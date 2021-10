El ‘Charrito Negro’ lanzó pulla a los nuevos exponentes de la música popular

Fotografía tomada de Instagram @charritonegrooficial

Juan Gabriel González, cantante de música popular que es conocido por sus fanáticos como ‘El Charrito Negro’, concedió una entrevista para el programa de entretenimiento ‘Lo Sé Todo’, allí se refirió a la forma en que han actuado varios de sus colegas del género y les pidió que tuvieran un poco más de humildad, pues asegura que se les ha subido la fama a la cabeza.

“A muchos coleguitas que están comenzando en la música yo quiero decirles, con el respeto más grande porque los admiro a todos, por favor bájenle porque los veo muy subiditos y usted sabe que el que sube se cae, mucho cuidado con eso, hay que ser muy humilde”, este fue el jalón de orejas que les dio el cantante a sus colegas en entrevista con ‘Lo sé Todo’.

Señaló que los medios de comunicación merecen el respeto más grande, independientemente del tamaño y la trayectoria que tengan, así como puede ocurrir con sus fanáticos a través de las redes sociales, pues por ahí en muchas ocasiones es donde dan a conocer sus proyectos musicales y las diferentes presentaciones que puedan tener.

“Las redes sociales las necesitamos a gritos, porque esas redes sociales hoy en día están de moda porque cuando yo comencé no había nada de eso, recuerden que existía el casstette, el 4578, yo pasé por todo eso”, mencionó para el programa de entretenimiento de Canal 1.

También señaló que, ha observado que cada mes lanzan una nueva canción y muchas veces ninguna les genera mayor recordación, distinto a lo que ocurría en su época dorada, cuando un sencillo era sacado al mercado había suficiente repertorio para las presentaciones.

Con respecto a las críticas, esto fue lo que dijo el artista: “Lo que yo me he conseguido humildemente y muy limpio, lo digo aquí, mi vida es muy limpia y lo que yo me gano, me lo he ganado sudando, nadie conoce las trasnochadas, las giras internacionales sin fantochar, proyecto lo que es sin meterme en mentiras”.

Cabe destacar que, el cantante fue blanco de comentarios en redes sociales, por cuenta de unos saludos que emitió en una de sus presentaciones en el municipio de Toribío, Cauca. Durante ese concierto, el intérprete de ‘Quererte fue un error’ saludó a tres miembros de la antigua guerrilla de las FARC: Dagoberto Ramos, Jaime Martínez y Carlos Patiño.

El cantante también habló del lanzamiento de ‘Guaro Remix’, del cual se siente muy orgulloso de haber podido grabar junto a otros exponentes de la música popular, mencionó además que se siente muy feliz de poder grabar junto a Pipe Bueno.

“A Pipe Bueno me le quito el sombrero, a ese muchacho lo quiero como nunca, porque él no ha perdido esa humildad que lo caracteriza, nos reunimos todos para hacer ese video y parecíamos una familia”, finalizó el cantante para ‘Lo Sé Todo’.

Un poco de la carrera del artista

Su desempeño en un concurso de canto fue la oportunidad para que la discográfica Gardenia se fijara en él y así grabó su primer sencillo titulado ‘Maldito dinero’. En aquel momento, el disco logró su cometido lo que lo llevó a firmar un contrato con Discos Victoria, con la que grabó cinco sencillos en la ciudad de Medellín.

A lo largo de su carrera musical, se ha hecho acreedor de dos discos de oro y un disco de platino, además de un Premio Nuestra Tierra por la canción ‘Quererte fue un error’. Otro de los galardones que recibió fue la Orden de Sayco Santa Cecilia por sus 20 años de trayectoria y el premio a Mejor Artista de Música Popular por el sencillo anteriormente mencionado. Ha sido nombrado junto a Darío Gómez y Luis Alberto Posada como uno de los tres grandes exponentes de este género en Colombia.

