La cinta colombiana ‘No me echen ese muerto’, y más estrenos de Amazon Prime Video para octubre de 2021

Película colombiana 'No me echen ese muerto'. Foto: Amazon Prime Video

Para los fanáticos de pegarse de la pantalla a disfrutar de una buena tanda de producciones audiovisuales, Amazon Prime Video tiene buenas ofertas para este mes, por ejemplo, nada más iniciando octubre – desde el primer día – están varios largometrajes, algunos de ellos animados y otros perfectos para la celebración protagonista de octubre: Halloween. De este modo, está ‘Bingo Hell’, que cuenta con Gigi Saul Guerrero (mexicana) como directora.

“En Oak Springs vive un grupo fuerte y obstinado de amigos de la tercera edad. Su líder, Lupita, une a la comunidad como familia, más no sabe que su amada sala de bingo está a punto de ser vendida a una fuerza más poderosa que el dinero”, dice la sinopsis de la plataforma.

Sigue en la lista ‘Black As Night’, para quienes les gustan los largometrajes enfocados en vampiros; en este caso, la historia es dirigida por Maritte Lee Go.

“Una adolescente con problemas de autoestima encuentra confianza de la manera más improbable, pasa su verano luchando contra los vampiros que se aprovechan de los marginados de Nueva Orleans con la ayuda de su mejor amigo, el chico con el que siempre ha soñado, y una chica rica muy particular”.

El especial de ‘Do, Re & Mi – Halloween Harmony’ llega con una cara tierna del terror, por decirlo de alguna manera.

“En este especial de dos episodios de Noche de Brujas, las aves de Beebopsburgh disfrutan la diversión espeluznante del Día de la Calabaza. ¿Podrá Do superar su temor a las calabazas escalofriantes y disfrutar el Festival de la Cosecha con Re y Mi? ¿Y cómo encontrará Mi la salida del laberinto del espantapájaros?”.

Entre las películas, también hay documentales, por ejemplo: ‘My Name Is Pauli Murray’: “Una mirada a la vida y las ideas de Pauli Murray, una abogada, activista y poeta negra no binaria que influyó tanto en Ruth Bader Ginsburg como en Thurgood Marshall”, según la sinopsis.

Ahora, también hay series: la temporada 17 de ‘Grey’s Anatomy’, producción que va por sus 16 años de emisión. A lo largo y ancho de la historia muchos cirujanos han pasado por el Grey Sloan Memorial Hospital, sin embargo, esta entrega del seriado: “se centra en la protagonista Meredith Gray (Ellen Pompeo) y sus colegas, Andrew DeLuca (Giacomo Giannioti), Jackson Avery (Jessie Williams), Jo Wilson (Camilla Luddington) y Levi Schmitt (Jake Borelli), mientras trabajan enfrentando la pandemia de COVID-19″.

En esta lista del primero de octubre también está incluida una película de Bradley Cooper, en la que se desempeña como protagonista: ‘Limitless’.

“Con la ayuda de una misteriosa pastilla que permite al usuario acceder al cien por cien de sus habilidades cerebrales, un escritor se convierte en un mago de las finanzas, pero también lo mete en un nuevo mundo lleno de riesgos”.

La producción mexicana ‘Matando Cabos 2: La Máscara del Máscara’ (2021) y ‘Minari’ (2020) también hacen parte de este grupo.

Posteriormente, este 2 de octubre es para: ‘El Jilguero’, que le aporta drama a la lista; la producción encierra entre su elenco el trabajo de actrices como Nicole Kidman.

“La madre de Theo Decker muere en un atentado terrorista en un museo. Él atraviesa el duelo a lo largo de la tristeza y la culpa, pero una pieza de arte que robó del museo, El Jilguero, simboliza la esperanza para él”.

Por otro lado, todos los fanáticos de Rami Malek lo pueden ver en la cuarta temporada de ‘Mr. Robot’. Es de recordar que, su primera entrega se realizó en 2015.

“Elliot se prepara para la mayor revolución de todas. El verdadero enemigo del sistema ha sido expuesto y Elliot vuelve con la mente más clara al punto de partida: utilizar su lado justiciero para que los que mueven los hilos no vuelvan a salirse con la suya”.

Cinco días después, el 7 de octubre, se pasa del talento de Rami Malek al de Joaquin Phoenix con ‘Joker’.

“En Gotham, Arthur Fleck, un comediante con problemas de salud mental, es marginado y maltratado por la sociedad. Se adentra en una espiral de crimen que resulta revolucionaria. Pronto conoce a su alter-ego, el Guasón”.

Al día siguiente, 8 de octubre, se cambia totalmente el ambiente cinéfilo que se ha estado relatando por una producción enfocada en una artista musical en particular: Justin Bieber, en realidad, ‘Justin Bieber: Our World’.

“Lleva al público detrás de cámaras, al escenario y al mundo privado del ícono musical mientras se prepara para su concierto sin precedentes, “T-Mobile Presents New Year’s Eve Live with Justin Bieber.” Después de tres años sin una presentación completa, y con los recintos para conciertos cerrados debido a la pandemia, Bieber da un show electrizante para cerrar el 2020″.

Nuevamente se vuelve al terror con otros largometrajes de habla hispana, por un lado ‘Madres’ y por el otro ‘El exorcismo de Carmen Farías’, esta última historia encierra entre su elenco el trabajo de Camila Sodi.

Colombia también está incluida en la lista con ‘No me echen ese muerto’; entre ‘Polilla’, Freddy Beltrán, también actúa Jessica Cediel (presentadora).

“Javi (Polilla) un Youtuber que se hizo famoso por las bromas que le hacía a su esposa, falleció víctima de un fatal accidente frente a sus miles de seguidores en redes sociales, mientras transmitía en vivo desde su canal. Sin embargo, será la muerte la que se burlará de Javi al no llevarlo ni al cielo ni al infierno, sino dejándolo como un espíritu errante dentro de las 4 paredes de su casa”.

A mediados de octubre, el día 15, llega otra versión de ‘Sé lo que hicieron el verano pasado’, pues ya hubo una película estrenada a finales de los 90′ que, a su vez, tuvo una secuela.

“Un año después del fatal accidente automovilístico que atormentó su noche de graduación, un grupo de adolescentes se encuentra unido por un oscuro secreto y son acosados por un brutal asesino. Mientras tratan de descifrar quién está tras de ellos, revelan el lado oscuro de su pueblo aparentemente perfecto—y de ellos mismos. Todos esconden algo y descubrir el secreto equivocado podría ser mortal”.

Este día también está protagonizado por ‘Demonic’ y la mexicana ‘El mesero’.

Posteriormente, para el 22 de octubre se cuenta con ‘Werewolves Within’, que va y viene entre la comedia y el terror.

“Cuando un asesino aterroriza a los residentes de un pequeño pueblo cubierto por la nieve, le corresponde al nuevo guardabosques descubrir quién, o qué, acecha entre ellos en esta divertida novela de terror”.

Octubre finaliza con drama y fútbol. El 28 estará la quinta temporada de ‘This Is Us’ y el 29 ‘Maradona: Sueño Bendito’.

“Es protagonizada por Nazareno Casero (Historia de un Clan), Juan Palomino (Magnifica 70) y Nicolas Goldschmidt (Supermax) interpretando a Diego Armando Maradona a lo largo de su vida y prolífica carrera, desde sus humildes comienzos en Villa Fiorito, en su país natal Argentina, hasta su revolucionaria carrera por el Barcelona y Nápoles. Finalmente, la serie mostrará su papel clave como líder de su equipo nacional al ganar la Copa Mundial en México ‘86″.

