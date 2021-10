“Fascinante belleza”: lluvia de elogios a Jessica Cediel por posar en redes con ajustada prenda de látex

Foto tomada de Instagram @JessicaCedielNet

Jessica Cediel lo ha vuelto a hacer. La modelo y presentadora cautivó a sus fanáticos en redes sociales y esta vez lo hizo a través de su perfil de Instagram. Allí, la presentadora compartió recientemente una imagen que dejó boquiabiertos a sus 8.6 millones de seguidores en esta plataforma.

En la imagen, se ve a la modelo posando con un body rojo de látex con un pronunciado escote en V, y aprovechó para enviar un mensaje motivacional en la descripción: “Date siempre la prioridad que mereces… cuando lo haces lo demás llega!” Dicho post ha alcanzado, en menos de un día, más de 138 mil ‘me gusta’ y, pese a que los comentarios fueron limitados, obtuvo cerca de 1.300, la gran mayoría admirando su belleza y su estado físico.

“Perfectamente hermosa”; “¡Fascinante belleza!”; “Espectacularmente, bellísima mi reina”; “Sencillamente y simplemente hermosa. Bendiciones, bella mujer”; “Eres muy hermosa” y “Insoportablemente bella” fueron algunas de las reacciones destacadas.

Cabe destacar que previo a esa publicación, la mujer descrestó un día antes a sus fans con un par de fotos en bikini y dejando ver parte de su abdomen; el motivo fue la celebración por alcanzar los 8.6 millones de seguidores en esta red social. “Gracias por tanto amor”, escribió en la descripción del post que tiene más de 250 mil ‘likes’ y miles de reacciones, dentro de las que resaltan “Ya se me quitó el hambre”, “Dejo la religión”, “tienes un cuerpo muy hermoso, cuídalo porque Dios te lo dio y eres responsable de él” y “Simplemente hermosa”, entre otros.

Los detalles que reveló Cediel sobre las cicatrices en su cola tras los biopolímeros

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora que recientemente estuvo cubriendo los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 decidió interactuar con sus seguidores a través de una dinámica de ‘preguntas y respuestas’. Algunos aprovecharon la oportunidad para indagar sobre la recuperación de su cirugía para retirar los biopolímeros que se había inyectado, procedimiento que le dejó una gran cicatriz e hizo una revelación que pocos esperaban.

Un usuario le preguntó “¿Cómo vas con tus cicatrices, bendición bella?”, a lo que la bogotana respondió: “Mis cicatrices ahí están, lindas, hermosas, ahí van bien. Una marca de guerra, una marca más de guerra, de otra batalla ganada. Pues no quedaron como yo quería, pero, las amo igual”, y añadió que “yo cicatricé muy mal, debido a muchos sucesos que acontecieron en mi vida en ese momento, entonces la cicatriz se me sale de la tanga, no se esconde dentro de la tanga, pero yo la recibo, la amo, la acepto”.

Por otra parte, un seguidor quiso saber a qué cicatrices se referían, por lo que la bogotana respondió que se sentía halagada que a sus redes llegaran nuevas personas que quisieran conocer sobre lo ocurrido con su salud y que existe un antes y después del procedimiento, además, acompañó el video con el siguiente texto: “Para todas las nuevas personas por aquí, más adelante les comparto esta parte de mi historia”, anunció la presentadora que ha hecho parte de grandes formatos como ‘Yo me llamo’, ‘La vuelta al mundo en 80 risas’, ‘Estilo RCN’ y en películas y series como ‘Todas para uno’, ‘Condorito: la película’ y ‘Todas para uno’ ente otras.

