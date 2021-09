Funcionarios podrán abstenerse de registrar a niños con nombres como: Miperro, Satanás o Judas

Funcionarios podrán negarse a registrar nombres que sean objeto de matoneo.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia, a pesar de que no exista una manera radical en la que se le limite la elección del nombre a un niño por parte de sus padres, se informó que en caso que este no sea apto para el menor, los funcionarios de la entidad podrán reservar el derecho de seguir el proceso considerando que no es propicio.

Según el director de esta dependencia, los funcionarios pueden abstenerse de registrar nombres que podrían atentar contra la dignidad, la sana crítica y la objeción de conciencia, por tratarse de una descripción ofensiva o denigrante contra el menor.

En caso de presentarse algún episodio donde los padres tengan un nombre no adecuado, el funcionario registral podrá recurrir a un defensor de menores para que intervenga sobre la denominación que esos padres quieren, “pero los funcionarios notariales no están en la obligación de suscribir ese tipo de nombres”, señaló el director nacional de Registro Civil, Rodrigo Pérez Monroy.

Además, el funcionario aclaró que, por gusto u ocurrencia de los padres de un recién nacido, no pueden ponerles nombres que a futuro puedan incidir en el libre desarrollo de su personalidad o resulte ser objeto de bullying o matoneo.

“No se niega la inscripción, pero sí, hay oposición de escribir en el registro notarial una expresión grotesca y ofensiva que de ninguna manera describe la personalidad o individualidad de ese menor, por consiguiente, se podría apelar a la objeción de conciencia que se encuentra claramente regulada en la Constitución Política”, señaló el Director Nacional de Registro Civil.

Al 31 de diciembre del 2020, se registraron 619 504 niños cuyos padres les pusieron, entre otros, nombres de artistas y deportistas mundialmente conocidos como: Cristiano, James, Neymar, Maluma y algunos un tanto exóticos como Chespirito, Warnerbro y Joku, entre otros. De ellos, el 51,3 % son hombres y el 48,7 % son mujeres.

Entre los nombres registrados, se puede observar que muchos padres han optado por nombrar a sus hijos igual que a artistas de géneros musicales como el reggaetón y pop: J Balvin, Maluma, Yatra, Juanes y Shakira.

Varios padres colombianos han acudido a la creatividad y han registrado nombres como Vanderlein, Messi Andrés, John Crazy, Bellaflor, Britney Cristal, Alison Lupita. Sin embargo, este tipo de nombres son aceptados por no tornarse denigrantes u ofensivos para la niña o el niño recién nacido.

Otros de los nombres que se encuentran en esta lista son: Oilda, Okari, Onely, Shi Yin, Shu Yan, Sol Amy, Eliú, Juny, Ryan, Ale José, Alí Said, Dan José, Michaell, Stivens, Jolith, Yake, Yerson, UsNavy o Westinhouse.

Luciana y Emmanuel, los nombres con los que más bautizaron a los bebés nacidos en el año de la pandemia.

Por otro lado, Luciana y Emmanuel, han sido los nombres con los que más bautizaron a los bebés nacidos en el año de la pandemia en Colombia

Para los “sin tocayo” la Registraduría presentó los nombres más populares que usaron los ingeniosos padres: Alcario, Braider, Eferson, Kael Asaf, Leam Emir y Max Müller, para los niños.

En cuanto a las niñas, los nombres únicos que presentó la Registraduría fueron: Eudy, Liyi, Daela, Eliz Yael, Gia Tani, Laia Milu, entre otros que la misma entidad prefirió no divulgar.

Por otro lado, los denominados nombres comunes, o los más utilizados en el año 2020, de la pandemia, demuestran que la apuesta por lo seguro fue una tendencia de los padres:

Luciana: 4.216 registros

Isabella: 3.505 registros

Salomé: 2.829

Emmanuel: 2.688

Antonella: 2.643

Emiliano: 2454

Santiago: 2.383

Samuel: 2.256

Jerónimo: 2.167

Mariana: 2.160

Otros nombres “fuera de lo común”

En Colombia ha hecho carrera que los padres asignen nombres curiosos, vinculándolos a fenómenos de la cultura popular o, en modo extremo, para buscar un diferencial en la identidad de sus vástagos, Entre los registros de antología se encuentran: Teotriste, Abalgamar, Atilio, Aristipo, Abaracuatira, Ariccksson, Abejo, Leonerso, Pascadio, Santoprimo, Siniberto, Ababdon de Jesús, Valduvino de Jesús y Gildardo Estanislao,reportados como “sin tocayo” por la Registraduría Nacional, además de no contar con homónimo.

Para las mujeres, nombres como Hildari, A Orfa, Epimenia, Sayuris Yudina, Sayuris Yurina, Deivis Isolina, Migleyxy, Diomarluvy, Diomar Suleiny, Edakatherinee, Zyryy Dulfiria y Mingris Mengris, están clasificadas como “sin tocayo” y tienen una ventaja: son inolvidables dado que no podrán ser confundidas con otras personas.

