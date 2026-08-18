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Shakira prometió abrir 10 colegios en Chocó y llamó a saldar la deuda histórica con el departamento: “No podemos permitir que vuelva a quedar en el olvido”

La cantante barranquillera reunió un millón de dólares para la reconstrucción de sedes educativas tras el terremoto y reafirmó su compromiso con la región a través de su fundación Pies Descalzos

La cantante visitó la zona afectada en Chocó y confirmó una ayuda urgente para recuperar espacios educativos, con aportes de Global Citizen y Live Nation para que los estudiantes retomen su rutina - crédito Gobernación del Chocó

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Shakira llegó a Quibdó una semana después del terremoto de magnitud 7,4 que afectó a Chocó y otras regiones del occidente colombiano.

Durante su visita, la artista anunció la obtención de un millón de dólares para reconstruir escuelas y prometió abrir 10 nuevos colegios en alianza con el filántropo Howard Buffett. La barranquillera, en declaraciones públicas, subrayó la necesidad de no abandonar a la población local tras la emergencia y remarcó la deuda histórica que el país mantiene con el departamento.

Apoyo inmediato tras el terremoto

La visita de la barranquillera se centró en la situación de los niños y jóvenes cuyas actividades escolares quedaron interrumpidas por el desastre. En Quibdó, la cantante expresó que la prioridad es que los estudiantes puedan regresar a sus aulas: “El compromiso es no soltarle la mano a los chocoanos hasta que cada uno de ellos pueda regresar a tener una vida normal, que cada niño pueda ir a la escuela, volver a su vida y a sus amigos”, declaró la artista ante los medios.

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Durante el recorrido, la intérprete de Dai Dai estuvo acompañada por Howard Buffett, que también se comprometió a apoyar la construcción de las nuevas escuelas.

Durante su recorrido por Quibdó, la barranquillera puso el foco en el regreso a clases y advirtió que la fase más dura puede venir después, si la reconstrucción educativa no se mantiene - crédito Gobernación del Chocó

Además, Shakira anunció que parte de los fondos reunidos provienen de organizaciones internacionales como Global Citizen y Live Nation, que aportaron 500.000 dólares cada una para la reconstrucción educativa. En sus palabras, “esta semana hemos podido recoger un millón de dólares que vamos a poder destinar y canalizar hacia la reconstrucción de las escuelas”.

El terremoto dejó decenas víctimas mortales en Chocó y miles de damnificados, además de centenares de viviendas destruidas o afectadas. Según Shakira, más de 40 escuelas colapsaron completamente en Chocó y más de 200 instituciones educativas resultaron afectadas a nivel nacional.

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La artista advirtió sobre el riesgo de que, una vez superada la fase de emergencia, las escuelas no sean reconstruidas y miles de niños queden sin acceso a clases. “Lo que más me preocupa es que después de que pase el estado de emergencia se queden tantas escuelas sin reconstruir y que nuestros niños no puedan volver al colegio”, indicó.

La artista sigue demostrando su gran corazón y compromiso con la gente de su tierra natal - crédito @faderg2_ / X
Shakira llegó a Quibdó una semana después del terremoto de magnitud 7,4 que afectó a Chocó y al occidente colombiano - crédito @faderg2_ / X

La Fundación Pies Descalzos y su trabajo en Chocó

La Fundación Pies Descalzos, fundada por Shakira, desarrolla proyectos educativos en el departamento desde hace más de dos décadas.

La organización ha construido o intervenido al menos 22 centros educativos en Colombia y actualmente adelanta la construcción de una nueva sede de la Institución Educativa Antonio Ricaurte (Intar), con capacidad para 960 estudiantes y 6.000 metros cuadrados de área construida.

También recordó que, en ese departamento la fundación ha graduado a cientos de estudiantes, de los cuales el 60% ha llegado a la universidad. “Desde la Fundación Pies Descalzos lo hemos vivido desde hace más de 22 años y hemos podido graduar más de 400 estudiantes (..) Se ha demostrado que todo lo que hemos invertido ha valido la pena, porque nuestros estudiantes han podido dar frutos”, remarcó la cantante.

El compromiso de la cantante se extendió a la reconstrucción de la Universidad Tecnológica del Chocó, que resultó seriamente afectada por el sismo. “Voy a dedicar todos mis esfuerzos personales a reconstruir la Universidad Tecnológica de Chocó”, aseguró en su declaración pública.

La cantante prometió abrir 10 nuevos colegios en alianza con Howard Buffett para reforzar la educación en Chocó - crédito Gobernación de Chocó
La cantante prometió abrir 10 nuevos colegios en alianza con Howard Buffett para reforzar la educación en Chocó - crédito Gobernación de Chocó

Un llamado a la unión nacional

Según la artista, “los colombianos tienen una deuda histórica con el Chocó. Ha sido muy difícil dar pasos hacia el progreso. Sabemos que se puede”.

Durante su atención a los medios, insistió en que la tragedia puso en evidencia la vulnerabilidad histórica de la región y la urgencia de una respuesta coordinada. “Los colombianos estamos ahora más unidos que nunca. Esta tragedia nos ha hecho ver una realidad muy dura que durante años hemos ignorado”, afirmó.

La barranquillera pidió mantener la solidaridad y el apoyo hasta que cada niño afectado pueda recuperar su rutina escolar. Shakira concluyó su intervención destacando que el objetivo es garantizar que ningún niño del Chocó quede excluido del sistema educativo. “No podemos permitir que el Chocó vuelva a quedar en el olvido”, afirmó la cantante.

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