Hijo de José José tildó de “usurpador” al imitador colombiano que asegura que el cantante mexicano es su padre

En diálogo con el programa ‘Hoy’ de Univisión, José Joel, el hijo del cantante mexicano José Rómulo Sosa Ortiz, más conocido en la industria como José José, calificó de “usurpador” al imitador colombiano del artista en ‘Yo me llamo’, Brian Fanier Álvarez, quien se hace llamar como Manuel José, y quien asegura ser hijo del difunto artista.

La aseveraciones entregadas por José Joel a la cadena de televisión, se dieron en medio de una entrevista, donde el hijo de José José fue cuestionado como avanza el proceso legal en el que él y la viuda del cantante mexicano, Sara Salazar, quien le habría sido infiel al artista con su chofer, y su hija, Sarita Sosa, se disputan entre ellos la totalidad de la herencia del intérprete.

Cabe recordar que la advertencia realizada por José José al imitador colombiano, tiene que ver con el proceso que inició este último para demostrar que, supuestamente, es hijo no reconocido del ‘Príncipe de la Canción’.

Por ello, en 2011, Brian Fanier Álvarez, conocido como Manuel José, se sometió a una prueba de ADN con José José, la cual resultó siendo negativa, por lo que el intérprete colombiano de inmediato fue tachado de oportunista.

Pese a que el resultado fue negativo, el imitador de José José continuó insistiendo en que sí era el hijo del cantante mexicano, por lo que hasta demandó al laboratorio que le realizó la prueba, pues cree firmemente en la versión que le entregó su madre respecto a que tuvo un romance fugaz con el fallecido artista.

De hecho, en diálogo con el programa ‘Suelta la Sopa’ de Telemundo, Paulina Mondragón, una amiga del ‘Príncipe de la Canción’ aseguró que el cantante le había confesado que Brian Fanier Álvarez (Manuel José) era su hijo. “Se acordó de Isabel Cristina (madre del ex ganador de ‘Yo me llamo’)”, afirmó Mondragón al medio.

Hasta el momento, el Manuel José, el imitador colombiano de José José no se ha pronunciado frente a las declaraciones del José Joel, el hijo del cantante mexicano.

Entre tanto, José Joel, la viuda de José José, Sara Salazar y su hija, Sarita Sosa, continúan en la disputa por las propiedades dejadas por el mexicano, pues según dijo José Joel a Univisión, la hija menor del ‘Príncipe de la Canción’, le habría pedido a un juez de Miami que la declarara como heredera universal de los bienes y fortunas del ya fallecido cantante.

Manuel José y la polémica demanda de paternidad en su contra

Desde el año 2020, el imitador del cantante mexicano, fue demandado por su expareja, Adriana Arbeláez, tras negar que era el padre de Isaac, un pequeño de cuatro años de edad. Aunque el artista colombiano negó en varias ocasiones que el menor era su hijo, tras realizarse una prueba de paternidad, se confirmó lo contrario.

“No me deslindo de la posibilidad de que el niño llegue a ser mío, lo que estoy dejando muy claro es que no fui, no soy y no seré pareja sentimental de la señora Adriana Arbeláez, como ella lo ha querido hacer creer, de que tuvimos una relación de noviazgo, de que duramos no sé cuántos meses; nunca hubo siquiera una convivencia cotidiana”, manifestó Manuel José a mediado de este año en diálogo con El Universal de México.