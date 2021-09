Colombia selló una participación dorada en el Mundial de Tiro con Arco

Sara López, gran figura de Colombia, conquistó la medalla de oro en la modalidad de arco compuesto individual. Yankton, Estados Unidos. Foto: World Archery

La delegación colombiana culminó, con broche de oro, su participación en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco al Aire Libre 2021, que se desarrolló del 20 al 26 de septiembre en el Centro de Tiro con Arco NFAA de Yankton (Estados Unidos). El país conquistó un total de seis preseas doradas en las modalidades de compuesto femenino por equipos, mixto e individual, siendo Sara López la gran figura del certamen.

Primeros tres oros a la bolsa:

El camino del combinado ‘Cafetero’ empezó de gran manera en las competiciones por equipos, donde se garantizaron las dos primeras finales. En el arco compuesto femenino, Sara López, Nora Valdez y Alejandra Usquiano concretaron un sólido andar, eliminando en octavos de final a Portugal; en cuartos de final a la representación de Turquía; en las semifinales a Francia y, en la gran final, a India, con un marcador de 229-224.

Así pues, la escuadra femenina siguió escribiendo la historia, alcanzando su tercera medalla dorada -en cinco ediciones- en esta modalidad, tras los títulos en el Mundial de Turquía 2013, derrotando en la final a Holanda por 229-215; y la de México 2017, donde, precisamente, se le había ganado a India (234-228).

“La verdad es que estamos muy contentas, porque es nuestra tercera medalla mundial, una medalla de oro, y estamos muy contentas por el equipo en el que nos hemos convertido, las tres, y darle este nuevo título a Colombia”, manifestó Usquiano en primera instancia. Y por su parte, Valdez precisó: “Nos mantuvimos tranquilas y tuvimos apoyo dentro del equipo, sabiendo qué decirnos a cada una de nosotras en el momento adecuado, creo que fue lo que más nos ayudó”.

Tercer título para Colombia en el arco compuesto por equipos. Alejandra Usquiano (izq.), Sara López (cen.) y Nora Valdez (der.), las protagonistas. Foto: World Archery

De oro también en mixtos:

India demostró ser el gran rival para Colombia en esta edición del campeonato mundial. En la modalidad de arco compuesto mixto, nuevamente, ese sería su rival en el encuentro decisivo. El equipo, conformado por Sara López y Daniel Muñoz, se impuso a Jyothi Surekha Vennam y Abhishek Verma por 154-150 y conquistó, por primera vez, un primer puesto en un Mundial.

Según explicó López, tuvo un gran entendimiento con Muñoz, con quien viene trabajando en los últimos tiempos y el cual, dice, le transmitió mucha tranquilidad en el campo. “Estamos felices porque en el mundial pasado habíamos alcanzado tan sólo el cuarto lugar en un partido muy reñido e incluso más difíciles las condiciones que en el equipo compuesto”, apuntó.

Sara López y Daniel Muñoz lograron el oro en el arco compuesto mixto. Foto: cortesía Fedearco.

López terminó de brillar en el individual:

Con dos preseas doradas en esta edición, la arquera pereirana, de 26 años, afrontaba el arco compuesto individual con el deseo de conseguir dicho título por primera vez, el que le hacía falta en su amplio y destacado palmarés. Y así lo conseguiría.

Desde la ronda clasificatoria, la colombiana, número tres en el ranking mundial, pisaba fuerte en Yankton: logró acceder a las instancias de eliminación directa habiendo sumado 693 puntos en condiciones de mucho viento. De cara a la tercera ronda se impuso frente a Ayşe Bera Süzer (Turquía) por 148-142; en los octavos de final debió enfrentar a su compatriota y campeona en el equipo femenino, Nora Valdez, a quien superó en un ajustado partido 145-144.

Los cuartos de final la enfrentarían contra Sarah Prieels (Bélgica), obteniendo un nuevo resultado positivo; mientras que en las semifinales ajustaría un partido perfecto de 150 puntos contra Toja Ellison (Eslovenia) para conseguir un cupo a la gran final, donde esperaría, otra vez, la india Jyothi Surekha Vennam. Si bien el encuentro decisivo estuvo enmarcado por las cortas diferencias, al final la ‘Cafetera’ sacó ventaja con un tiro de 10 puntos (146-144).

“Todavía no puedo creer lo que está pasando. Ayer fue tan asombroso como hoy. Estoy muy feliz porque soñé con este momento por un tiempo. [...] Cada vez que puse todo mi esfuerzo en hacer esto, las cosas no salieron bien y cuando me tranquilicé, las cosas funcionaron tres veces, así que estoy muy feliz y muy agradecida”, mencionó tras alcanzar su primera medalla en esta modalidad.

Sara López, campeona por primera vez del Campeonato Mundial de Tiro con Arco. Foto: cortesía Fedearco

BALANCE DE YANKTON 2021:

1. [ORO] Sara López - Arco compuesto individual

2. [ORO] Sara López - Arco compuesto por equipos

3. [ORO] Sara López - Arco compuesto mixto

4. [ORO] Nora Valdez - Arco compuesto por equipos

5. [ORO] Alejandra Usquiano - Arco compuesto por equipos

6. [ORO] Daniel Muñoz - Arco compuesto mixto

SEGUIR LEYENDO: