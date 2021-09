Falcao anotó el gol más rápido de todos sus debuts: “Soñaba con saltar y marcar”

Tan solo diez minutos le bastaron al colombiano Radamel Falcao García para volver a anotar un gol en la liga española después de ocho años de ausencia en el país ibérico.

El Tigre de Santa Marta firmó el tanto del 3-0 final en la jornada de este sábado 18 de septiembre contra Getafe en el Campo de Fútbol de Vallecas y no dudó en dedicarle a su familia la anotación que selló el triunfo en Madrid.

En declaraciones pospartido dadas a la cadena televisiva Movistar +, Falcao expresó su alegría por volver a anotar en el país donde alcanzó el mejor nivel deportivo de su carrera. Ahora en la etapa final de la misma aprovechó el espacio para dar las gracias por la confianza brindada desde el club y el cuerpo técnico, así como sus expectativas antes de entrar como revulsivo al duelo madrileño:

Estoy muy contento y agradecido con el cuerpo técnico, a mis compañeros y al público que nos ha apoyado en el partido. Se lo dedico a mi familia y doy gracias a dios por esta oportunidad. Soñaba con poder saltar y marcar. Realmente mis compañeros me han dado mucho ánimo, me he sentido muy a gusto. Ahora ya hay que trabajar para el próximo partido