El viacrucis de una mujer para denunciar un abuso sexual en Medellín

Bogotá, 12 de enero de 2018. Maltrato a la mujer. (Colprensa)

Justo el día que Medicina Legal reveló un informe con las escalofriantes cifras de violencia contra la mujer en Colombia, una ciudadana de Medellín contó cómo las autoridades de la capital de Antioquia ni siquiera escucharon su historia cuando quiso interponer una denuncia por abuso sexual.

A través de un hilo de Twitter la colombiana expuso las trabas que le pusieron en el Centro de Atención Integral a las Víctimas de Abuso Sexual, Caivas, en Medellín.

“Le contaré mi desagradable experiencia en el caivas (centro de atención integral a las víctimas de abuso sexual) de Medellín ubicado en cra 44A donde en días pasados intenté presentar una denuncia por abuso sexual en contra de mis agresores”, inició la denunciante.

La mujer empezó contando que tuvo que esperar dos horas bajo el sol para ser atendida en el Caivas. Explicó que llegó desde las 8:30 a. m. al lugar y solo eran ella y otra persona, esperando a ser atendidas. Señaló que aparentemente no había ningún funcionario disponible y solo pudo hablar con un miembro de la entidad cuando el vigilante del sitio se apiadó de ella.

“Al pasar el tiempo el vigilante se apiadó de mí y me condujo a la oficina de un funcionario y le dijo que por favor me atendiera”, escribió en la red social.

“El funcionario nos miró muy mal y pregunto que si no había quien más me atendiera, les duele y da pereza hacer su trabajo, cuando ingresé a la oficina me preguntó que quería, le dije presentar una denuncia por abuso sexual”, añadió.

Seguido de eso, según la víctima, el funcionario le preguntó la fecha de ocurrencia del abuso. Cuando la joven le respondió, el hombre le cuestionó el por qué denunciar hasta ahora, aparentemente los hechos sucedieron hace años.

La joven le explicó que tenía miedo de sus agresores y además vivía en una familia permisiva, al parecer los delincuentes hacen parte de ella.

“La respuesta fue “yo no puedo traer a toda su familia acá a declarar” le dije que mi motivación es buscar que se investiguen a los sujetos porque en mi familia hay más víctimas de ellos, me dijo “pues que sean ellas quienes denuncien””, narró la joven.

Además indicó que el funcionario le solicitó pruebas o testigos oculares, a lo que ella respondió que tenía exámenes médicos de la época; sin embargo, el funcionario al parecer le dijo que eso no era suficiente.

La mujer señaló que, al final el funcionario no le recibió la denuncia alegando que no tenía pruebas y había operado la prescripción, “no escuchó mi historia, no le importó que existieran más víctimas de estos sujetos y menores implicadas”, añadió la joven.

“Un empleado que no es ni abogado, cuyo deber es sólo recibir denuncias y escribir, que no tiene funciones jurisdiccionales, decidió como juez, dictaminó prescripción y falta de pruebas en mi proceso y violó mi derecho a la denuncia”, enfatizó a joven.

Para finalizar la ciudadana aseguró que ese viacrucis que vivió es común en el país y por eso es que las mujeres deciden no denunciar.

“Por este y otros motivos las mujeres no denunciamos, desde la puerta de los establecimientos nos ponen trabas, funcionarios que no tienen ningún tipo de educación en temas violencia de género o en perspectiva de género nos revictimizan con sus actitudes machistas”, puntualizó.

Violencia contra la mujer en Colombia

La denuncia de la joven se conoció justo este viernes 1 de octubre, justo cuando el Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reveló un informe con cifras escalofriantes, se trata de las muertes violetas de mujeres entre los años 2015 y 2019. En promedio, en ese periodo, en Colombia fueron asesinadas 2,7 mujeres cada día.

Según el Sistema Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec), en ese lapso se registraron 5.013 muertes violentas de mujeres. Eso quiere decir que la tasa promedio por cada 100.000 mil mujeres es de 4,12.

El informe además reveló que de 600 mujeres atendidas por casos de violencia, el 86,6% fueron agredidas por su pareja sentimental, expareja, algún conocido o familiar. En 2.708 de los casos reportados como muerte violenta de una mujer, se utilizó arma de fuego, eso representa el 54% del total.

SEGUIR LEYENDO