Escoltas de la Unidad Nacional de Protección denuncian falta de recursos para garantizar sus labores

Escoltas de la Unidad Nacional de Protección denuncian falta de recursos para garantízar sus labores. Imagen de referencia.

Óscar Rivera, presidente del sindicato de profesionales de seguridad, denunció que la crítica situación de los escoltas de la UNP sigue sin resolverse, pues desde hace varios meses han señalado que no tiene los suficientes recursos para garantizar sus labores de protección, manifestando que mucha veces no tiene para sus mínimos, cuando se tiene que desplazar para acompañar a congresista o líderes sociales.

En entrevista con Cablenoticias, Rivera señaló que muchas veces los guardias de seguridad, que tiene que garantizar la seguridad de un protegido, se ven en serias dificultades debido a que no tiene ni siquiera los recursos mínimos, como es la comida o estadía en un lugar.

“La protección la están dando a medias, porque ellos no pueden salir, y si salen, es bajo su propio riesgo, pero algunas veces uno los acompaña, porque da pesar con ellos. Uno los acompaña, sabiendo que no hay dinero para cubrir los gastos que requieren esos desplazamientos”, denunció Rivera ante el noticiero.

Esta no es la primera vez que se conocen las denuncias por parte del cuerpo de escoltas de la UNP, pues desde inicios de 2021 han hecho llamados de atención frente a las precarias y mínimas condiciones con las que realizan sus labores.

En su momento, Ricardo Villota, escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) del sindicato, en entrevista con la emisora de la W Radio, el pasado 3 de febrero denunció la situación y afirmó que los funcionarios tienen que asumir económicamente algunos gastos para poder cuidar a sus protegidos, pues no les dan los recursos que necesitan.

La situación vuelve a ser noticia debido a la salida del país por parte del senador Gustavo Bolívar, quien denunció que a la UNP no pudo prestarle seguridad fuera de Bogotá, donde usualmente se ha movido dado la agenda preelectoral, lo que causó polémica, pues el director de la UNP, Alfonso Campo Martínez, señaló que el esquema para el senador existe; pero en cuanto al costo de los desplazamientos fuera de la ciudad deben ser asumidos por él.

En diálogo con Blu Radio, Campo dijo que no conocen desde la UNP amenazas contra el senador Bolívar. Sin embargó le indicó: “Le solicitamos al senador que sea sensato, él debe decir que tiene que asumir esos costos de traslado, eso no quiere decir que no lo estamos protegiendo”. El director reiteró también que el congresista es un protegido especial del Estado y que están dispuestos a evaluar su situación y revisar si necesita más equipo de seguridad.

Ante el panorama, el Óscar Rivera, presidente del sindicato de la unidad, manifestó que las condiciones para el personal de seguridad son escasas, pues contó que efectivamente ante un requerimiento “la unidad le contesta el protegido y le dice que se le autoriza el desplazamiento, pero que al escolta solo se le reconocerán 4 días de garantía. Eso quiere decir que, si el escolta tiene que viajar 8 días, 10 días, sólo tiene 4 días de garantía. Muchas veces uno acuerda con el protegido, uno le dice: bueno, pero usted me da la comida y la dormida después de esos cuatro días”, detalló el vocero del sindicato al noticiero.

Pero este no ha sido el único percance para los guardas de seguridad, pues la empresa de unión temporal por la cual son contratados, les exige la devolución del dinero de los viáticos, debido a que la Unidad Nacional de Protección -UNP- no realiza los pagos de los 3 o 4 días, que se supone les legalizaron.

“Están enviando correos a los escoltas exigiéndoles la devolución de los dineros de los viáticos que le fueron consignados en el contrato pasado, el cual finalizó el pasado 18 de febrero. O sea, son consignaciones realizadas en 2020, porque la UNP no les va a pagar esos dineros. Quiere decir que, no me aprueban los 8 días de desplazamiento, me dan solo 4, y ahora tengo que devolverles el dinero”, denunció Rivera.

De igual manera, se conoció que la unión temporal les está haciendo dichos descuentos por derecha, pues toman el dinero directamente de la nómima del escolta, “hay escoltas a los que les han descontado de sus sueltos $1.200.000 pesos”, manifestó Rivera al noticiero.

Al finalizar, señaló que muchas veces son los mismo escoltas quienes les gastan hasta la comida al protegido, porque así como protegen congresistas, también cuidan de líderes sociales, los cuales no tiene muchas veces con qué comer.

“Yo conozco esquemas de seguridad donde el protegido vende tamales”, afirmó el vocero.





