“Pastrana se suicidó con lo que hizo en la Comisión de la Verdad”: Juan Manuel Santos

El expresidente colombiano y Nobel de la Paz Juan Manuel Santos (d), acompañado por el periodista Jesús Vigorra (i), ofrece su visión sobre la consolidación de la paz en un mundo sostenible, hoy viernes en uno de los encuentros organizados por Hay Festival Segovia. EFE/PABLO MARTÍN

La presentación del libro “Una conversación pendiente” coescrito entre el expresidente Juan Manuel Santos e Ingrid Betancourt en el Gimnasio Moderno de Bogotá presentó un ajuste de cuentas entre el primero y el expresidente conservador Andrés Pastrana (1998-2002).

Para Santos, las revelaciones de Pastrana, más que evidenciar la connivencia entre narcotráfico y política colombiana, fue un “suicidio en la historia” por parte del expresidente conservador, las cuales lo dejan mal parado por chantajear a una organización criminal como el Cartel de Cali para obtener réditos políticos.

Estas fueron las palabras de Juan Manuel Santos:

Lo que hizo con Samper alguien lo catalogó como un tiro en el pie y yo diría que fue un tiro en la sien. Pastrana se suicidó con lo que hizo ahí ante la historia, porque quedó peor que Samper chantajeando al Cartel de Cali para que su adversario político se viera perjudicado con esa carta, eso lo dice todo y yo creo que ahí<b> </b>Pastrana salió muy mal con esa intención de hacerle nuevamente daño a su adversario político Ernesto Samper

Valga recordar que las declaraciones del expresidente liberal son las reacciones a la aparición de Andrés Pastrana ante la Comisión de la Verdad, en donde dio cuenta de una carta que conservó de los cabecillas del Cartel de Cali en la cual reconocen aportaciones en metálico a la campaña del candidato liberal, y posterior presidente, Ernesto Samper (1994-1998).

Lea en contexto | Andrés Pastrana explicó sus razones para no revelar en su momento la carta de los hermanos Rodríguez Orejuela - Infobae

En la audiencia, Pastrana también hizo referencia al proceso de paz que condujo Santos, cuyo resultado fue la refrendación de un Acuerdo de paz que recientemente alcanzó un lustro.

El expresidente conservador se pronunció en contra del plebiscito, que perdió el gobierno Santos, afirmando que era “espurio” lo que contaminaba el resultado de los diálogos de La Habana.

Por lo anterior, Santos no ahorró munición para defender la obra máxima de su gobierno:

El ataque que me hizo a mí diciendo que había desconocido la democracia y que el proceso de paz era espurio es todo lo contrario, el proceso de paz tiene una legitimidad absoluta, el plebiscito se perdió pero lo primero que hicimos fue reconocer la derrota y acudimos a la Ley y a lo que la propia Corte Constitucional había establecido y era que se podía renegociar

Santos recordó que convocó a la oposición para discutir e incorporar sus puntos de vista al Acuerdo, lo que ocurrió entre los meses de octubre y noviembre de 2016, rematando que las objeciones del expresidente Pastrana fueron incorporadas en el texto definitivo: “Nosotros convocamos a todos los los líderes del NO, les dijimos díganos que es lo que quieren cambiar de este acuerdo, Pastrana nos dio una lista de siete puntos, Uribe y otros líderes del NO nos dieron sesenta puntos. Dentro de esos cincuenta y ocho puntos que acogimos del NO, estaban los siete puntos de Pastrana”.

El expresidente y Nobel de Paz pasó de la defensa al ataque al afirmar que los opositores del Acuerdo han hecho política con los resultados del plebiscito desde 2016 hasta el momento. En el caso específico de Pastrana, afirmó que “no leyó los textos” para confirmar que sus objeciones efectivamente estaban incorporadas.

Para Santos, esta actitud de Pastrana estaba motivada por “una posición política en contra del proceso de paz, aprovechando la situación para ganar créditos políticos que es lo mismo que hemos visto con Uribe”.

Con las declaraciones de Santos se suman a las de Samper, quien criticó a Pastrana por ciertos episodios que presuntamente vinculan al conservador con el empresario, y pedófilo reconocido, Jeffrey Epstein.





SEGUIR LEYENDO: