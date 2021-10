“Lo mejor de lo mejor”: las voces que pasaron a la siguiente etapa de ‘La Voz Senior’

Tomada de Canal Caracol señal en vivo

Como al inicio de las audiciones a ciegas y evocando a la época de los salones de baile donde cotidianamente se encontraba para disfrutar de unas buenas copas de vino, los televidentes pudieron ver un recuento de las voces que se presentaron en el diamante abordo de la generación de los mayores. Los primeros en hacer este recorrido fueron los integrantes del ‘Equipo Cepeda’.

Un abrebocas de los 12 talentos que fueron seleccionados para enfrentarse en las únicas batallas que deberían librarse, en un escenario que cuenta con las medidas de bioseguridad necesarias para que los adultos pudieran mostrar las veces que marcaron a toda una generación, que conformaron el grupo de Andrés Cepeda: Haydee Barros (74 años), Álvaro González (66), Magdalena Velandia (87), William Winchester (69), Armando Escobar (69), Miguel Muñóz (70), Julián Valdíaz ‘Taire de Cuba’ (62), Miguel Lemus ‘El Showman’ (78), Lucho Sánchez (72), Jairo de Jesús Rivera (69), Aurorita Peña (77) y Reinaldo López (77).

Cabe destacar que dentro del equipo del bogotano quedaron géneros musicales como el bolero, el tango, las rancheras, las baladas y el rock and roll, sonidos que siempre han enamorado al intérprete de ‘Besos Usados’.

Al igual que ocurrió en ‘La Voz Kids’, en esta nueva etapa de la competencia que da inicio el próximo lunes 4 de octubre, las sillas de los entrenadores ya no girarán para quedarse con las voces de los mejores talentos, estas permanecerán fijas mientras que el diamante se divide en tres plataformas que escuchará las voces cada noche de tres participantes para escoger de aquí las mejores voces de los más grandes.

El siguiente turno para recordar las voces que quedaron en el ‘Equipo Natalia’, la española que se quedó con el grupo de adultos más divertido de todo el programa, así como se ha sabido ganar al público colombiano luego de alzarse con el triunfo de su pupila en ‘La Voz Kids’, María Liz.

A continuación, los nombres de los integrantes del equipo de Natalia Jiménez, que pondrán a vibrar los corazones de los televidentes con sus extraordinarias voces, ellos son: Dueto Armonía Quindiana – Chucho Alzate (64 años) y Diomar Vanegas (75 años), Azury Marmolejo (76), Víctor Nemesio (78), Pedro Alfonso Páez (85), Gabino Pampini (72), Alfredo Rafael (68), Luis Felipe Caicedo (81), María Nelfi (72), Pedro Bernal (61), José Saleh (67), Carlos Alberto Giraldo (67), Julián Correa (71).

Cabe destacar que, en el intervalo de la presentación de los integrantes de los equipos, Laura Tobón sorprendió a los televidentes con la interpretación de la canción ‘Piel Canela’, y al finalizar su presentación, esto dijo:

“Quiero decirles que no se imaginan lo que me inspiran a mí todos estos señores, señoras, que se paran sobre este escenario y que con sus canciones nos inspiran, que con todas sus enseñanzas nos hacen mejores personas, de verdad que es una felicidad ser parte de La Voz Senior”.

Finalmente, fue el turno para el mexicano Jesús Navarro, de mostrar el recuento de las voces que quedaron integrando su equipo, sin dejar de lado los pasos de baile que compartió con sus nuevos pupilos cada vez que alguno de ellos lo escogía como su entrenador.

Estos son los integrantes del ‘Equipo Jesús’: Henry González (67 años), Emeterio Torres (78), Manuel José Quintero (71), María Isabel Muñoz (65), Ricardo Augusto Parra (63), Fabio Gómez (71), Edgardo Torres (71), Javier Vallejo (62), Belén Zapata (64) y Anselmo Martínez (65), Rosni Fontalvo (80), Sofía Calle de González (84) y Amynta Chica (70).

Al igual que su compañera, la presentadora Laura Acuña se atrevió por primera vez en el programa a interpretar una canción, escogiendo ‘Sombras nada más’ y enamorando más a los televidentes con su talento no solo para la conducción de programas televisivos.

“Viéndolos ya no me da miedo envejecer, me han enseñado durante todo este programa que nunca es tarde para las primeras veces, así que gracias por oírme”, puntualizó Acuña al finalizar su presentación.

