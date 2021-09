Carlos Antonio Vélez aprueba la posible llegada de James Rodríguez a la liga de Catar: “No lo voy a satanizar, ya no tiene nivel para la élite”

Carlos Antonio Vélez afirmó que la decisión de James es acertada si lo que busca es tener ritmo de juego para regresar a la selección Colombia. Fotos: REUTERS/Pantallazo-Win Sports.

Lo último que se supo de James Rodríguez es que al parecer estaba en Doha (Catar), reuniéndose tanto con la dirigencia como con el DT del Al-Rayyan, Laurent Blanc, para conocer de primera mano el proyecto deportivo del club y cuál sería su rol dentro de él. Pero aún no se confirma su salida del Everton, con el que tiene contrato hasta junio de 2022.

A falta de confirmación de su fichaje por el equipo catarí, las críticas hacia el colombiano no se han hecho esperar. Algunos, como el comentarista Carlos Antonio Vélez, le cuestionan que haya pasado de jugar en el Real Madrid, con el que tuvo destacadas actuaciones las dos primeras temporadas, al Al-Rayyan, no tanto por el club sino por el fútbol del Oriente Medio, al no ser de primer nivel como el del viejo contienente.

En su columna radial en RCN, sin tapujos, fiel a sus estilo, Vélez comentó:

Después de jugar en Real Madrid, de sonar para todos los equipos y resultar jugando en Qatar, es el colmo de los colmos.

Conforme con el analista, al viajar rumbo a Catar James se va a librar de la presión, aunque ello conlleve a que quizá disminuya su nivel. “No va a exigencias. No lo van a hacer correr o marcar, y podría estar mejor desde el punto de vista físico, y sería aplaudido y podría hacer ‘chiches’... Yo no lo voy a satanizar, porque ya no tiene nivel para la élite; entonces, nadie niega que tiene acogida y se le respeta parte de su pasado, así que debe estar en competencia para ser convocado”.

Vélez afirmó que él esperaba que Benítez le diera minutos a James, quizá no en la Premier League pero sí en las otras competencias inglesas, para testear en qué condición estaba el jugador, hecho que al parecer está lejos de darse. Eso sí, le reconoció al cucuteño de 30 años haber tomado una decisión pensando en la continuidad necesaria para estar en la selección Colombia.

Es mejor que James esté jugando para efectos del combinado nacional. Desde ese punto de vista, la decisión es completamente correcta. Esto le permitiría llegar a la selección, pues me parece inmoral que lo llamen sin jugar.

Carlos Antonio también se atrevió a decir que al pasar de jugar en la Casa Blanca a un equipo poco conocido de este lado del mundo, James llegará con mayor modestia al cuadro cafetero a demostrar qué tiene para aportarle. “Tendrá que aterrizar si vuelve a la Selección. Me imagino que pasar del Real Madrid a Qatar le dará un baño de humildad, y que va a comprender que hay que respetar las envestiduras, para venir como cualquiera otro, ya que la Selección está ganando sin él”.

ESTE SERÍA EL SALARIO DE JAMES RODRÍGUEZ EN EL AL-RAYYAN

Medios de comunicación como The Times y Talksport se han referido a la manera en que James sería vinculado al Al-Rayyan. Al parecer, llegaría en condición de préstamo y recibiría un salario de 200.000 libras esterlinas semanales, es decir, 800.000 por mes y 9′600.000 al año.

El volante creativo sonó para reforzar esta temporada al Milan, pero las lesiones que padeció el colombiano el último año alejaron al conjunto Rossonero de ficharlo. Después, se le relacionó con el Basaksehir Istanbul, pero el centrocampista, dudoso de arribar a Turquía, desistió. Así, pues, el fútbol asiático sería su última oportunidad de tener la continuidad que Rafa Benítez no le brinda.

