El Pibe Valderrama y su consejo para James: “tiene que pedir disculpas públicamente”

El Pibe Valderrama no se guardó nada contra James en el tema selección: “tiene que pedir disculpas públicamente”

El futbolista colombiano James Rodríguez ha sido noticia en las últimas horas por su posible llegada al fútbol de Catar pues, según informaron varios medios ingleses, estaba en Doha (Catar), reuniéndose tanto con la dirigencia como con el DT del Al-Rayyan, Laurent Blanc, para conocer de primera mano el proyecto deportivo del club y cuál sería su rol dentro de él.

Y es que para nadie es un secreto que si James quiere jugar deberá ser en otro equipo, ya que en el Everton no tendría los minutos necesarios tras la llegada al banquillo de Rafa Benítez. Cabe recordar que el jugador tiene contrato con los ‘Toffees’ hasta junio de 2022.

Todo parece indicar que su deseo de partir hacia otra liga es la búsqueda de minutos, pues el próximo año se disputará la Copa del Mundo Catar 2022 y su objetivo es estar allí con la Selección Colombia, a pesar de no ser tenido en cuenta por el entrenador en las últimas fechas de Eliminatorias.

De hecho, hace unos días el periodista Javier Hernández Bonnet, director de Blog Deportivo de Blu Radio, informó que fuentes cercanas al Everton le confirmaron que James Rodríguez fue bloqueado por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) para la triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas que se realizará en el mes de octubre.

Aunque esto no confirma la eventual convocatoria del jugador, si concuerda con el diálogo que mantuvo días atrás Reinaldo Rueda, entrenador de la selección, con el jugador donde le solicitó intentar sumar la mayor cantidad de minutos para llegar con ritmo de competencia a los partidos ante Uruguay, Brasil y Ecuador.

Ante esto ya se han generado varias reacciones. Uno de los primeros que se refirió al tema fue el exjugador de la Tricolor, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, pues en diálogo con Blu Radio aprovechó para enviarle un mensaje al ‘10’ tras la polémica generada a mediados de mayo.

“Como jugador de fútbol ya lo conocemos, pero no sabemos cómo está. Falcao jugaba 20 o 15 minutos y estaba en la lista, su problema en Turquía fueron las lesiones y no los goles. El problema de James es que no está convocado y se fue contra el técnico. Él tiene que pedir disculpas públicamente como hicieron otros si quiere ir. Si el problema ya está arreglado, pues hay que llamarlo, nadie duda de él”, afirmó inicialmente.

Asimismo, habló de manera contundente sobre lo que le está ocurriendo al jugador, pues recordó que, en años anteriores, cuando era figura en los equipos donde militaba, solo se hablaba de sus actuaciones en las canchas.

“Él solito se sacó y él solito va a entrar. ¿Por qué se transformó James Rodríguez? Si él ni hablaba. Él antes jugaba fútbol y cambió el rol. Ese rol es cuando uno se va del fútbol”, añadió.

El jugador de la selección de Colombia James Rodríguez. EFE/Rolando Enriquez/Archivo

POLÉMICA DE JAMES RODRÍGUEZ TRAS NO SER CONVOCADO A LA SELECCIÓN

A principios de mayo el Everton de Inglaterra confirmó la tercera lesión consecutiva de pantorrilla de James Rodríguez y las alarmas en Colombia se encendieron. El enganche de 29 años era una fija en la nómina del entrenador Reinaldo Rueda, que lo incluyó dentro del grupo que afrontaría la doble fecha de Eliminatorias de ese entonces como la Copa América. Sin embargo, la Federación Colombiana de Fútbol confirmó su desconvocatoria en un comunicado.

“El cuerpo técnico de la Selección Colombia Masculina de Mayores informa que el jugador James Rodríguez ha sido desconvocado para los juegos ante Perú y Argentina por las clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, y la CONMEBOL Copa América 2021. En los días pasados, el volante fue sometido a exámenes médicos, que determinaron que no se encuentra en el nivel óptimo de competencia, por lo cual, no podrá unirse al grupo de convocados por Reinaldo Rueda para los mencionados compromisos y el campeonato sudamericano”, fue el anuncio de la FCF, quien al mismo tiempo lamentó no poder contar con él en los siguientes compromisos.

Ante este anunció, el jugador sacó un fuerte comunicado que generó una polémica en el entorno del equipo nacional, pues apuntó al entrenador al no entender el por qué lo había desconvocado si, al parecer, estaba en óptimas condiciones.

“Vengo de una recuperación que está en su parte final. En la que he tomado el tiempo suficiente para integrarme en plenitud de condiciones a la práctica del fútbol y de esta manera no afectar mi participación en los próximos compromisos de nuestra selección”, argumentó.

Prosiguió: “Con sorpresa recibo el comunicado del cuerpo técnico, manifestando no contar conmigo y deseándome una recuperación total. Recuperación que ya realicé y en la que me he sacrificado mucho”. Y sentenció: “Lo anterior me llena de profunda decepción, por lo que para mí significa jugar por mi país. No recibir la confianza de parte del cuerpo técnico rompe con todo y me genera un enorme dolor, ya que por la camiseta de la Selección Colombia he dejado hasta la vida”.

POSIBLE REGRESO A LA SELECCIÓN

En caso de darse su llamado para la triple fecha de octubre, este sería el primer llamado del volante ofensivo en la nueva era de Reinaldo Rueda. Por ahora, James Rodríguez ha entrenado sin ningún problema con el Everton FC de Inglaterra, aunque no ha sido convocado en los últimos juegos por un “pequeño problema”, según confirmó Rafa Benítez.

Lo cierto es que la situación del volante es crítica, pues ya completó cuatro meses sin jugar un partido oficial.

Su último partido oficial se llevó a cabo el pasado 16 de mayo ante Sheffield United, que terminó con derrota 0-1, válido por la jornada 36 de la Premier League. En esa oportunidad fue titular y jugó 78 minutos con Carlo Ancelotti como técnico. Desde entonces, por lesiones, decisiones técnicas y aislamientos, James Rodríguez se ha perdido 20 compromisos entre club y la selección.





