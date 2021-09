Teófilo Gutiérrez, expulsado contra el América de Cali, se acercó a un récord en el fútbol colombiano

Teófilo Gutiérrez vio la tarjeta roja contra el América de Cali por los cuartos de final de la Copa BetPlay 2021. Fotos: Dimayor/Captura de pantalla (Win Sports)

Deportivo Cali derrotó 1-0 al América en una nueva edición del clásico vallecaucano, esta vez, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa BetPlay 2021, disputado en el Estadio de Palmaseca. Teófilo Gutiérrez tuvo ‘unas de cal y otras de arena’, pues, pese a que fue quien marcó la anotación del conjunto ‘Azucarero’ para clasificar a las semifinales, terminó expulsado por una pelea que protagonizó en el entretiempo y se acercó un récord en el fútbol colombiano.

‘Teo’ había sido una de las figuras del Cali en el primer tiempo, ya que, además de su activa participación en las jugadas ofensivas del equipo, fue el encargado de cobrar y marcar el penalti, apenas transcurridos 6 minutos de partido. Más allá de las habituales fricciones, el compromiso se desarrollaba sin mayores contratiempos, hasta que, en la salida de los jugadores para el inicio del segundo tiempo, el árbitro, Luis Matorel, le mostró la tarjeta roja a Teófilo y a Gustavo Torres, del cuadro ‘Escarlata’.

¿La razón? Parece que ambos jugadores protagonizaron una pelea en los pasillos del escenario deportivo, ubicado en Palmira, Valle del Cauca, al finalizar la primera etapa. Incluso, según los informes entregados durante la transmisión, miembros de la Policía y de logística tuvieron que intervenir para calmar los ánimos. No se sabe cuáles fueron los detonantes del conflicto, sin embargo, en rueda de prensa posterior, el técnico del América, Juan Carlos Osorio, habló de una actitud irrespetuosa por parte de Gutiérrez contra su jugador.

“Considero que lo que le dije a Gustavo debe permanecer entre él y yo. Me parece que hay cosas que para el desprevenido o no ocurren o hay mucho ruido y se distorsiona la realidad. Creo que Gustavo respondió como corresponde a un jugador profesional que es irrespetado. Ya está. Lo demás queda entre nosotros. Me parece que lo único que hay que destacar es que ganó bien Deportivo Cali. Fueron superiores a nosotros y justos ganadores”, expresó el entrenador risaraldense.

Teófilo Gutiérrez amplió su registro de expulsiones en Colombia. Captura de pantalla (Win Sports)

‘TEO’ SE ACERCÓ A UN RÉCORD EN EL FÚTBOL COLOMBIANO:

Con esta nueva tarjeta roja, ’Teo’ llegó a 21 expulsiones en su carrera deportiva, y cada vez está más cerca del registro como el delantero colombiano con más expulsiones, que encabeza el exfutbolista de la Selección Colombia, Víctor Hugo Aristizábal (26). Recordemos, por ejemplo, que Antony ‘El Pipa’ de Ávila, recibió 20 rojas con el América de Cali.

Las expulsiones de Teófilo están repartidas de la siguiente manera:

- Junior de Barranquilla: 11

- Racing Club de Avellaneda: 4

- Rosario Central: 2

- Trabzonspor: 1

- River Plate: 1

- Deportivo Cali: 1

- Selección Colombia: 1

Lo cierto es que el ‘crack’ colombiano ya ingresó al grupo de los jugadores que han recibido más expulsiones en la historia del fútbol. Gerardo Bedoya posee el récord de más expulsiones en la historia del fútbol, con un total de 46 tarjetas rojas que sumó a lo largo de su carrera futbolística. Cabe resaltar que este llegó a portar la camiseta de los principales clubes del país, como Atlético Nacional, Deportivo Cali, Santa Fe y Millonarios. Además, también jugó con la Selección Colombia entre los años 2000 y 2009. Durante ese tiempo fue parte del plantel que ganó la Copa América 2001. En total vistió la camiseta ‘Tricolor’ en 48 partidos y realizó 4 goles.

Quien le sigue es Cyril Rool, exdefensor francés, a quien le sacaron la cartulina roja en 27 juegos. Dejó la actividad profesional en el 2010 cuando estaba jugando en Marsella. Con una tarjeta menos, se encuentra el español Sergio Ramos, quien fue expulsado en 26 ocasiones mientras se encontraba jugando para el Sevilla y Real Madrid. Actualmente Ramos se encuentra militando en el París Saint-Germain.

Unos escalones más abajo aparecen Alexis Ruano (ESP), que suma 22 tarjetas rojas, y Paolo Montero, quien fue echado en 21 oportunidades, mismas que ahora alcanzó ‘Teo’.

