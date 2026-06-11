Colombia

Transmilenio en Bogotá estrenará sillas aguamarina en sus buses eléctricos: para quiénes son

La Administración distrital indicó que la renovación también traerá mejoras de comodidad y seguridad para los pasajeros, dentro de una estrategia de movilidad incluyente que incorpora asientos diferenciados

Guardar
Google icon
Transmilenio incorporará sillas aguamarina para cuidadores en los buses eléctricos - crédito Reuters
Transmilenio incorporará sillas aguamarina para cuidadores en los buses eléctricos - crédito Reuters

El sistema de transporte público de Bogotá continúa avanzando en la implementación de estrategias enfocadas en mejorar la experiencia de viaje de sus usuarios.

En esta ocasión, Transmilenio anunció una nueva medida de inclusión que estará presente en los buses eléctricos que comenzarán a operar entre 2026 y 2027: la incorporación de sillas de color aguamarina destinadas a un grupo específico de pasajeros.

PUBLICIDAD

Hasta ahora, los usuarios del sistema están familiarizados con las tradicionales sillas rojas, de uso general, y las azules, que funcionan como asientos preferenciales para personas mayores, mujeres embarazadas y ciudadanos con algún tipo de discapacidad. Sin embargo, la nueva flota sumará una tercera categoría que busca reconocer otra realidad presente en el transporte público diario.

La empresa informó que estas nuevas sillas aguamarina estarán reservadas para quienes realizan labores de cuidado durante sus desplazamientos. Se trata de personas que acompañan, asisten o brindan apoyo a familiares o ciudadanos que requieren atención especial durante el trayecto.

PUBLICIDAD

Tres sillas de plástico en un autobús, una roja a la izquierda, una azul en el centro y una aguamarina a la derecha, con ventanas y barra amarilla al fondo.
Transmilenio suma las sillas aguamarina y les da un lugar a quienes cuidan en cada trayecto (Imagen Ilustrativa Infobae)

La iniciativa hace parte de las transformaciones que llegarán con la incorporación de 711 nuevos buses eléctricos que reforzarán el componente Transmizonal del sistema. Además de aportar a la movilidad sostenible gracias a tecnologías menos contaminantes, estos vehículos buscan responder a necesidades sociales que tradicionalmente han pasado desapercibidas.

Según explicó TransMilenio, el propósito de esta medida es visibilizar el rol de los cuidadores y ofrecerles condiciones más cómodas y seguras mientras cumplen con esta labor.

El propósito es reconocer que quien cuida también necesita condiciones más cómodas y seguras para el viaje”, señaló la entidad al explicar el funcionamiento de estos nuevos espacios preferenciales.

Las denominadas “sillas de cuidado” estarán disponibles para personas que acompañen a adultos mayores, menores de edad, personas con discapacidad o ciudadanos con condiciones de salud que requieran asistencia durante sus desplazamientos dentro del sistema de transporte.

Un agente de la Policía de Colombia con uniforme azul y gorra está sentado en un asiento rojo de TransMilenio, mirando por la ventana hacia otro autobús rojo en la calle.
Transmilenio tendrá sillas para cuidadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

La implementación de esta estrategia se suma a otros esfuerzos adelantados por la administración distrital para promover una movilidad más incluyente y accesible para diferentes poblaciones de la ciudad.

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, la llegada de la nueva flota eléctrica también traerá beneficios asociados a la reducción de emisiones contaminantes, menores niveles de ruido y mejoras en las condiciones de comodidad y seguridad para los usuarios del sistema.

Asimismo, Transmilenio destacó que los nuevos buses eléctricos del componente Transmizonal ya comenzaron a incorporarse progresivamente a la operación en la capital, consolidando la apuesta de Bogotá por una movilidad más sostenible.

Con esta medida, la ciudad busca no solo modernizar su sistema de transporte, sino también reconocer el trabajo silencioso de miles de personas cuidadoras que diariamente acompañan y apoyan a quienes más lo necesitan, incluso en los trayectos cotidianos.

Una usuaria de TransMilenio agredió a la periodista Isabella Muriel durante un control de evasión - crédito IDU
Una usuaria de TransMilenio agredió a la periodista Isabella Muriel durante un control de evasión - crédito IDU

Una usuaria de Transmilenio agredió una periodista durante un control de evasión

Una usuaria de Transmilenio agredió a la periodista Isabella Muriel durante un control de evasión del pasaje en el Portal 20 de Julio, en el suroriente de Bogotá, en la mañana del jueves 11 de junio, un episodio que se produjo en medio de nuevas alertas por hechos violentos dentro del sistema.

La confrontación ocurrió mientras personal de seguridad verificaba el ingreso de pasajeros para impedir accesos irregulares al sistema. En ese procedimiento, un hombre y una mujer intentaron entrar con una sola validación.

Muriel, periodista de Alerta Bogotá, cubría en vivo los controles cuando los vigilantes intervinieron para confirmar si ambos usuarios habían pagado el pasaje correspondiente y en ese momento, la mujer reaccionó con insultos y reclamos contra los empleados de seguridad y luego dirigió palabras ofensivas contra la reportera, según el mismo relato.

Tras la verificación, se comprobó que la mujer sí había validado su ingreso y se le permitió continuar dentro de la estación, pero el incidente no terminó allí, pues al pasar junto a la periodista, la usuaria la habría golpeado con una chaqueta, y testigos aseguraron que intentó acercarse varias veces más a Muriel en aparente ánimo de confrontarla.

La escena se resolvió cuando la mujer abandonó el lugar y el personal de seguridad evitó que la situación escalara. El medio indicó que no se reportaron lesiones ni consecuencias mayores para las personas involucradas.

Temas Relacionados

TransmilenioSillas Transmileniobuses eléctricos BogotáColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Flip compartió homenaje para exaltar la labor del periodista Cristian Herrera, asesinado en Cúcuta: “El trabajo en las regiones es posible”

Herrera fue uno de los pioneros para que la Fundación para la Libertad de Prensa lograra consolidar su red de corresponsales en varias de las zonas más delicadas del país

Flip compartió homenaje para exaltar la labor del periodista Cristian Herrera, asesinado en Cúcuta: “El trabajo en las regiones es posible”

La historia de Shakira en los eventos deportivos: la colombiana suma otra gran cita deportiva con la inauguración del Mundial 2026

La artista colombiana fue confirmada para el show inaugural del 11 de junio en el estadio Azteca y en la clausura el 19 de julio de 2026 junto a Madonna y BTS

La historia de Shakira en los eventos deportivos: la colombiana suma otra gran cita deportiva con la inauguración del Mundial 2026

Radamel Falcao García contó una anécdota con Florentino Pérez que involucró una cena, una servilleta y el intento de ficharlo para el Real Madrid

El futbolista recordó que el directivo repitió varias veces la instrucción de pasarle un papel durante la velada, mientras él compartía mesa con el máximo responsable del Atlético de Madrid, cuando hacía parte del club

Radamel Falcao García contó una anécdota con Florentino Pérez que involucró una cena, una servilleta y el intento de ficharlo para el Real Madrid

Joaquín Guiller confirmó el fin de su matrimonio de 25 años y dijo cómo vive ahora tras la separación

El intérprete aseguró que la comunicación con su expareja sigue siendo buena, negó infidelidades como causa de la ruptura y contó que el vínculo con sus hijos se mantiene sin cambios

Joaquín Guiller confirmó el fin de su matrimonio de 25 años y dijo cómo vive ahora tras la separación

Gustavo Petro se refirió a su frustrada reunión con el alcalde de Nueva York y culpó al Gobierno Trump: “Considero poco democrático”

El mandatario colombiano aseguró que le pusieron obstáculos para concretar varias actividades en territorio estadounidense y reiteró sus críticas por supuestas injerencias extranjeras en el escenario electoral colombiano

Gustavo Petro se refirió a su frustrada reunión con el alcalde de Nueva York y culpó al Gobierno Trump: “Considero poco democrático”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

Asesinato de ‘La Mona’ termina con la tregua y reaviva la guerra entre Digno Palomino y ‘Castor’ en Barranquilla

Camioneta interceptada en Segovia: cinco personas permanecen desaparecidas tras ataque armado

Revictimizar a las familias y negar a las víctimas, las claves de la expulsión de José Pastor Ruiz Mahecha de la JEP

ENTRETENIMIENTO

La historia de Shakira en los eventos deportivos: la colombiana suma otra gran cita deportiva con la inauguración del Mundial 2026

La historia de Shakira en los eventos deportivos: la colombiana suma otra gran cita deportiva con la inauguración del Mundial 2026

Joaquín Guiller confirmó el fin de su matrimonio de 25 años y dijo cómo vive ahora tras la separación

Audiencia contra Blessd por secuestro: el reguetonero y los demás involucrados en el caso no aceptaron los cargos

Hebert Vargas habló de dura ruptura amorosa y el proceso que siguió para sanar: “Alguien destruyó mi corazón”

En video quedó la reacción de Juanda Caribe al regresar a la vivienda que compartía con Sheila Gándara: “Le desvalijó la casa”

Deportes

Reinaldo Rueda estaría en carpeta en Atlético Nacional tras perder la final de la Liga BetPlay ante Junior: cuál es su situación

Reinaldo Rueda estaría en carpeta en Atlético Nacional tras perder la final de la Liga BetPlay ante Junior: cuál es su situación

La selección Colombia denunció un presunto acto de racismo contra Linda Caicedo en la final ante Paraguay por Liga de Naciones: qué pasó

Richard Ríos o Gustavo Puerta para la selección Colombia en el Mundial 2026: Carlos Antonio Vélez eligió

Luis Díaz habló sobre cómo reaccionaría si llega a cumplir el sueño de ganar el Mundial 2026 con Colombia: “Me vuelvo loco”

Este es el puesto que ocupa la selección Colombia en el ranking FIFA previo a su debut en el Mundial 2026