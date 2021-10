Más allá de plasmar su talento como presentadora en noticieros y matutinos, Laura Acuña ahora trabaja en otro aspecto de su carrera: la presentación de realities, pues entre julio y mediados de septiembre su público la pudo ver ‘La Voz Kids’ (2021) y desde el 20 de septiembre está en la otra cara del reality de canto: ‘La Voz Senior’.

Esta es la primera vez que la bumanguesa se integra a dichos programas de telerrealidad, en los que también está Laura Tobón, quien previamente había ejercido su rol como presentadora en ‘La Voz Teens’ (2016) y ‘La Voz Kids’ (2018). Sin embargo, en un mundo donde las redes sociales son protagonistas, cuando se realiza algún estreno de una serie, novela o reality, el público opina al respecto en dicho medio y, en este caso, por entre las redes sociales corrieron algunos comentarios respecto de la supuesta frialdad de Acuña como presentadora de la versión infantil de ‘La Voz Colombia’.

Estas fueron algunas reacciones en su momento:

Reacciones sobre Laura Acuña en La Voz Kids. Foto: Twitter

Ahora, ¿fue difícil para Laura Acuña dejar fluir sus emociones en ‘La Voz Kids’?, a mediados de septiembre fue publicada una entrevista que se le realizó en Bravíssimo de City TV y, en un momento Marcelo Cezán (uno de los presentadores) hizo referencia a lo “conmovida” que estuvo la bumanguesa con los niños que concursaron en el reality de canto; enseguida Acuña comentó:

“Yo me contuve (...) digamos que yo soy de esa escuela de uno en televisión no llora, que los sentimientos que afloran son de las personas que están de invitadas”, aseveró en primer lugar; aun así, en no pudo evitar cargarse de emociones y, por ende, expresarlas.

“Ya llegó un momento donde la producción me dijo: - Suéltalo, tranquila, este programa genera eso - son un montón de emociones todo el tiempo (…) ya llegó un punto en que sí, gracias por dejarme llorar”, concluyó.

Es de recordar que, tras dejar a RCN surgieron rumores de que Laura Acuña se iría a la competencia (Caracol Televisión) como presentadora de ‘La Voz Kids’, información que fue confirmada poco después. Sobre su incorporación al programa la bumanguesa expresó en entrevista con Caracol Televisión: “Durante toda mi carrera, que es bien larga, tengo ya 16 años en televisión, he hecho muchas cosas, pero nunca un formato de estos que emocione tanto y logre que se cumplan los sueños de los colombianos”.

Se acabó ‘La Voz Kids’ y llegó ‘La Voz Senior’:

La versión infantil del programa de telerrealidad concluyó el 17 de septiembre y, María Liz (equipo de la española Natalia Jiménez) fue quien logró salir victoriosa y vestirse con el título de ganadora. Posteriormente, el 20 de septiembre se realizó el lanzamiento de ‘La Voz Senior’, en esta ocasión el requisito para los participantes es superar los 60 años de edad.

Como jurados ejercen tres cantantes de diferentes países: Andrés Cepeda que es colombiano; por su parte, Jesús Navarro es mexicano y Natalia Jiménez española.

Desde su estreno, el programa ha estado inmovible de su primer puesto en la lista del rating, además, el lunes 27 de septiembre, martes 28 y miércoles 29 se emitieron capítulos dobles, sin embargo, así sea con un episodio de una hora o de dos, el reality de canto siempre va de primero en la sintonía.

Además de estas dos caras de ‘La Voz Colombia’, Caracol Televisión también transmitió otro reality de canto entre 2020 y 2021: ‘A otro nivel’.

