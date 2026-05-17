Colombia

Claudia López volvió a despacharse contra Vicky Dávila: “Me calumnió el día que decidió que quería hacer carrera política”

La tensión entre ambas parece haber escalado luego de que la Fiscalía General de la Nación archivó la investigación contra la exalcaldesa de Bogotá y su esposa, la senadora Angélica Lozano, tras determinar que las acusaciones en su contra carecían de sustento probatorio

Guardar
Google icon
Retrato de Claudia López y Vicky Dávila, de pecho hacia arriba, espalda con espalda, frente a un fondo de acuarela oscuro con una 'X' blanca.
Claudia López y Vicky Dávila protagonizan un fuerte enfrentamiento mediático, con duras acusaciones de lado y lado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La exalcaldesa de Bogotá y excandidata presidencial Claudia López protagonizó una entrevista en la que arremetió contra la periodista y exaspirante Vicky Dávila, acusándola de calumniarla y de emprender una campaña de desprestigio en su contra. La anterior afirmación estaría soportada en el archivo de una investigación por presunta corrupción en el Metro de Bogotá, que involucraba a la aspirante de centro.

En diálogo con Caracol Radio, dado a conocer el domingo 17 de mayo, la exmandataria distrital no dudó en lanzar duras pullas contra la comunicadora. “Vicky Dávila me calumnió el día que decidió que quería hacer una carrera política, y lo que debía hacer era matarme en vida”, indicó la política bogotana, en un nuevo capítulo en el fuerte cruce de mensajes entre ambas, que parece que no tendrá un fin cercano.

PUBLICIDAD

Durante la conversación, la también exsenadora expresó que está dispuesta a reconstruir relaciones con actores políticos, entre ellos Dávila, pero estableció límites claros. “Yo no tengo ningún problema en entablar conversaciones, en restablecer relaciones con nadie. Eso es parte, además, de lo que alguien que se dedica a la política necesita”, sostuvo López, que quiere ser la primera mujer que gobierne el país.

Las redes sociales se convirtieron en el escenario de un enfrentamiento entre las precandidatas presidenciales Claudia López y Vicky Dávila - crédito Vicky Dávila/Facebook - Catalina Olaya/Colprensa
En 2023 la exalcaldesa Claudia López fue señalada de presuntos actos de corrupción, en una guerra mediática contra la periodista Vicky Dávila - crédito Vicky Dávila/Facebook - Catalina Olaya/Colprensa

Aunque reiteró su disposición, también dejó en claro que tiene condiciones. “Si ella decidiera no decir mentiras, no publicarlas en portada, no calumniar a la gente... Mira, yo tengo un libro autografiado por Vicky Dávila, la periodista. Cariñosísimo. Pero decidió calumniarme el día que decidió que quería hacer una carrera política, que yo iba a ser un obstáculo y que lo que tenía que hacer era matarme en vida".

PUBLICIDAD

Fue entonces cuando calificó lo sucedido como “miserable” y digno de una “mala persona”, aunque no se quedó en eso, pues lanzó a continuación una dura advertencia. “Pero en la vida todo se paga. Y ahí está Vicky, donde está”, declaró López, que tiene una clara discrepancia con la comunicadora social, que participó sin éxito en La Gran Consulta por Colombia y se desmarcó de apoyar a Paloma Valencia.

¿Desde cuándo existen diferencias entre Claudia López y Vicky Dávila?

El conflicto se remonta a 2023, cuando la revista Semana, dirigida por Dávila, publicó un artículo señalando a la entonces alcaldesa y a su esposa, la senadora Angélica Lozano, de recibir supuestos sobornos del consorcio del Metro de Bogotá para beneficiar al Partido Alianza Verde. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación cerró la investigación en abril de 2026 tras no encontrar pruebas sólidas.

Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en el patio taller del Metro de Bogotá
La Fiscalía General de la Nación archivó las denuncias contra la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, tras tres años del proceso abierto - crédito suministrada a Infobae Colombia

El ente acusador determinó que las acusaciones se basaron en testimonios retractados y rumores. Esta decisión intensificó el cruce de acusaciones y desató una serie de ataques personales en redes sociales y medios de comunicación. Por ello, en este nuevo diálogo López criticó lo que denominó la evolución profesional de Dávila y su papel en el periodismo político, una especie de puerta giratoria.

Yo tengo a la Vicky que era periodista antes de que quisiera ser política y a la Vicky que posaba de periodista y quería ser política. Entonces, yo no me quedo con rencores de nada porque de verdad yo creo que eso no te lleva a nada. Yo no me voy a quedar, pues, con rencores de nada, pero Vicky tendría que cambiar, no conmigo, eso no se hace. Uno puede perder las elecciones, pero no el alma”, acotó.

Pero no se quedó en dicha frase, sino que lanzó acusaciones aún más profundas. “Vicky fracasó como periodista, fracasó como política y va a seguir fracasando si semejante nivel de obsesión la lleva a ser tan mala persona”, sentenció la exalcaldesa en diálogo con el periodista Gustavo Gómez, en el que también cuestionó la forma en que Dávila ha cubierto a otros personajes de la política nacional.

Vicky Dávila y su respuesta a Claudia López
Con este mensaje, la periodista Vicky Dávila reaccionó a los señalamientos de la exalcaldesa de Bogotá Claudia López - crédito @VickyDavilaH/X

“¿Qué tal la encerrona que le hizo a Paloma? ¿No? Vicky, que estuvo con Paloma, que la acompañó, que se metió a esa consulta, que le levantó la mano y le dijo: ‘Tenemos que ganar’. Al mes siguiente está haciéndole semejante lavada de cara a Abelardo de la Espriella en una entrevista y semejante encerrona tan mezquina a su candidata Paloma”, relató la exalcaldesa capitalina en la entrevista.

Como era de esperarse, Dávila respondió a los dardos, pero les restó importancia. “Le contestaría todas las mentiras que anda diciendo sobre mí, Claudia ‘camaleón’ López, pero ahora no, después de las elecciones. Está al 1% y no quiero que le quiten votos a Paloma Valencia, subiendo a Claudia que, como va, le costará trabajo hasta llegar a la reposición. Cada cosa en su debido momento”, escribió.

Temas Relacionados

Claudia LópezVicky DávilaElecciones presidenciales 2026Candidatos presidenciales Colombia 2026Colombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Renta Ciudadana y Devolución del IVA: Prosperidad Social amplió el plazo para reclamar las tranferencias del segundo ciclo de pagos

La decisión permitirá que más familias vulnerables reciban los apoyos económicos directamente, evitando intermediarios y riesgos innecesarios

Renta Ciudadana y Devolución del IVA: Prosperidad Social amplió el plazo para reclamar las tranferencias del segundo ciclo de pagos

Paciente operada en el mismo centro estético donde desapareció Yulixa Toloza reveló su experiencia: “Hasta me desmayé”

El testimonio de varias personas intervenidas en el establecimiento ubicado en el barrio Venecia, en Bogotá, refuerza la preocupación por prácticas realizadas sin garantías sanitarias, mientras se investiga el paradero de la mujer de 52 años

Paciente operada en el mismo centro estético donde desapareció Yulixa Toloza reveló su experiencia: “Hasta me desmayé”

Gastos del Gobierno Petro tienen a Colombia en “caos” y en un “estado deplorable” y advierten malas noticias para después de elecciones

Existe inquietud entre expertos sobre el impacto del gasto público en la evolución económica actual, en especial, en un momento en el que la sostenibilidad de las finanzas públicas se presenta como el desafío central

Gastos del Gobierno Petro tienen a Colombia en “caos” y en un “estado deplorable” y advierten malas noticias para después de elecciones

Glorieta de Mosquera estará cerrada durante cuatro meses por montaje del RegioTram de Occidente: obras modificarán el tránsito

El cierre total de este sector implica desvíos obligatorios para vehículos, pues se instalarán vigas clave del puente del nuevo tren eléctrico. Autoridades advierten congestiones en rutas alternas y piden atender la señalización

Glorieta de Mosquera estará cerrada durante cuatro meses por montaje del RegioTram de Occidente: obras modificarán el tránsito

Ofrecen recompensa de $100 millones por información sobre asesinato de líderes de campaña de De la Espriella en Meta

La Gobernación del Meta y la Fiscalía conformaron un equipo especial para capturar a los responsables del asesinato de Rogers Mauricio Devia y Fabián Cardona en Cubarral

Ofrecen recompensa de $100 millones por información sobre asesinato de líderes de campaña de De la Espriella en Meta
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Un sargento y un soldado fueron asesinados durante un combate con el Clan del Golfo en Chocó

Un sargento y un soldado fueron asesinados durante un combate con el Clan del Golfo en Chocó

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

El Clan del Golfo estaría aumentando sus operaciones ilegales en el Pacífico colombiano tras decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura

Estos fueron los grupos armados que más han crecido en Colombia: pasaron de 13.000 miembros en el 2018 a más de a 27.000 en 2025

ENTRETENIMIENTO

Shakira mostró un adelanto del video oficial de ‘Dai Dai’: aparecen Messi, el Pibe Valderrama y otras figuras del fútbol

Shakira mostró un adelanto del video oficial de ‘Dai Dai’: aparecen Messi, el Pibe Valderrama y otras figuras del fútbol

El Haragán y Compañía pone la mira en Colombia como su nueva casa musical: “Les vamos a dar mucha lata”

Mariana Zapata y Beba se cantaron la tabla en ‘La casa de los famosos Colombia’ por un celular

Maluma reveló cuál será la nacionalidad de su segundo hijo: dejó a más de uno con la boca abierta

Cony Camelo reveló lo que piensa de que los influenciadores que regalan cirugías plásticas: “Es simplemente aberrante”

Deportes

Avanzan las obras del Alfonso Galvis de cara al Panamericano de Atletismo: así fue la llegada del tapete para el estadio

Avanzan las obras del Alfonso Galvis de cara al Panamericano de Atletismo: así fue la llegada del tapete para el estadio

Richard Ríos podría ir al Real Madrid: los jugadores de la selección Colombia que cambiarían de club tras el Mundial 2026

Mundial 2026: Luis Díaz y Yaser Asprilla, los dos jugadores de la selección Colombia sobre los que posan los ojos en importante revista internacional

La FIFA celebró el cumpleaños de Teófilo Gutiérrez recordando su gol con la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2014

Selección Colombia: Estos serían los primeros jugadores en unirse a la concentración en Medellín previo al Mundial 2026