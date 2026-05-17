Declaración de renta en 2026: revelan el error en el que caen los trabajadores independientes a la hora de pagar IVA y no ahorrar

La temporada de declaración de renta para personas naturales en Colombia se lleva a cabo entre el 12 de agosto y el 26 de octubre - crédito @SenadoGOV/X

La expansión del trabajo independiente, impulsada por la digitalización y el trabajo remoto, llevó a millones de personas a adoptar este modelo en Colombia. Sin embargo, muchos manejan los ingresos como si todo el dinero recibido estuviese disponible, sin considerar los descuentos futuros por impuestos y otras obligaciones.

No obstante, es necesario tener claro que freelancers y trabajadores independientes en Colombia deben reservar cada mes un porcentaje de los ingresos para impuestos, y otro porcentaje para seguridad social. Organizar las finanzas en cuentas separadas para impuestos, seguridad social y gastos operativos es clave para evitar sanciones y desequilibrios. Una adecuada planeación financiera, con ahorro preventivo y registros de los gastos deducibles, permite cumplir las obligaciones fiscales sin poner en riesgo la estabilidad económica ni del negocio ni del hogar.

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Precisamente, el auge de los impuestos para freelancers en Colombia genera inquietud entre trabajadores independientes y contratistas, que enfrentan retos cada vez mayores para gestionar sus ingresos y cumplir con sus obligaciones fiscales en 2026.

No declarar renta acarrea multas o sanciones de la Dian - crédito Dian

Por eso, para la directora del programa de Contaduría Pública de Areandina, seccional Pereira, Marcela Salazar Londoño, “la pregunta correcta no es cuánto me tocará pagar al final, sino cuánto debo separar desde cada pago para no ahogarme después”.

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La experta advirtió que la improvisación puede derivar en problemas serios, ya que esperar hasta el último momento suele conducir a que los fondos apartados resulten insuficientes o, incluso, ya no estén disponibles. “El golpe al bolsillo aparece cuando el independiente improvisa en agosto o septiembre y descubre que ya se gastó el dinero que debía reservar”, puntualizó.

Cuánto ahorrar por impuestos y seguridad social en 2026

La recomendación principal de los expertos es separar un porcentaje fijo de cada pago, nunca un monto estático. Reservar entre 15% y 25% de los ingresos mensuales para impuestos es una guía que ayuda a prever el impacto de renta, retenciones y otros tributos. Dicho rango varía según los ingresos, las deducciones y el régimen tributario.

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Para la seguridad social autónoma, el ahorro sugerido oscila entre 12% y15% del ingreso mensual. Los que tienen ingresos más altos o menores gastos deducibles deberían acercarse al tope superior de estos rangos de ahorro preventivo.

Dejar los cálculos para agosto o septiembre, meses clave en la declaración de renta de 2026, expone a sanciones y a una crisis de liquidez. Por eso, reservar cada mes el porcentaje recomendado permite acudir con tranquilidad a los vencimientos tributarios y responder a las cuotas de seguridad social.

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En Colombia, declaran renta en 2026 (por el año gravable 2025) las personas naturales que, entre otros, a corte al 31 de diciembre de 2025, hayan tenido un patrimonio bruto igual o superior a $224.095.000 - crédito Luisa González/Reuters

El error de usar el IVA como capital propio

Uno de los errores más frecuentes de los independientes es incorporar el dinero del IVA en gastos diarios, con lo que olvidan que ese monto debe entregarse a la autoridad fiscal. Según Salazar Londoño, “el IVA no puede convertirse en capital de trabajo ni en plata para cubrir urgencias; mezclarlo con la caja personal es una de las causas más frecuentes de descuadre”.

Incluir el IVA en la caja personal puede generar vacíos financieros serios en el momento de reportar a las autoridades. Por ello, la experta recomienda administrar cuentas separadas para impuestos, seguridad social y gastos operativos, evitando así el uso accidental del IVA para otros fines.

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Estrategias para evitar crisis de caja y sanciones

La organización financiera se apoya en la estrategia de los “tres bolsillos”:

Primero: exclusivamente para impuestos, con entre 15% y 25% del ingreso mensual.

Segundo: destinado a la seguridad social, con un rango de 12 % a 15 %.

Tercero: se utiliza para gastos personales y operativos.

El sistema asegura que siempre se cuente con los recursos necesarios para cada obligación, previniendo así deudas, retrasos o la necesidad de créditos para cumplir compromisos fiscales. Además, Salazar Londoño aconseja documentar todos los gastos deducibles, ya que pueden reducir el monto total a pagar y facilitar la defensa ante requerimientos.

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Colombia alcanzó un nuevo récord histórico con más 10,3 millones de trabajadores por cuenta propia, consolidando a los independientes como el segmento más relevante del mercado laboral al representar el 42,4 % del total de ocupados en el país - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Para ella, es fundamental distinguir entre los dos principales esquemas tributarios:

Régimen ordinario: el impuesto se calcula sobre las utilidades netas, luego de las deducciones y gastos soportados.

Régimen Simple: la tarifa se aplica sobre los ingresos brutos y varía según la actividad y el nivel de facturación anual.

La elección de régimen exige revisar de forma realista los ingresos y egresos proyectados, porque esta decisión condiciona cuánto necesitará ser reservado mes a mes durante el año fiscal.

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Declarar renta no siempre significa pagar impuestos

Es habitual la confusión entre declarar y pagar renta. No todos los que presentan declaración ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) quedan obligados a pagar, dado que la obligación puede originarse por superar ciertos umbrales de ingresos, patrimonio o movimientos, pero el saldo podría ser cero.

A pesar de esto, la especialista advierte que no proyectar las responsabilidades fiscales con tiempo comprometía la liquidez. Improvisar al acercarse los vencimientos puede traducirse en tener que recurrir a créditos costosos o enfrentar sanciones adicionales.

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