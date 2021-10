El Maestro Tabárez elogia a Falcao y revela los jugadores de Colombia que le podrían aguar la fiesta a Uruguay

El entrenador de Uruguay Oscar Washington Tabárez. EFE/ Raúl Martínez POOL/Archivo

Tras dos temporadas en Galatasaray marcadas por la constancia de sus lesiones, Radamel Falcao García arribó al Rayo Vallecano para renacer: en cuatro partidos con el equipo madrileño, previos a las jornadas FIFA de eliminatorias de octubre, anotó tres goles. Tan destacado ha sido su actuar que incluso sus rivales no han escatimado elogios para él, uno de ellos, el técnico de la selección de Uruguay, Óscar Washington Tabárez.

Como bien se sabe, el conjunto charrúa recibirá a Colombia en Montevideo el próximo jueves, razón por la cual este 4 de octubre, Tabárez brindó unas palabras acerca del encuentro, refiriéndose al presente deportivo del equipo dirigido por Reinaldo Rueda y, en un apartado específico, al Tigre.

“Es un histórico, un gran goleador, que está en un punto de su carrera en la que nosotros también tenemos jugadores, con una situación parecida: que desde el punto de vista conceptual saben todo en la cancha. Hay que ver cómo está, pero ha tenido apariciones muy buenas en Rayo Vallecano”, expresó el Maestro Óscar Washington.

Los jugadores que están en una situación parecida a Falcao, es decir, de experiencia, probablemente son Luis Suárez y Edinson Cavani, ambos con 34 años de edad, uno menos que el delantero samario. Por supuesto, también destacan veteranos como el zaguero central Diego Godín, que manifestó que el partido ante Colombia sería algo así como una final.

Tabárez, timonel de la selección uruguaya desde 2006, también resaltó las buenas actuaciones de Reinaldo Rueda como DT del combinado tricolor, y explicó que el 3-0 en el estadio metropolitano de Barranquilla en noviembre de 2020 quedó ya atrás.

“Colombia es un muy buen equipo, tiene un entrenador de muchísima experiencia y nosotros los partidos los planificamos muchos en base a los antecedentes. El partido de Barranquilla ya pasó a la historia y no se puede relacionar con este, pero sí el que salió 0-0 en la Copa América, que dejó cosas” sustentó.

Colombia derrotó 4-2 a Uruguay en los penales por los cuartos de final de la Copa América 2021. Foto: REUTERS/Henry Romero

Fiel a su estilo, de reconocer las virtudes de su rival para intentar apaciguarlas, el estratega de 76 años expuso que una de las fortalezas del cuadro cafetero es la defensa, así como el desborde con jugadores habilidosos.

“Colombia se preocupa mucho de defender bien, tiene buen manejo con jugadores de experiencia como Juan Guillermo Cuadrado y alguna aparición como la de Luis Díaz que tuvo una gran Copa América, además de los delanteros que tienen. Hay que limitar los puntos fuertes y tratar de ponerle por delante cosas que hemos hecho”, agregó.

Sin duda, Uruguay es una de las selecciones que tiene un mayor reto en los partidos de octubre, dado que en dos de ellos, en condición de visitante, enfrentará a los primeros en la tabla de la clasificatoria: Brasil y Argentina.

“Seremos visitantes contra Argentina y Brasil por el cambio del calendario. Tenemos que jugar tres partidos en ocho días, no en doce como dicen algunos. Es duro para cualquiera, jugar con Argentina tras enfrentar a Colombia no es bueno de ninguna manera. No puedo decir qué es mejor, lo mejor es la normalidad y respetar lo que se había acordado y que en un momento era igual para todos”, sostuvo.

En Montevideo, el juego entre Uruguay, tercero en las eliminatorias, y Colombia, dos escalones más abajó, se jugará a las 6 p. m.

