento de La Paz, en el departamento del Valle del Cauca, para entregar asistencia directa a los afectados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto de 2026.

La aparición pública de las jóvenes en uno de los lugares afectados por la emergencia generó debate, puesto que ocurre pocos días después de que el propio exmandatario asegurara que ellas evitarían las cámaras y el despliegue mediático para no caer en oportunismos.

Y es que el reporte oficial de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) indicó que el movimiento telúrico dejó un saldo de 289 fallecidos, 4.187 heridos y más de 120.000 familias damnificadas en 450 municipios, según reveló el presidente Abelardo de la Espriella.

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Los habitantes solicitaron materiales como ladrillo, cemento, arena, madera, hierro y tejas para avanzar en la recuperación de las viviendas afectadas - crédito Sergio Acero/Reuters
Los habitantes solicitaron materiales como ladrillo, cemento, arena, madera, hierro y tejas para avanzar en la recuperación de las viviendas afectadas - crédito Sergio Acero/Reuters

La devastación focalizada en el Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero impulsó el desplazamiento de distintas figuras públicas hacia las zonas de desastre.

El recorrido de las jóvenes por las zonas impactadas en el Valle del Cauca

Durante su paso por el corregimiento de La Paz, Sofía y Antonella Petro documentaron en redes sociales sus encuentros con la población local para visibilizar las necesidades urgentes de la comunidad.

Las hermanas dialogaron con los habitantes sobre la recolección de insumos de construcción destinados a reparar las viviendas colapsadas.

De hecho, en las imágenes difundidas, las hijas del exjefe de Estado escucharon las peticiones de los damnificados, orientadas a conseguir ayuda técnica y materiales para levantar las estructuras destruidas.

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La ayuda de las hijas de Petro a los damnificados que terminó generando debate - crédito @sofiapetroa/Instagram - Joel González/Presidencia
La ayuda de las hijas de Petro a los damnificados que terminó generando debate - crédito @sofiapetroa/Instagram - Joel González/Presidencia

“Fue uno de los corregimientos más afectados durante el terremoto. Entonces acá estamos con el señor Libardo, que nos va a explicar las solicitudes que necesita este corregimiento para volver a salir adelante”, expresó Antonella Petro en el video publicado.

Por su parte, Libardo, líder comunitario de la zona, detalló la magnitud de los daños en su localidad y la urgencia de recibir suministros: “Tenemos 38 personas afectadas por este terremoto, pero por ahoritica necesitamos es más material”.

“Se va a donar ladrillo, cemento, arena, todo, todo lo bienvenido será. Si gustan, hacemos una parte nomás donde se recolecta y a todo mundo se le va dando por partes para que cada uno se beneficie”, añadió el líder.

El terremoto en Colombia dejó más de 14.000 familias afectadas y la misma cantidad de hogares destruidos, sobre todo en Chocó y Valle del Cauca - crédito @OlfyLuna/X
Los habitantes de La Paz señalaron que requieren principalmente materiales de construcción para reparar las viviendas que resultaron afectadas por el terremoto - crédito @OlfyLuna/X

La contradicción con la postura del expresidente

La difusión del material audiovisual provocó comentarios debido a la contradicción con los mensajes vertidos previamente por Gustavo Petro en sus canales oficiales. El exmandatario había aseverado que la ayuda brindada por sus hijas se manejaría con perfil bajo para no convertir la tragedia en un espectáculo mediático.

En su mensaje en su cuenta en la red social X, Petro señaló que sus hijas trabajaban desde la logística en Cali (uno de los lugares afectados por el terremoto) sin buscar atención mediática en los puntos de desastre.

“Mis hijas no buscan fotos y están en Cali con nuestros equipos jaguaristas consiguiendo ayudas para la gente víctima. Si yo voy me pasaría lo de Abelardo y el dolor termina utilizado. Sofía y Antonella siguen mi manera de ser”, había publicado el expresidente.

Gustavo Petro había señalado previamente que sus hijas trabajarían en la recolección de ayudas sin buscar exposición en las zonas afectadas - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro había señalado previamente que sus hijas trabajarían en la recolección de ayudas sin buscar exposición en las zonas afectadas - crédito @petrogustavo/X

Gestión de auxilios y estado de la emergencia que atraviesa el país

Pese al contraste entre el discurso del exmandatario y los videos publicados por las jóvenes, las comisiones de apoyo vinculadas a la familia Petro continúan acopiando materiales para las comunidades afectadas.

Los pobladores reiteraron que los insumos prioritarios son madera, hierro, tejas y cemento, con costos de reconstrucción calculados entre 25 y 30 millones de pesos por vivienda.

Las labores de asistencia humanitaria y remoción de escombros avanzan en los 15 departamentos declarados en emergencia, mientras los organismos de socorro coordinan la llegada de la ayuda enviada por los sectores civiles a los puntos más golpeados por el terremoto.

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