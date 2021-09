Cuando Piedad Córdoba aseguraba que nunca votaría por Petro porque era un “mal ser humano”

Reviven declaración de Piedad Córdoba en la que tilda a Petro de “mal ser humano”. Fotos: Colprensa

El 2022 está cada vez más cerca y las alianzas pretenden fortalecerse para salir victoriosas en las contiendas electorales del próximo año. Una de ellas es el Pacto Histórico, liderado por Gustavo Petro, que recientemente recibió a la exsenadora Piedad Córdoba, con quien tenía notorias diferencias en el pasado.

“Con gran alegría y total convicción quiero anunciar a todo el país que Poder Ciudadano se suma al Pacto Histórico. A lo largo de estos meses tuve muchas conversaciones que llegaron a consensos y compromisos que hoy nos permiten unirnos para construir una nueva Colombia”, trinó, quien podría sumarse a las listas para el Congreso a nombre de dicha colectividad.

Publicación de Piedad Córdoba

Sin embargo, las relaciones entre Córdoba y Petro no siempre se enmarcaron en alianzas. En 2018, durante la contienda presidencial en la que el candidato de la Colombia Humana quedó de segundo, la exsenadora fue enfática al vincularlo con las extintas Farc. Las declaraciones, difundidas en Twitter, generaron polémica por el pasado del ahora partido político ‘Comunes’.

“Respeto totalmente que ellos hayan tomado la decisión de nombrar como candidato presidencial a Timochenko, quien se retiró a mitad de camino por x o y razón. Respeto también, con toda sobriedad, que ellos hayan tomado la decisión de apoyar a Gustavo Petro. Pero eso no me aparta a mí, jamás, para seguir trabajando porque este país encuentre la paz”, indicó la medellinense.

Frente a esto, Petro respondió: “Las Farc ni me han apoyado nunca, ni me apoyan, ni me apoyarán. No se puede hacer política con sentimientos de viudez”, aseveró en Twitter.

Sin embargo, por la adherencia de la exsenadora al Pacto Histórico, trascendió un audio en el que Córdoba descalifica por completo a Petro como político y como persona.

En ese momento, la organización WikiLeaks descubrió una comunicación entre Petro y el embajador estadounidense William Brounfield que data del 2008. En el cable, dado a conocer por Daniel Coronell, el entonces senador denunció congresistas con supuestos vínculos con las Farc. En dicho escrito se mencionó a la entonces liberal Piedad Córdoba, Wilson Borja y Gloria Inés Ramírez, ambos del Polo Democrático.

En varios medios, Córdoba salió a defenderse y a acusar a Petro de querer quedar bien con las autoridades de Estados Unidos. “Quedo muy desconcertada porque yo nunca he pertenecido a la guerrilla, jamás he estado en las Farc y no entiendo cuál fue la intensión de él perjudicarme terriblemente con sus afirmaciones. A mí prácticamente me negaron sin quitarme la visa la entrada a Estados Unidos y yo entiendo que en parte tiene que ver con la tarea que hizo el señor Petro”, dijo a Blu Radio.

Sin embargo, en el podcast ‘El Diario’ de Semana, la mujer se despachó en contra de Petro en su faceta personal.

“A él [Gustavo Petro] solo le interesa él. Lo demás es un correlato por embobar un montón de gente, independientemente de que hay gente muy buena alrededor. […] Uno lo creía muy coherente y resultó siendo incoherente. Yo personalmente no voté por él, no votaría por él y puedo decir, casi que con seguridad, que él jamás será presidente de Colombia porque uno no puede elegir un mal ser humano. Uno tiene que elegir a una persona que, independientemente de lo que sea, tenga coherencia, valores, amor patrio y quiera al país. No solo que quiera figurar como presidente en una lista”, dijo, en 2019, la ahora aliada de Petro en el Pacto Histórico.

SEGUIR LEYENDO: