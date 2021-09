El regaño de Vanessa de la Torre al presidente de Fecode: “ustedes son los menos comprometidos con la educación en este país”

Vanessa de la Torre y William Velandia

Mañana, martes 28 de septiembre, Colombia volverá a tener una nueva jornada de manifestaciones. Luego de las protestas masivas que iniciaron el 28 de abril de este año, algunos sectores del país volverán a las calles para mostrar su inconformidad en contra de la administración de turno, en cabeza del presidente, Iván Duque. Los docentes agremiados a Fecode anunciaron que se sumarán a las protestas convocadas por Central Unitaria de Trabajadores (CUT) lo que generó que, en la mañana de este lunes, el tema se convirtiera en un debate entre la periodista, Vanessa de la Torre, y William Velandia, presidente de aquel movimiento.

En vocería de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), Velandia se presentó a una entrevista en Caracol Radio, en la popular sección de ‘6AM. Hoy por Hoy’. La conversación, que aumentaba su tensión entre más avanzaba, llegó al punto en el que la comunicadora cuestionó, duramente, lo dicho por líder, respecto a la decisión de unirse al paro y de reclamar lo que están reclamando. “Don William, y a ustedes, desde Fecode, ¿Qué se les pasa por la cabeza cuando se enteran de que hay un millón y medio de chicos y chicas que no pueden volver, o que no volvieron al colegio, por cuenta de todo lo que ocurrió en la pandemia?”

Velandia, en respuesta a Vanessa, aseguró que se han hecho todos los esfuerzos para mejorar la condición, no solo de estudiantes, sino también de los docentes. Aseguró que lo más importante es que los niños, niñas y jóvenes puedan volver a sus clases, de una manera digna, sin embargo, aseguró que hay condiciones externas que también impiden que este ideal se convierte en realidad.

“Lo que pasa es que en sector rural las dificultades son amplias para materializar. Fíjese los 70 mil millones de pesos que se embolataron y que harían parte de esa voz urgente para la conectividad”, enfatizó el presidente de la Federación que, tal y cómo lo mencionó en el diálogo con la emisora, ha visto como se incumplen las promesas hechas por el Gobierno nacional el pasado 6 de agosto.

Vanessa aseguró que lo que había pasado en la pandemia, en temas de educación, había sido ‘dramático’, y aseguró que, desde la Federación, no hay compromiso con entregar soluciones a la comunidad. “Ustedes, los señores de Fecode, que tanto se cuidaron de las medidas de bioseguridad para que los niños vayan a las aulas, sí se aglutinan en los paros, como si en los paros y en las protestas no se reprodujera el virus del covid. Me da mucha pena, pero, ustedes son los menos comprometidos con la educación en este país”.

En respuesta, y luego de manifestar el respeto que siente por la opinión de la periodista, William Velandia aseguró que, contrario a lo dicho por De la Torre, los estudiantes y maestros sí han ido a las clases, “los maestros y maestras del país sí hemos asistido a las aulas, incluso, sin las condiciones en nuestras escuelas y colegios. No porque el gobierno nos lo exigiera, sino por el compromiso con nuestros niños”.

Imagen de archivo. Colegio público en Bogotá durante la primera jornada de reapertura gradual, progresiva y segura, el pasado 15 de febrero. Foto: Colprensa - Camila Díaz.

Según Vanessa, el panorama que ofrece Velandia está lejos de la realidad, incluso, comentó que varios profesores estarían cancelando las clases y que, bajo la modalidad de virtualidad, las horas de estudio se han reducido en grandes cantidades. “Si usted habla con jóvenes de Bogotá (...) y les pregunta ¿cuántos días a la semana tuvieron de clase?, le dicen, ‘el lunes una hora, el martes no tuvimos’. Muchos profesores dicen, ‘no, hoy no tenemos clase’. Una o dos horas a la semana. Dese una vueltica por los colegios de Bogotá”.

William, sin embargo, se mantuvo en su posición, y aseguró que lo que han hecho desde la Federación es cumplirle a los niños, niñas y jóvenes que se encuentran estudiando, por estos días, en Colombia. Así mismo, aseguró que lo que estaba diciendo Vanessa era solamente su visión, a lo que la periodista le contestó que ella no estaba opinando, sino que, por el contrario, estaba informando. Vanessa aseguró que lo que ella le estaba cuestionando no era algo que proviniera de su percepción, pues, según ella, es la realidad actual del país.

“No, no le han cumplido. Me da pena, pero no han cumplido. Es el colmo. Lo que usted tiene que estar haciendo como director de Fecode es tratar de que todos esos niñitos que no están estudiando, que son millón y medio, estudien. Lo único que cambia el futuro de un país es el estudio. Usted, en lugar de estar organizando más paros, tiene que estar llevando a esos niñitos a las aulas”, enfatizó Vanessa de la Torre.





