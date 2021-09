Con todo y camiones, banda de ladrones desocupó una fábrica de zapatos en Bogotá

Con todo y camiones banda de ladrones desocuparon una fábrica de zapatos en Bogotá.

La situación de inseguridad en la capital de la República no da tregua, en las últimas horas, se conoció del robo a una bodega de fabricación de calzado, en el sector de Puente Aranda, al suroccidente de Bogotá. En medio de lágrimas, Verónica Herrera, quien con mucho esfuerzo emprendió su empresa, en medio de la pandemia, relató que los ladrones tuvieron tiempo hasta de llevarse las bicicletas de los trabajadores.

“Una banda, aproximadamente de 15 ladrones, con camiones se llevaron absolutamente todo, se llevaron los celulares, los computadores,las herramientas de trabajo, hasta las bicicletas de las personas que trabajan allí”, relató notablemente afectada la dueña de la empresa.

Ella, quien viajó a los Estados Unidos para hacer negociaciones de todo el producto que tenía para cerrar el 2021, producción que habían trabajado fuertemente los trabajadores, detalló que luego de los hechos, “me llamaron los trabajadores para informarme que los ladrones saquearon la empresa”.

Los videos de seguridad de cámaras exteriores, que fueron revelados por Noticias Caracol, muestran a varios hombres arrasar con todo, inclusive se alcanzaron a llevar las vitrinas, pues fueron muy pocas las cosas que se salvaron.

“Nos sentimos abandonados y frustrados, porque le hemos metido alma y corazón al emprendimiento, pero así no se puede, yo no sé qué pasa con Colombia. Otra vez empezar desde cero, y decirles a las personas que tengo a cargo que no hay trabajo”, dijo entre lágrimas la empresaria.

Según el noticiero, los hombres estaban cubiertos con tapabocas y guantes para no dejar huellas, asimismo, reveló que fueron aproximadamente 30 minutos los que se tomaron los delincuentes para desocupar la empresa, llevándose miles de zapatos que estaban listos para ser vendidos.

Verónica, muy desconsolada sostuvo que en su empresa la mayoría de trabajadores son madres cabeza de hogar, pues son 40 mujeres las que hacen parte de esta comunidad.

“Era un emprendimiento nuevo de comunidad y la gran parte de nuestro personal son mujeres cabeza de familia, no solo somos una familia afectada, somos una comunidad, familias que están siendo afectadas por esta situación. Se nos llevaron nuestros sueños, nuestras esperanzas y hoy, tener que decirles a esas familias que no tenemos nada, que no podemos ayudarlos en nada y que nos robaron todas las ilusiones”, manifestó a través de un video.

Tras el robo, hacía las 7 de la mañana, uno a uno de los trabajadores llegaron y se encontraron en el desilusionante panorama, pues evidentemente no quedó nada ni de material y menos de mercancía.

Jackson Ramírez, quien también fue víctima del actuar delictivo, relató al noticiero, que los hampones lograron ingresar a la bodega, abriendo un hueco por el tejado, y desde allí, ingresan y logran romper los candados para dar paso a los ladrones.

En las imágenes reveladas por el informativo, se muestra que los ladrones dañaron todo el sistema de cámaras, evitando que se pueda ver su actuar al interior de la empresa.

“Tenía una van y vemos cómo ellos la sacan e ingresan un camión grande, posteriormente, no contentos con eso, traen otro camión y desocupan por completo el lugar, es increíble cómo duran hasta las 5:30 de la mañana sin ningún aviso o alerta”, relató el trabajador de la empresa.

Asimismo, Jessica Marín, que hace parte de la empresa, afirma que ahora la preocupación será la vida y el sustento de casi 60 trabajadores, pues no solo afecta a un grupo de emprendedores, sino a un grupo de familias.

“Prácticamente todas estás familias quedan en la calle, estamos hablando de madres cabezas de familia y lo que queda es decirles que en este momento no hay con qué trabajar, no hay producto para vender o con qué continuar”, expresó al noticiero.

Al finalizar, la dueña del negocio, mientras lloraba, expresó: “¿Por qué Colombia está así, por qué? Necesitamos justicia, yo sé que en Colombia es difícil emprender, pero sé que somos más los buenos, pero así es muy difícil emprender en nuestro país”.

