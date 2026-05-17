Colombia

El peso colombiano es la moneda más devaluada en mayo de 2026 frente al dólar: qué pasará con el precio el resto del mes

Factores como la volatilidad regional, la presión sobre tasas y nuevas señales económicas externas alteran la dinámica en mercados de referencia como Brasil y México

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Primer plano de un billete de un dólar estadounidense en caída, superpuesto a una base de billetes de cien mil pesos colombianos, con una gráfica naranja descendente.
El dólar perdió fuerza a nivel global en 2025 e inicio de 2026, pero ya empezó a revaluarse ante la guerra en Irán - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El peso colombiano se convirtió en la moneda emergente más devaluada en la primera mitad de mayo de 2026, al acumular una depreciación de 3,84% entre el 1 y el 15 de ese mes frente al dólar. Al cierre del 15 de mayo, la cotización se ubicó en un nivel no registrado desde diciembre de 2025, en un entorno de volatilidad contenida y marcado por la apreciación global del dólar.

Dicha dinámica es el resultado de la escalada del dó∫slar, compras puntuales del Ministerio de Hacienda y el incremento de la incertidumbre electoral interna. Factores geopolíticos, la política monetaria de la Reserva Federal (FED) y decisiones económicas domésticas aliadas confirmaron la exposición de la moneda local y afectan tanto a las empresas como a los ciudadanos en Colombia.

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Cómo están las monedas emergentes

Dentro de las monedas emergentes, el real brasileño registró una caída de 2,16%, seguido del won surcoreano con 1,37%.

Las decisiones de la FED son clave para los mercados - crédito Elizabeth Frantz/Reuters
Las decisiones de la FED son clave para los mercados - crédito Elizabeth Frantz/Reuters

Otras depreciaciones relevantes fueron:

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  • Rupia india: 1,09%.
  • Lei rumano: 0,91%.
  • Zloty polaco: 0,85%.
  • Lira turca: 0,8%.
  • Peso chileno: 0,74%.
  • Rupia indonesia: 0,64%.

Por el contrario, el rublo ruso lideró las apreciaciones con un avance de 2,9%, seguido por el sol peruano (2,24%) y el peso mexicano (0,62%). También hubo subidas del

  • Dólar taiwanés: 0,41%.
  • Ringgit malayo: 0,38%.
  • Renminbi chino: 0,26%.
  • Dólar de Hong Kong: 0,06%.

Perspectiva sobre el mercado cambiario

El dólar estadounidense cerró el 15 de mayo en $3.796,81, con un incremento de $12,11 respecto a la Tasa Representativa del Mercado, que se ubicó en $3.784,70. Ese día se hicieron 1.867 operaciones por USD1.433 millones, con precios que oscilaron entre $3.776,50 y $3.820. Las expectativas sobre el dólar se centran en las decisiones de la Reserva Federal, mientras que los rendimientos del bono del Tesoro de Estados Unidos alcanzaron 4,5%, el nivel más alto de los últimos doce meses. Por su parte, el índice dólar registró un alza de 0,29% hasta 99,23.

El análisis técnico y los recientes indicadores ofrecen nuevas lecturas para Colombia. El country manager de Global66, Daniel Londoño Tapia, detalló que “el lunes 11 de mayo el dólar cerró en un promedio de $3.759, con una TRM de $3.747, tras una jornada en la que se negociaron más de USD 1.450 millones en 1.532 transacciones, con un máximo intradía de $3.780”.

Al cierre de la jornada del 17 de mayo, el precio promedio de compra de dólar en las casas de cambio era de $3.691,25, mientras que el de venta se ubicaba en $3.776,25 - crédito Enrique Marcarian/Reuters
Al cierre de la jornada del 17 de mayo, el precio promedio de compra de dólar en las casas de cambio era de $3.691,25, mientras que el de venta se ubicaba en $3.776,25 - crédito Enrique Marcarian/Reuters

Asimismo, sobre el balance de la semana y el mes, explicó que “el dólar acumula un alza cercana al 1% y, en lo que va del mes, una subida de 4% equivalente a 147 pesos”.

Consultado sobre la volatilidad del mercado, destacó que lo interesante es que pese al movimiento alcista, la volatilidad se ubica en 6,72%, bastante por debajo de la referencia anual de 12,91%, lo que sugiere que el mercado está absorbiendo el ajuste de forma ordenada y no en pánico.

Al abordar las razones de fondo, puntualizó que tres factores explican el movimiento.

  • Tensiones geopolíticas: las negociaciones fallidas entre Estados Unidos e Irán mantuvieron la presión sobre el petróleo y empujaron al dólar al alza frente a monedas emergentes por aversión al riesgo, en un escenario donde cualquier reescalada en Medio Oriente cambia el mapa de forma abrupta sin importar los datos macro.
  • Inflación: el Dane reportó que la inflación de abril fue del 5,68% anual, superior al 5,16% del mismo mes de 2025, lo que confirma que el proceso de desinflación se está estancando y aumenta la presión sobre el Banco de la República.
  • Cambio de liderazgo en la FED e inflación de EE. UU.: el IPC del martes 12 de mayo y la primera comunicación de Kevin Warsh como nominado a presidente de la Reserva Federal marcaron el tono del mercado, fortaleciendo al dólar globalmente.

En cuanto a las perspectivas inmediatas, señaló que “el escenario para la semana que viene apunta a un mercado tensionado, con sesgo alcista pero condicionado a tres frentes: En lo externo, cualquier nueva señal sobre el conflicto en Medio Oriente o un repunte adicional del crudo podría empujar el dólar hacia el rango de $3.800 a $3.830”.

Sobre el componente local, expresó que el dato de inflación de abril del 5,68% pone al Banco de la República en una posición incómoda y aumenta las probabilidades de que mantenga la tasa alta por más tiempo, lo que en teoría debería ofrecer un leve piso al peso vía carry trade, que con el aumento del riesgo país por la nueva baja de calificación por parte de S&P Global Ratings pierde fuerza.

El Banco de la República mantiene en 11,25% la tasa de interés ante el alto índice de inflación en Colombia - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters
El Banco de la República mantiene en 11,25% la tasa de interés ante el alto índice de inflación en Colombia - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

Por último, concluyó que “el rango probable se ubica entre $3.750 y $3.820, con alta sensibilidad a las comunicaciones de la Reserva Federal y a la evolución del precio del petróleo. En resumen, el peso pierde el blindaje que tuvo durante el primer trimestre y vuelve a quedar expuesto a los choques externos”.

Claves técnicas y regionales

Un análisis técnico adicional estuvo a cargo del CEO de JP Tactical Trading, Juan Pablo Vieira, que remarcó que el dólar está respetando perfectamente la zona de techo que se esperaba, de $3.820 o $3.780, nivel determinante para los próximos días. Insistió en la importancia de vigilar otras plazas de la región. Resaltó el soporte del peso mexicano en 17,20 y 17,10 y, para Brasil, advirtió: “Está entrando compra fuerte de dólar y el movimiento de los compradores se ha vuelto agresivo, superando techos anteriores”.

Según Vieira, el dólar en Brasil podría alcanzar los 5,25 y 5,30 reales, valores relevantes por su impacto para la región. Explicó que “estos movimientos reflejan un rebote sobre zonas de soporte estructural de mediano y largo plazo, similares a las observadas en México. Si vuelve a romper sobre estos 17,40, que es esta línea amarilla de acá, quedaría con muy buena fluidez al alza y nos marca como objetivo 17,92”.

Sobre el contexto colombiano, el experto reiteró que “el flujo permanece equilibrado y no se ha dado el rompimiento de la zona de techo”, aunque alertó sobre la posibilidad de contagio regional. “Un eventual rebote del dólar en la región podría impactar el mercado local”, agregó. De cara al corto plazo, el directivo anticipó que “por el momento esperamos continuo acá y nos estaremos activando hacia la zona de un 3.720 con compras que necesitemos urgente de corto plazo”.

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