Cuatro colombianos participarán en nueva jornada del Mundial de ciclismo de ruta

Selección Colombia partícipe en el Mundial de Ciclismo de Ruta a disputarse en Bélgica

Este martes veintiuno de septiembre la representación colombiana hará presencia en la categoría junior, en varones y damas, de disputar la prueba de contrarreloj individual del Mundial de ciclismo de ruta que se disputa en la región de Flandes, Bélgica.

En la rama masculina, la Selección Colombia estará representada por Brayan Molano y Brayan Vargas, quienes serán de la partida desde las 7:30 a.m. (Colombia); Molano competirá a las 7:59 a.m. mientras que Vargas tendrá su turno a las 8:33 a.m. .

En la rama femenina, Sara Moreno y Gabriela López competirán en la prueba de contrarreloj individual femenina que contará con una distancia de 19,3 kilómetros con inicio en Knokke-Heist y final en Brujas; Moreno y López estarán en acción después de las 3:30 de la mañana, hora colombiana.

La ‘crono’ masculina tendrá una distancia de 22,3 kilómetros.

Programación de jornada martes 21 de septiembre en el Mundial de ciclismo de ruta en Bélgica





Así va la participación colombiana en el Mundial de ciclismo de ruta

Este lunes, en la rama femenina élite, Lina Marcela Hernández fue la mejor latinoamericana al ubicarse en la casilla 34. mientras que Yeny Lorena Colmenares fue 42.

En los varones sub 23, Santiago Buitrago finalizó 38 y Víctor Ocampo 47.

El ‘Toro de Urrao’, Rigoberto Urán, no contó con un buen arranque en la contrarreloj masculina.

Rigoberto Urán en el Mundial de Ciclismo de Flandes. Foto: Fedeciclismo

El antioqueño finalizó en la casilla 34° a 4 minutos y 18 segundos del ganador y bicampeón mundial de crono, el italiano Filippo Ganna. El ‘Toro de Urrao’, quien terminó octavo en la contrarreloj y en la prueba de fondo de los recientes Juegos Olímpicos de Tokio 2020, no logró encontrar su mejor ritmo y perdió minutos desde el primer referencial.

NÓMINA COMPLETA DE LA SELECCIÓN COLOMBIA

Élite hombres:

Fernando Gaviria (UAE Team Emirates)

Sebastián Molano (UAE Team Emirates)

Álvaro José Hodeg (Deceuninck Quick Step)

Rigoberto Urán (EF Education Nippo)

Sergio Andrés Higuita (EF Education Nippo)

Esteban Chaves (Team BikeExchange)

Nelson Andrés Soto (Colombia Tierra de Atletas GW)

José Tito Hernández (Team Medellín)

Sub-23:

Nicolás David Gómez (Team Colpack Ballan)

Víctor Alejandro Ocampo (Colnago CM Team)

Heberth Alejandro Gutiérrez (Colnago CM Team)

Esteban Guerrero (Colnago CM Team)

Santiago Buitrago (Team Baharain Victorius)

Jesús David Peña (Colombia Tierra de Atletas GW)

Damas élite:

Lina Marcela Hernández (Colombia Tierra de Atletas GW)

Paula Andrea Patiño (Movistar Team)

Diana Carolina Peñuela (Team Tibco Silicon Valley Bank)

Lorena Colmenares (Colombia Tierra de Atletas GW)

Erika Milena Botero (Colnago CM Team)

Damas Junior:

Karen Dahiana González (Sistecredito GW)

Gabriela Alejandra López (Sistecredito GW)

Sara Juliana Moreno (Boyacá Raza de Campeones)

Laura Daniela Rojas (Boyacá Raza de Campeones)

Junior hombres:

Santiago Garzón (Team Work Service)

Brayan Vargas (Bicicletas Strongman)

Brayan Molano (Bathco Cycling Team)

Alexander Guatibonza (Bicicletas Strongman)

DT: Carlos Mario Jaramillo

El LXXXVIII Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta se realiza en la región de Flandes entre el 19 y el 26 de septiembre de 2021, bajo la organización de la Unión Ciclista Internacional y la Unión Ciclista de Bélgica.

Se disputa en la región de Amberes en donde el ciclismo es una pasión, por lo que, como no podía ser de otra forma, el pavés y las cotas serán las protagonistas en las pruebas de fondo. «Las carreras en ruta están diseñadas para verdaderos Flandriens», advierte la organización de la cita arcoíris.

