Edwin Cardona prometió que nunca iba a jugar para Millonarios, ni para Independiente Medellín y explicó por qué lo hizo para América

Edwin Cardona ha jugado 193 partidos oficiales y anotado 47 goles con Atlético Nacional, mientras que con América de Cali jugó un total de 37 partidos y anotó seis goles - crédito Atlético Nacional/América

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Edwin Cardona nunca jugará para Millonarios o Deportivo Independiente Medellín. Así lo aseguró el futbolista de Atlético Nacional en entrevista con The Juanpis Live Show: “Con todo respeto para los hinchas de todos los clubes, pero mi amor por Nacional me impide jugar para Millonarios o Medellín. Nunca lo haría”. El volante de 34 años está viviendo su tercera etapa con el “Verdolaga” y cuando fue cuestionado por la edad en la que se retiraría, aseguró que no lo ha determinado hasta el momento.

Y es que la rivalidad entre Atlético Nacional con esos clubes es muy grande. Con Deportivo Independiente Medellín pasa por ser rivales de patio, comparten el estadio Atanasio Girardot para oficiar como local, y es característico que entre equipos de la misma ciudad exista cierta competitividad particular. En el caso de Millonarios es algo más histórico, pues son catalogados, por algunos, como los dos equipos más grandes de Colombia, Nacional y Millonarios. Han protagonizado partidos históricos como la semifinal de la Copa Libertadores 1989, que termina ganando el equipo “Verdolaga”.

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Edwin Cardona debutó en el año 2009 con Atlético Nacional con 19 años - crédito Atlético Nacional

Las estadísticas de Edwin Cardona en el fútbol colombiano

Edwin Cardona debutó como futbolista profesional en Atlético Nacional en el año 2009, en esa primera etapa duró hasta 2011 y acumuló 59 partidos, once goles y tres asistencias. Después pasó por Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla, antes de regresar al equipo verde en el 2014. Su segunda etapa dejó los números de 30 partidos jugados, seis goles y diez asistencias.

Antes de regresar a Atlético Nacional para jugar su tercera etapa, que mantiene vigencia en la actualidad, jugó en América de Cali un año, el segundo semestre de 2023 y el primero de 2024. “Jugué en ese equipo porque Nacional no me buscó en ese momento, pero la rivalidad me parece que es diferente con Millonarios e Independiente Medellín”, dijo Cardona en ese show. Con el equipo “Escarlata” dejó los números de 37 partidos, seis goles y cinco asistencias.

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Edwin Cardona también jugó en Junior de Barranquilla, lo hizo en el 2013 cedido de Atlético Nacional - crédito Colprensa

Edwin Cardona en la selección Colombia

Edwin Cardona tuvo un amplio paso por la selección Colombia. Como él mismo lo afirmó en la entrevista en The Juanpis Live Show, fueron once años los que estuvo defendiendo la camiseta del país. Su primera convocatoria llegó el 3 de octubre de 2014, bajo la dirección técnica de José Néstor Pekerman para los partidos amistosos ante El Salvador y Canadá, siete días después, el 10 de ese mismo mes, hizo su debut oficial con la selección Colombia.

El volante disputó en total 45 partidos con la selección Colombia, hizo seis goles y dio cinco asistencias. Su presencia más importante fue en la Eliminatoria al Mundial de Rusia 2018, pues hizo dos goles que fueron importantes para la clasificación de Colombia a esa cita orbital: ante Paraguay en Asunción y ante Perú en Barranquilla.

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Independiente Santa Fe fue el cuarto club colombiano en el que jugó Edwin Cardona - crédito Colprensa

Fueron tres las ediciones de Copa América que Edwin Cardona jugó con Colombia, y a pesar de su importancia en la clasificación, no jugó ningún mundial. En ese mismo diálogo, expuso su versión del porqué: “Yo sé lo que había detrás, pero nunca lo voy a contar en público. Solo lo hice con mi esposa y con mi representante. Yo iba manejando el carro con mi familia y estaba de vacaciones porque me habían prometido que iba a ir al mundial, entonces mi club me dio esos días de descanso. Cuando me llaman de un número desconocido, después de rechazarlo cuatro veces contesté y era una mujer. Apenas me lo dijo colgué, y solté el volante, fue muy duro”, fue todo lo que contó Cardona al respecto.

Edwin no le cerró la puerta a la selección Colombia. Es decir, afirmó que sueña con volver. Sin embargo: “Uno debe ser consciente y ya no me va a dar para jugar un mundial. Viene una camada muy buena y esos años fueron fantásticos”.

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