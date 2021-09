Millonarios goleó al Huila en la décima fecha de la Liga colombiana

Millonarios venció 3-1 al Atlético Huila. Foto: Dimayor

Desde El Campín de Bogotá, Millonarios recibió la visita del Atlético Huila para cerrar la jornada sabatina de la fecha 10 en la Liga II-2021, en un compromiso que finalizó con victoria local 3-1, gracias a los festejos de Harrison Mojica, Andrés Román y Elvis Perlaza. Por los visitantes descontó Brayan Moreno.

Desde el pitazo inicial, el elenco local impuso las condiciones de juego y buscó el tanto rápidamente. Al 9′, un cabezazo de Fernando Uribe terminó atajado por Geovanni Banguera; y un minuto más tarde, el arco se abrió para los ‘azules’.

Daniel Giraldo filtró el esférico de gran manera para Mojica, quien entró al área y sacó un remate cruzado para inflar la red y poner a festejar a los hinchas locales.

Luego, al 12′, Uribe volvió a sacar un remate de cabeza que fue despejado por un defensor central; y siete minutos después, los ‘embajadores’ volvieron a festejar. Una jugada colectiva por derecha terminó con el remate de Román, quien desde el borde del área conectó de gran manera el esférico para el 2-0.

Antes de finalizar la primera mitad, Millonarios se volvió a acercar con un cabezazo de Juan Pablo Vargas que fue despejado por el guardameta ‘opita’; y en tiempo de reposición, Leonardo Escorcia probó con un potente remate de tiro libre que desvió Christian Vargas.

Para la segunda mitad, Millonarios soltó el pie del acelerador y mantuvo su orden en defensa para cuidar la ventaja; y al comienzo de la segunda mitad, sobre el 50′, David Silva probó con un remate de media distancia que salió ligeramente desviado.

Los minutos fueron pasando y los locales se pararon en campo propio; mientras Huila buscó la forma de descontar, y solo lo logró hasta el minuto 86. Moreno recibió un pase filtrado, entró al área y venció al guardameta Vargas para el 2-1.

Sin embargo, la alegría no duró mucho para los visitantes. Al minuto 88, Perlaza se animó y sacó un remate colocado que entró directamente al ángulo para decretar el 3-1 final.

Con este resultado, Millonarios se aseguró el segundo lugar de la tabla con 22 puntos y visitará a Jaguares la próxima fecha. Mientras tanto, Atlético Huila se queda en la penúltima casilla de la tabla con solo seis unidades, y se prepara para visitar al Junior de Barranquilla en la siguiente jornada.





Gamero tienen optimismo con la recuperación de Llinás y Vega

La mancha del encuentro para el Embajador fueron las salidas de Vega y Llinás por molestias, pero Alberto Gamero habló en conferencia de prensa y trajo tranquilidad sobre el estado de ambos jugadores.

“Me gustó el partido. Sabía que íbamos a imponer un ritmo y que teníamos que buscar el gol rápido y lo conseguimos. Uno a veces cree que el 2-0 es suficiente y nos dormimos un rato. Era un partido para controlarlo mejor, pero indudablemente la parte ofensiva en este momento está muy clarita. Me tiene feliz que no hay un solo goelador, sino que hay varios, pero no me gusta que nos hayamos puesto 2-1. Son cosas para corregir”, comentó Gamero sobre el partido.

Por otro lado, Gamero fue consultado sobre la salud de Llinás y Vega, quienes salieron reemplazados por molestias: “Lo de Stiven es en el dedo, seguro mañana o pasado mañana le toman una radiografía. Lo de Llinás es cansancio acumulado, no creo que de pronto sea grave. Tenemos una semana larga para preparar el partido y ojalá el Departamento Médico nos brinde el parte lo antes posible. Yo creo que no va a ser muy grave lo de los dos jugadores”.

Millonarios volvió a sumar de a tres y no quiere perderle pisada a Nacional, el líder invicto que tiene 28 puntos. El próximo compromiso del Embajador será ante Jaguares en condición de visitante.





