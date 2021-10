“Eso de que la gente está aguantando hambre es pura paja”: Piedad Córdoba sobre crisis venezolana

Piedad Córdoba, exsenadora y excandidata presidencial, contrajo COVID-19. Foto: Colprensa

La exsenadora Piedad Córdoba, quien anunció recientemente su adición al Pacto Histórico para postularse al Senado de la República, dio una entrevista a ‘Juanpis González’ en el que tocó varios temas de su vida y proyecto político, entre ellos, su amistad con Hugo Chávez y la posición que tiene sobre la situación de Venezuela.

A pesar de la crisis que vive el país vecino, Córdoba dijo que el hambre y las situaciones que se conocen son mentira y culpó principalmente al bloqueo económico que tiene Estados Unidos contra Venezuela y Cuba. “Recientemente estuve allá y puedo hablar con alguna objetividad, sin dejar de reconocer que yo hago parte de un proyecto en el que creo. No sé qué hubiera pasado si a Chávez le hubiera tocado vivir todo lo que le ha tocado a Maduro”, inició diciendo.

Luego recordó los diálogos en México entre el régimen de Maduro y la oposición, insinuando que a esta le han dado garantías. “Eso de que allá la gente está aguantando hambre, que pide limosna, que esculca las... eso es pura paja, eso es pura mentira y yo no soy la defensora de oficio de los venezolanos porque son ellos los que tienen que resolver sus problemas, son ellos los que tienen que encontrar la salida”.

En la entrevista Piedad Córdoba también dijo que fue muy cercana a Nicolás Maduro y exaltó nostálgica el aporte que, según ella, hizo el ahora presidente venezolano a la liberación de secuestrados por parte de las Farc en su momento. La política fue la intermediadora entre la guerrilla y el Gobierno de Álvaro Uribe para lograr los intercambios humanitario en los 2000.

Frente a su gobierno, dijo que eso es un tema que deben resolver los venezolanos, “ahí sí ya yo no me meto”. Frente a Álvaro Uribe dice que ha tenido muchas relaciones con “traquetos” y lo señaló de haber organizado una estrategia en su contra de gran magnitud que cuando la conoció, “se me salieron las lágrimas”.

“Todas sus relaciones, todas sus amistades, es que yo no lo conozco desde ayer, lo conozco desde Antioquia” y lo acusó de ser paramilitar, “¿Y quién montó las Convivir? yo demandé las Convivir ante la Corte Constitucional cuando salieron y le dije a la Corte: ‘esto es una forma de paramilitarismo’”.

Juanpis, con tonó burlesco, le recriminó a Piedad Córdoba la cercanía que tuvo con Uribe años atrás ya que fue ella la mediadora de su gobierno con el tema de la liberación de los secuestrados de las Farc.

“Él era el presidente de la República, yo no podía hacer eso sin el presidente y yo misma fui hablar con él a decirle que por qué no nombraba de mediador a Chávez que era una persona que garantizaba lo que él exigía para comenzar los acuerdos que era la liberación de todos los secuestrados”, señaló.

También, habló del almuerzo que tuvieron juntos en 2016. La exsenadora aseguró que eso no tenía nada de malo porque ella fue a pedir que el expresidente fuera un mediador entre la oposición venezolana y el régimen de Nicolás Maduro.

Córdoba contra César Gaviria

Entre lágrimas la exsenadora recordó a varios de sus excolegas dirigentes políticos que hoy ya no estaban cuando lanzó su campaña al Senado con el Pacto Histórico. Sin embargo, no perdió oportunidad para lanzar pullas al hoy jefe del Partido Liberal, César Gaviria, quien compartió colectividad con Córdoba hasta hace unos años.

“La realidad lo demostró, que con el expresidente César Gaviria había nacido el Partido Neoliberal. César Gaviria, el presidente del Partido Liberal, del extinto pues, aunque aquí estamos muchos liberales, pero también de la Unión Patriótica y gente que no tiene partido simplemente que cree que nosotros somos una apuesta”, sentenció Córdoba, quien exhortó al senador Gustavo Bolívar para que “no se hiciera el pendejo” y aspirara nuevamente al Congreso de la República en las elecciones del 2022.

