Alicia Machado vuelve a generar polémica por su comportamiento en un reality show mexicano

Bien es sabido que la Miss Universo Alicia Machado no salió de ‘MasterChef Celebrity’ Colombia en los mejores términos, especialmente porque momentos antes y después de su eliminación de la competencia, había denunciado supuestos ataques de xenofobia protagonizados por varios de sus compañeros. Luego de eso, tuvo un fuerte encontronazo con Marbelle en redes sociales, sobre todo en Twitter, donde terminó con unas declaraciones de la venezolana y su equipo de trabajo de tomar acciones legales contra la colombiana. El tema quedó en eso y no hubo más pronunciamientos de ambas mujeres en ninguna plataforma, a pesar de que ambas siguen generando polémica y diversos comentarios, especialmente en Twitter e Instagram.

Ahora, la modelo venezolana hace parte del reality show mexicano ‘La casa de los famosos’, donde también ha generado polémica por cuenta de un comportamiento que, según varios seguidores del show y medios locales, es motivo de discusión.

Las imágenes de lo ocurrido con la exreina de belleza fueron compartidos por el programa ‘Suelta la sopa’ de la cadena Telemundo; allí, los presentadores discutieron su actuar: mientras que unos mencionan que fue “inapropiado” debido a que ella ha manifestado en el concurso que es una mujer casada, otros manifestaron que no estaba desnuda; entretanto que una de las panelistas dijo que ella tenía como estrategia “encuerarse” para ver si alguien le presta atención, pero falla en ese intento y por ello acude a esas iniciativas.

Además, los panelistas siguieron discutiendo porque, según varios de ellos, la exparticipante de la edición colombiana de ‘MasteChef Celebrity’, le coqueteaba a otro participante de ‘La casa de los famosos’ y por esa razón había confrontado a Kimberly Flores, influenciadora guatemalteca que recientemente salió de la competencia.

A continuación, el video donde se muestra el polémico comportamiento de Alicia Machado

Por otro lado, la modelo ha generado diferentes opiniones por la relación cercana que sostiene con el actor Roberto Romano; de hecho, este fue blanco de duras críticas por haber cometido un presunto acto de misoginia contra la venezolana al decir que “es un nopal con espinas”.

“Cómo es posible que después de que Roberto llora con Alicia y le dice cosas tan bonitas, le diga una frase como esta: ‘Yo ya no sé cómo explicarle a esa persona (es decir, Alicia) que es un nopal con espinas y sigue creyendo que es una suculenta”, expresó Juan Manuel Cortés, panelista de ‘Suelta la sopa’. A pesar de eso, el futuro de la ‘relación’ es incierto y Alicia, mientras tanto, continúa llamando la atención del galán de telenovela.

Cabe mencionar que la venezolana fue criticada (de nuevo) tras haber arremetido contra Celia Lora y señaló que nadie la conoce en Estados Unidos, territorio donde ella ha formado una carrera que le ha dado nombre y fama.

“A esta vieja no la conoce nadie en Estados Unidos, no saben ni quién es, saben que es la hija de un rockero que tampoco suena allá, by the way, ups, qué pena”, le comentó a Roberto Romano y Uriel del Toro mientras ella se encontraba recostada en una cama, con unos lentes oscuros y una sudadera gris. En cuanto escuchó esta declaración, Uriel la intentó calmar y le pidió que no se metiera con la hija de Alex Lora, uno de los más famosos cantantes de rock mexicano que formó la banda El Tri, conocida internacionalmente.

SEGUIR LEYENDO