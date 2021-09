Antonio Navarro Wolff propone alianzas en segunda vuelta presidencial

El copresidente del partido Alianza Verde, Antonio Navarro Wolff se refirió a la necesidad de sumar varios sectores en una candidatura para ganar la presidencia, pero esto ocurriría en segunda vuelta. En diálogo con Caracol Radio, el exsenador dijo que los votos del centro y de la Alianza Verde pueden jugar un papel clave en las elecciones.

Navarro dijo a la emisora que si se logra un resultado bueno en primera vuelta, se podría considerar la unión de fuerzas y alianzas para llevar a un gobierno alternativo al poder. “Nadie gana en primera vuelta en Colombia porque la política está muy dispersa”, dijo uno de los tres presidentes de una de la bancada alternativa más grande del Congreso.

Luego dijo que se está buscando a una persona diferentes a las que han gobernador y por eso desde la Coalición de la Esperanza se propone una alternativa, “un gobierno de cambio”. Justo fue él junto a Antanas Mockus quien se pronunció esta semana comunicando que para ellos la mejor opción de cambio está en la coalición de centro y no en el Pacto Histórico.

En una carta firmada por ellos dos sentaron postura y dijeron que no tendrían nada por aportar en coalición de izquierda. “Como copresidentes del PAV, reiteramos la necesidad y la voluntad de unir al centro y al centro izquierda en la Coalición de la Esperanza, como una opción colectiva, programática e incluyente”, señalan los políticos.

Aseguran que el Partido Verde tiene vocación de gobierno para derrotar a la política tradicional y corrupta, y que la polarización actual, usa la indignación y el miedo, para que Colombia no pueda acceder a las mejores alternativas políticas.

“En el actual escenario ya existe una alianza que representa el pensamiento de izquierda, ese es el Pacto Histórico. Poco nuevo aportaríamos sumándonos a ella”, señalan.

Tanto Mockus como Wolf destacan que hay que consolidar es el centro con sus diversas opciones. “Esa es la función histórica de nuestra Alianza Verde en este período. Vamos a luchar por ser uno de los dos grupos más votados en la primera vuelta y representar las fuerzas alternativas en la segunda vuelta, donde es esencial llegar todos unidos”, insisten.

Ante esta carta, que podría influenciar mucho la futura decisión que tome la colectividad, el precandidato Sergio Fajardo aseguró: “La Alianza Verde es crucial para construir el verdadero centro político de Colombia. Esta declaración de Antanas Mockus y Antonio Navarro es un muestra de sensatez y seriedad. Vamos a cambiar a Colombia con la coalición de la esperanza”.

Para Juanita Goebertus, en diálogo con este medio, la crisis en la que está el partido se debe a que ambas visiones “creen que tenemos una alternativa real de pasar de primera a segunda vuelta. Aquí no hay una decisión, lo que hay son las expresiones por un lado, del presidente Carlos Ramón, con un grupo de otras personas como Camilo Romero, Inti Asprilla, Katherine Miranda, insistiendo en que haya libertad para ellos apoyar el Pacto Histórico y otros con Antanas Mockus y Antonio Navarro que queremos que el partido tome una decisión y sea hacia el centro”.

La congresista dijo que frente al Pacto Histórico y sobre Gustavo Petro particularmente “Me preocupan sus propuestas económicas, la posibilidad de reconciliarnos en un gobierno suyo porque sentía que su discurso es constantemente dividido entre los otros y lo que él representa y lo que no se casa con él, es un poco su enemigo. Pero hablaba de la institucionalidad, ya había habido varias varias propuestas y puntos de vista que me preocupan como que el dijo que en Colombia no había democracia”.

