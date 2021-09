Adrián Ramos renueva su contrato con América de Cali: su sueño es ganar la Copa Libertadores

La más reciente derrota por la Liga BetPlay, ante Jaguares, así como la eliminación de la Copa Colombia ante su rival de patio, hacen que la realidad del América de Cali no sea la mejor. Pese a ello, leal al equipo de sus amores, Adrián Ramos renovó contrato.

Este 22 de septiembre, América de Cali informó que Adriancho, el capitán del equipo, continuará hasta diciembre de 2022, y la noticia tiene encantada a la hinchada escarlata. Durante la criticada campaña de la mano del DT Juan Carlos Osorio, el delantero de 35 años ha sido unos de los jugadores más sobresalientes: suma solo dos goles, pero pivotea, asiste a sus compañeros y no escatima gota de sudor.

Que Ramos, a su edad, haya renovado con La Mecha tendría que ver con el deseo de ganar una Copa libertadores con el club. Cuando llegó, en el 2020, aportó 9 goles en 18 partidos para la estrella 15, pero su deseo es levantar un trofeo continental.

A Gol Caracol, semanas atrás, Anayiber Vásquez, la mamá del futbolista le contó que ella le ha sugerido que se retire, pero la pasión de Adrián por los Diablos Rojos y el fútbol puede más.

“A veces lo siento aburrido, a veces contento. Le digo que si ve que no puede más que se retire. Además, ya lleva muchos años y ya cumplió todo. Sin embargo, me dice que no, que espere, que quiere ganar la Libertadores con América y seguir aportando en el club”, le dijo Anayiber al medio en mención.