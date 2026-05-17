Claudia López volvió a despacharse contra Vicky Dávila: “Me calumnió el día que decidió que quería hacer carrera política”

Claudia López y Vicky Dávila protagonizan un fuerte enfrentamiento mediático, con duras acusaciones de lado y lado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La exalcaldesa de Bogotá y excandidata presidencial Claudia López protagonizó una entrevista en la que arremetió contra la periodista y exaspirante Vicky Dávila, acusándola de calumniarla y de emprender una campaña de desprestigio en su contra. La anterior afirmación estaría soportada en el archivo de una investigación por presunta corrupción en el Metro de Bogotá, que involucraba a la aspirante de centro.

En diálogo con Caracol Radio, dado a conocer el domingo 17 de mayo, la exmandataria distrital no dudó en lanzar duras pullas contra la comunicadora. “Vicky Dávila me calumnió el día que decidió que quería hacer una carrera política, y lo que debía hacer era matarme en vida”, indicó la política bogotana, en un nuevo capítulo en el fuerte cruce de mensajes entre ambas, que parece que no tendrá un fin cercano.

PUBLICIDAD

Durante la conversación, la también exsenadora expresó que está dispuesta a reconstruir relaciones con actores políticos, entre ellos Dávila, pero estableció límites claros. “Yo no tengo ningún problema en entablar conversaciones, en restablecer relaciones con nadie. Eso es parte, además, de lo que alguien que se dedica a la política necesita”, sostuvo López, que quiere ser la primera mujer que gobierne el país.

En 2023 la exalcaldesa Claudia López fue señalada de presuntos actos de corrupción, en una guerra mediática contra la periodista Vicky Dávila - crédito Vicky Dávila/Facebook - Catalina Olaya/Colprensa

Aunque reiteró su disposición, también dejó en claro que tiene condiciones. “Si ella decidiera no decir mentiras, no publicarlas en portada, no calumniar a la gente... Mira, yo tengo un libro autografiado por Vicky Dávila, la periodista. Cariñosísimo. Pero decidió calumniarme el día que decidió que quería hacer una carrera política, que yo iba a ser un obstáculo y que lo que tenía que hacer era matarme en vida".

PUBLICIDAD

Fue entonces cuando calificó lo sucedido como “miserable” y digno de una “mala persona”, aunque no se quedó en eso, pues lanzó a continuación una dura advertencia. “Pero en la vida todo se paga. Y ahí está Vicky, donde está”, declaró López, que tiene una clara discrepancia con la comunicadora social, que participó sin éxito en La Gran Consulta por Colombia y se desmarcó de apoyar a Paloma Valencia.

¿Desde cuándo existen diferencias entre Claudia López y Vicky Dávila?

El conflicto se remonta a 2023, cuando la revista Semana, dirigida por Dávila, publicó un artículo señalando a la entonces alcaldesa y a su esposa, la senadora Angélica Lozano, de recibir supuestos sobornos del consorcio del Metro de Bogotá para beneficiar al Partido Alianza Verde. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación cerró la investigación en abril de 2026 tras no encontrar pruebas sólidas.

PUBLICIDAD

La Fiscalía General de la Nación archivó las denuncias contra la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, tras tres años del proceso abierto - crédito suministrada a Infobae Colombia

El ente acusador determinó que las acusaciones se basaron en testimonios retractados y rumores. Esta decisión intensificó el cruce de acusaciones y desató una serie de ataques personales en redes sociales y medios de comunicación. Por ello, en este nuevo diálogo López criticó lo que denominó la evolución profesional de Dávila y su papel en el periodismo político, una especie de puerta giratoria.

“Yo tengo a la Vicky que era periodista antes de que quisiera ser política y a la Vicky que posaba de periodista y quería ser política. Entonces, yo no me quedo con rencores de nada porque de verdad yo creo que eso no te lleva a nada. Yo no me voy a quedar, pues, con rencores de nada, pero Vicky tendría que cambiar, no conmigo, eso no se hace. Uno puede perder las elecciones, pero no el alma”, acotó.

PUBLICIDAD

Pero no se quedó en dicha frase, sino que lanzó acusaciones aún más profundas. “Vicky fracasó como periodista, fracasó como política y va a seguir fracasando si semejante nivel de obsesión la lleva a ser tan mala persona”, sentenció la exalcaldesa en diálogo con el periodista Gustavo Gómez, en el que también cuestionó la forma en que Dávila ha cubierto a otros personajes de la política nacional.

Con este mensaje, la periodista Vicky Dávila reaccionó a los señalamientos de la exalcaldesa de Bogotá Claudia López - crédito @VickyDavilaH/X

“¿Qué tal la encerrona que le hizo a Paloma? ¿No? Vicky, que estuvo con Paloma, que la acompañó, que se metió a esa consulta, que le levantó la mano y le dijo: ‘Tenemos que ganar’. Al mes siguiente está haciéndole semejante lavada de cara a Abelardo de la Espriella en una entrevista y semejante encerrona tan mezquina a su candidata Paloma”, relató la exalcaldesa capitalina en la entrevista.

PUBLICIDAD

Como era de esperarse, Dávila respondió a los dardos, pero les restó importancia. “Le contestaría todas las mentiras que anda diciendo sobre mí, Claudia ‘camaleón’ López, pero ahora no, después de las elecciones. Está al 1% y no quiero que le quiten votos a Paloma Valencia, subiendo a Claudia que, como va, le costará trabajo hasta llegar a la reposición. Cada cosa en su debido momento”, escribió.