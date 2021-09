Rivaldo contó las razones por las que admira a James Rodríguez

El excampeón del mundo con Brasil en el mundial 2002 se rindió en elogios contra el mediocampista colombiano James Rodríguez.

Si bien el brasileño había felicitado en Instagram a Juan Fernando Quintero el pasado 12 de septiembre tras el triunfo por eliminatorias sudamericanas de Colombia sobre Chile, ahora lo ha hecho con el futbolista del Everton FC de la English Premier League.

Según pudo conocer el diario El Espectador de Colombia, la leyenda del FC Barcelona afirmó que admira al colombiano por sus capacidades técnicas y que incluso encuentra similitudes con las características que él tenía en su época como profesional en el balompié internacional. Esto dijo Rivaldo sobre el cucuteño e ídolo de la selección Colombia en Brasil 2014:

En medio de la polémica suscitada por su falta de minutos en el primer equipo Toffee, así como la incertidumbre de no saber cuándo volverá a ser convocado por el entrenador Rafa Benítez, Rivaldo se pronunció optimista afirmando que está preparándose para verlo brillar al máximo nivel, tal como sucedió cuando fue fichado por el Real Madrid, proveniente del AS Monaco en la Ligue 1 francesa:

El también campeón olímpico con Brasil en Atlanta 1996 destacó el palmarés de peso que tiene Rodríguez Rubio a sus 30 años:

James es un gran jugador, de eso no me quedan dudas, ya ha jugado mundiales y eso no es nada fácil. Le tengo mucho respeto y espero que vuelva a brillar muy pronto