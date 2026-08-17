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Deportes Tolima vs. Independiente del Valle: hora y dónde ver el duelo de octavos de final por Copa Libertadores 2026

Deportes Tolima e Independiente del Valle se han enfrentado en dos ocasiones oficiales previas, las cuales ocurrieron en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022

Deportes Tolima e Independiente del Valle jugarán por el duelo de ida en los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, el próximo martes 18 de agosto a las 7:00 p.m. - crédito Deportes Tolima/Independiente del Valle
Deportes Tolima e Independiente del Valle jugarán por el duelo de ida en los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, el próximo martes 18 de agosto a las 7:00 p.m. - crédito Deportes Tolima/Independiente del Valle
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Deportes Tolima será el primer equipo del fútbol profesional colombiano en tener acción, después del parón proovoado por el terremoto de 7,4 que sacudió al país el pasado lunes 10 de agosto. Lo hará ante Independiente del Valle este martes 18 de agosto, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El encuentro se disputará en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, a partir de las 7:30 p. m., hora de Colombia y Ecuador.

El compromiso estaba previsto para el pasado martes 11 de agosto, pero tuvo que ser reprogramado debido a la emergencia nacional. La suspensión de la jornada del fútbol profesional colombiano dejó a Deportes Tolima sin competencia durante varios días, por lo que el equipo regresará a las canchas después de 10 días sin disputar un partido oficial. El árbitro designado para el encuentro es el brasileño Wilton Sampaio, quien estará encargado de impartir justicia en este primer enfrentamiento de la llave.

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Deportes Tolima
Tolima iba a ser uno de los clubes que reanudaría el fútbol colombiano tras el terremoto del 10 de agosto - crédito Deportes Tolima

¿Dónde ver Tolima vs. Independiente del Valle?

Los aficionados podrán seguir el partido por televisión a través de ESPN. La señal está disponible en los diferentes operadores de televisión por suscripción del país, tanto en sus versiones estándar como en alta definición.

El encuentro también podrá verse mediante Disney+ Premium, plataforma que cuenta con los derechos de transmisión de la Copa Libertadores en Colombia. De esta manera, quienes quieran seguir el regreso del fútbol colombiano después de la emergencia podrán hacerlo por televisión o mediante la plataforma de streaming.

Independiente del Valle llega con una larga racha de victorias

El rival del Tolima llegará a Ibagué con uno de los mejores momentos deportivos de la temporada. Independiente del Valle suma 13 victorias consecutivas y es el líder de la liga ecuatoriana, una situación que convierte al equipo dirigido por Joaquín Papa en un rival exigente para el conjunto colombiano.

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La diferencia en el ritmo competitivo será uno de los aspectos que tendrá que manejar Deportes Tolima. Mientras el cuadro ecuatoriano llega con una seguidilla de partidos y resultados positivos, el conjunto colombiano tuvo que detener su actividad como consecuencia de la suspensión del campeonato nacional.

Aun así, Tolima cuenta con un antecedente favorable frente a Independiente del Valle. Los dos clubes ya se enfrentaron en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022. En aquellos compromisos, el equipo colombiano consiguió mantenerse invicto ante el conjunto ecuatoriano, un antecedente que buscará repetir en esta nueva serie.

Independiente del Valle es líder del fútbol en su país, ha ganado 21 de los 25 partidos que ha jugado - crédito José Jacomé/EFE
Independiente del Valle es líder del fútbol en su país, ha ganado 21 de los 25 partidos que ha jugado - crédito José Jacomé/EFE

Historial del Deportes Tolima ante equipos ecuatorianos y de IDV ante colombianos

Deportes Tolima ha enfrentado a tres clubes ecuatorianos en torneos de Conmebol: Macará, Emelec e Independiente del Valle. Su balance es de 6 partidos, 3 victorias, 2 empates y 1 derrota, con 8 goles a favor y 4 en contra.

  • Macará: 2 victorias de Tolima, ambas por 1-0, en la Libertadores 2020.
  • Emelec: empate 1-1 en Ibagué y derrota 2-0 en Ecuador, en la Sudamericana 2021.
  • Independiente del Valle: victoria 1-0 en Ibagué y empate 2-2 en Ecuador, en la Libertadores 2022.

Independiente del Valle ha enfrentado a Atlético Nacional, Junior, Tolima, Deportivo Pereira y Once Caldas. El balance es de 10 partidos: 2 victorias, 3 empates y 5 derrotas.

Contra Tolima todavía no ha ganado: empató 2-2 y perdió 1-0. Ante Nacional perdió la final de Libertadores 2016; frente a Junior dividió resultados en 2020; contra Pereira perdió una serie de Libertadores en 2023 y ante Once Caldas avanzó por penaltis en la Sudamericana 2025.

Deportes Tolima vs. Independiente del Valle
El equipo colombiano se enfrentó al conjunto ecuatoriano por la Conmebol Libertadores. Tomado de @Libertadores

¿Cómo se pueden dar las donaciones en el partido entre Deportes Tolima e IDV?

El regreso del fútbol colombiano también estará acompañado por una iniciativa de solidaridad. Deportes Tolima solicitó a los aficionados que asistan al estadio que lleven alimentos, agua y productos de aseo para contribuir con las personas afectadas por el terremoto del 10 de agosto.

Los hinchas pueden llevar al estadio alimentos no perecederos, agua, productos de aseo, medicamentos, elementos para el hogar y juguetes. El club habilitará puntos de acopio dentro del Manuel Murillo Toro para recibir las ayudas.

Además, Deportes Tolima anunció una base de 7.200 kilos de arroz y 22.000 litros de agua, mientras que la Policía Nacional apoyará la gestión y distribución de las donaciones a los damnificados.

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