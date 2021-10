Director de la UNP asegura que a Gustavo Bolívar sí se le brinda seguridad, pero que el senador no quiere pagar el traslado de sus escoltas

Bogotá, 4 de diciembre de 2018. En la foto: Gustavo Bolívar, Senador de la República. (Colprensa - Álvaro Tavera)

Este martes el senador Gustavo Bolívar anunció que salió del país porque no tiene garantías de protección y señaló a la Unidad Nacional de Protección (UNP) de no prestarle seguridad fuera de Bogotá, donde usualmente se ha movido dado la agenda preelectoral.

Ante esos señalamientos, se manifestó el director de la UNP, Alfonso Campo Martínez, quien le reiteró que su esquema de protección es robusto y en los micrófonos de W Radio explicó que siempre han tenido la mejor disposición. “En el caso concreto de los senadores cubren gastos de viaje de los gastos de protección”.

El director se refiere a que desde hace un tiempo, como un plan de austeridad, la UNP y el Senado firmaron un convenio en el que esta última corporación asumiría los costos de los viajes y que hasta el momento, Bolívar no ha hecho los pagos pertinentes. “Nunca le hemos negado la protección, al contrario, siempre hemos tenido la mejor disposición”.

Entre los gastos que deben asumir está el combustible, tiquetes, hospedaje, etc. Campo Martínez entonces reiteró en W Radio que Bolívar no ha asumido estos costos, a pesar de que él tiene conocimiento de ellos.

En diálogo con Blu Radio, Campo dijo que no conocen desde la UNP amenazas contra el senador Bolívar. “Le solicitamos al senador que sea sensato, él debe decir que tiene que asumir esos costos de traslado, eso no quiere decir que no lo estamos protegiendo”. El director reiteró también que el congresista es un protegido especial del Estado y que están dispuestos a evaluar su situación y revisar si necesita más equió de seguridad.

El político que en las últimas semanas ha acompañado al precandidato presidencial Gustavo Petro a diferentes ciudades en medio de su agenda de campaña preelectoral y del lanzamiento del Pacto Histórico, viene denunciando que desde la Unidad Nacional de Protección (UNP) no le garantizan la seguridad con escoltas durante esos viajes fuera de Bogotá.

“He tomado la decisión de salir del país por las múltiples amenazas que ustedes ya conocen se ciernen sobre mi vida por la persecución a la que estoy sometido pero sobre todo porque la UNP no me ha prestado el servicio en mis salidas por fuera de Bogotá”, señaló el político.

Contó que hace quince días denunció cómo esa entidad se negó a prestarle el servicio de seguridad cuando visitó Barranquilla durante el lanzamiento del Pacto Histórico porque no tenía disponibilidad de hombres en servicio. Situación que volvió a suceder el pasado fin de semana cuando Bolívar viajó nuevamente fuera de la capital del país.

“Tuve que llegar al aeropuerto totalmente solo y desprotegido y desplazarme por varios municipios sin la ayuda, sin la prestación del servicio vital para mí que es el de seguridad. De modo que mientras el Congreso y la UNP se pongan de acuerdo en quién debe prestarme esa protección, decido salir del país”, señaló Bolívar.

A mitad de septiembre, Bolívar y el director de la UNP ya habían debatido lo sucedido en Barranquilla. Según el senador, radicó una solicitud para recibir protección pero le fue negada por correo:

“Nos permitimos informar que no es posible acceder a su solicitud, toda vez que no contamos con disponibilidad de talento humano y medios logísticos para la fecha solicitada”, le respondió Ángela Hernández, coordinadora del Grupo de Protección de la UNP.

Ante esta denuncia, Campo desmintió al senador y aseguró que sí están protegiendo su vida. “Apreciado senador Gustavo Bolívar, es importante aclarar a la opinión pública que usted posee un esquema de protección robusto por parte de la UNP, con el compromiso de cuidarlo y acompañarlo por todo el país. La resolución 2390 del 6 de abril de 2018 respalda la implementación”, explicó.

