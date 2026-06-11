Flip compartió homenaje para exaltar la labor del periodista Cristian Herrera, asesinado en Cúcuta: “El trabajo en las regiones es posible”

El crimen del periodista se presentó el sábado 6 de junio de 2026 - créditos @flip_org/IG | Sofía Toscano/Colprensa

Siguen conociéndose reacciones y homenajes tras el crimen del periodista cucuteño Cristian Herrera, asesinado por un sicario pasado el mediodía del sábado 6 de junio. Tres días después, el 9 de junio, la Policía Nacional y la Fiscalía capturaron al señalado pistolero, alias Demonio, y a otras dos personas que, según las autoridades, habrían participado en labores de apoyo para cometer el asesinato.

Por tal motivo, tras el acto simbólico realizado la tarde del martes 9 de junio a las 6:00 p. m. en la Casa del Periodismo, en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) publicó un nuevo video en su cuenta de Instagram. En la pieza, varios compañeros de Herrera compartieron testimonios sobre la magnitud de la labor que desempeñó el comunicador.

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“Nos hirieron el alma. Mataron a Cristian Herrera, uno de nuestros compañeros corresponsales de la FLIP. Los corresponsales de la FLIP somos los ojos y oídos de la FLIP en las regiones para documentar las agresiones a los y las periodistas. Hoy nos sentimos desfallecer. Pero al recordar a Cristian, su valentía, su coraje y persistencia nos da fuerza. Yo soy Cristian", inicia la primera colega que aparece en la grabación, y que se difundió el miércoles 10 de junio.

El video se compartió el miércoles 10 de junio de 2026 - crédito @flip_org/IG

Con el lema “Yo soy Cristian”, los demás periodistas que compartieron espacios de enseñanza y aprendizaje con Herrera, se sumaron a las voces de rechazo por el homicidio.

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“Hoy, lamentablemente, la violencia nos los aleja de esta vida terrenal. Pero tu voz permanecerá por siempre en nosotros. Eres un valiente que deja huellas. Todos somos Cristian”; y “soy la voz de 27 periodistas corresponsales de la Fundación para la Libertad de Prensa”, mencionaron otros dos integrantes de la Fundación.

En otro de los apartes del video se precisó que “Cristian es el segundo periodista asesinado en un mes en Colombia y el número 171 en la historia del país”.

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Otra de sus colegas expresó que es la “primera vez en los 30 años de existencia de la Fundación para la Libertad de Prensa”, se reportó el primer crimen de “un corresponsal, nuestro colega, fue asesinado”, añadió la periodista, que explicó de paso el fin de la creación de esta red de corresponsales, cuyo fin fue convertirse en “un mecanismo de protección y de defensa ante los altos niveles de violencia que enfrentaba la prensa en Colombia en la década de los 90”.

" través del mensaje 'Yo Soy Cristian', la Red de Corresponsales envía un mensaje de solidaridad frente al caso de Cristian Herrera. Gracias a corresponsales como Cristian, y a cada integrante de la red, el trabajo de la FLIP en las regiones es posible", señaló la publicación por parte de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) - crédito @flip_org/IG

“Cristian, tu voz no se va a callar, porque como tú, muchos periodistas hoy en Colombia quieren seguirle contando la verdad al país. Te llevamos en el corazón”, recordó otra de los comunicadoras.

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“Somos un grupo de periodistas que reportamos las agresiones a la libertad de expresión en nuestras regiones. Y como red, no te olvidaremos, Cristian. Como red, seremos tu voz, la voz de los periodistas de Norte de Santander y de aquellos que están en las regiones en donde amenacen la labor del periodismo”, expresó otro de sus conocidos a lo largo de sus más de 25 años de carrera.

En la recta final de declaraciones, uno de los periodistas afirmó que “los miembros de la red de corresponsales de la FLIP trabajamos en las regiones, en nuestro caso, Norte de Santander, Cúcuta y el Catatumbo, solo por el bien de la libertad de expresión, la seguridad de los periodistas y de los medios de comunicación. Cristian, amigo, vas a seguir en nuestras voces, pero también en nuestros corazones”, y se exigió justicia, garantías y protección para ejercer el periodismo.

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“No nos callarán. Yo soy Cristian. Todos somos Cristian”, terminaron al unísono los corresponsales de la Flip.

De momento, el proceso judicial sigue en contra de John Sebastián Duque Andrade (alias Demonio), Angélica Vesga Arenas (“Angélica”) y Wilmer Alexander Portillo González (“Wilmer”), y el mismo miércoles se legalizaron sus capturas.

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El 8 de junio de 2026 la Alcaldía de Cúcuta compartió este video para recordar al periodista asesinado la tarde del sábado 6 de junio - crédito @AlcaldiaCucuta/X