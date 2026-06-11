Transmilenio en Bogotá estrenará sillas aguamarina en sus buses eléctricos: para quiénes son

Transmilenio incorporará sillas aguamarina para cuidadores en los buses eléctricos - crédito Reuters

El sistema de transporte público de Bogotá continúa avanzando en la implementación de estrategias enfocadas en mejorar la experiencia de viaje de sus usuarios.

En esta ocasión, Transmilenio anunció una nueva medida de inclusión que estará presente en los buses eléctricos que comenzarán a operar entre 2026 y 2027: la incorporación de sillas de color aguamarina destinadas a un grupo específico de pasajeros.

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Hasta ahora, los usuarios del sistema están familiarizados con las tradicionales sillas rojas, de uso general, y las azules, que funcionan como asientos preferenciales para personas mayores, mujeres embarazadas y ciudadanos con algún tipo de discapacidad. Sin embargo, la nueva flota sumará una tercera categoría que busca reconocer otra realidad presente en el transporte público diario.

La empresa informó que estas nuevas sillas aguamarina estarán reservadas para quienes realizan labores de cuidado durante sus desplazamientos. Se trata de personas que acompañan, asisten o brindan apoyo a familiares o ciudadanos que requieren atención especial durante el trayecto.

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Transmilenio suma las sillas aguamarina y les da un lugar a quienes cuidan en cada trayecto (Imagen Ilustrativa Infobae)

La iniciativa hace parte de las transformaciones que llegarán con la incorporación de 711 nuevos buses eléctricos que reforzarán el componente Transmizonal del sistema. Además de aportar a la movilidad sostenible gracias a tecnologías menos contaminantes, estos vehículos buscan responder a necesidades sociales que tradicionalmente han pasado desapercibidas.

Según explicó TransMilenio, el propósito de esta medida es visibilizar el rol de los cuidadores y ofrecerles condiciones más cómodas y seguras mientras cumplen con esta labor.

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“El propósito es reconocer que quien cuida también necesita condiciones más cómodas y seguras para el viaje”, señaló la entidad al explicar el funcionamiento de estos nuevos espacios preferenciales.

Las denominadas “sillas de cuidado” estarán disponibles para personas que acompañen a adultos mayores, menores de edad, personas con discapacidad o ciudadanos con condiciones de salud que requieran asistencia durante sus desplazamientos dentro del sistema de transporte.

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Transmilenio tendrá sillas para cuidadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

La implementación de esta estrategia se suma a otros esfuerzos adelantados por la administración distrital para promover una movilidad más incluyente y accesible para diferentes poblaciones de la ciudad.

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, la llegada de la nueva flota eléctrica también traerá beneficios asociados a la reducción de emisiones contaminantes, menores niveles de ruido y mejoras en las condiciones de comodidad y seguridad para los usuarios del sistema.

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Asimismo, Transmilenio destacó que los nuevos buses eléctricos del componente Transmizonal ya comenzaron a incorporarse progresivamente a la operación en la capital, consolidando la apuesta de Bogotá por una movilidad más sostenible.

Con esta medida, la ciudad busca no solo modernizar su sistema de transporte, sino también reconocer el trabajo silencioso de miles de personas cuidadoras que diariamente acompañan y apoyan a quienes más lo necesitan, incluso en los trayectos cotidianos.

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Una usuaria de TransMilenio agredió a la periodista Isabella Muriel durante un control de evasión - crédito IDU

Una usuaria de Transmilenio agredió una periodista durante un control de evasión

Una usuaria de Transmilenio agredió a la periodista Isabella Muriel durante un control de evasión del pasaje en el Portal 20 de Julio, en el suroriente de Bogotá, en la mañana del jueves 11 de junio, un episodio que se produjo en medio de nuevas alertas por hechos violentos dentro del sistema.

La confrontación ocurrió mientras personal de seguridad verificaba el ingreso de pasajeros para impedir accesos irregulares al sistema. En ese procedimiento, un hombre y una mujer intentaron entrar con una sola validación.

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Muriel, periodista de Alerta Bogotá, cubría en vivo los controles cuando los vigilantes intervinieron para confirmar si ambos usuarios habían pagado el pasaje correspondiente y en ese momento, la mujer reaccionó con insultos y reclamos contra los empleados de seguridad y luego dirigió palabras ofensivas contra la reportera, según el mismo relato.

Tras la verificación, se comprobó que la mujer sí había validado su ingreso y se le permitió continuar dentro de la estación, pero el incidente no terminó allí, pues al pasar junto a la periodista, la usuaria la habría golpeado con una chaqueta, y testigos aseguraron que intentó acercarse varias veces más a Muriel en aparente ánimo de confrontarla.

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La escena se resolvió cuando la mujer abandonó el lugar y el personal de seguridad evitó que la situación escalara. El medio indicó que no se reportaron lesiones ni consecuencias mayores para las personas involucradas.