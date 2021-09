Piedad Córdoba sí ingresó a Colombia de manera irregular y Migración buscará sancionarla

La exsenadora Piedad Córdoba fue captada en video mientras entraba al país este lunes 13 de septiembre, hacia las 4:00 p. m., por el puente Simón Bolívar, área fronteriza entre Colombia y Venezuela.

Ante este hecho, Migración Colombia confirmó que efectivamente la excongresista pasó al territorio nacional de manera irregular. “Tras cruzar la frontera, la señora Córdoba Ruíz, quien era trasladada en una silla de ruedas, abordó una camioneta, omitiendo realizar su proceso de control migratorio”, señaló la entidad.

Agregó que la autoridad migratoria colombiana le inició a Córdoba un proceso administrativo sancionatorio y dentro del marco de este ejercicio, y garantizando y respetando el debido proceso, ella tendrá que comparecer ante Migración Colombia y rendir los descargos respectivos.

De acuerdo con la normatividad migratoria vigente, en el caso de los ciudadanos colombianos, la omisión de sello acarreará una sanción económica de hasta ocho (8) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Según dijo el diario regional La Opinión de Cúcuta, la exdirigente política habría viajado a Venezuela para reunirse, presuntamente, con funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, no hay información confirmada al respecto.

Una vez en suelo colombiano y dentro del automóvil mencionado, Córdoba se habría sido dirigida al aeropuerto Camilo Daza, donde tomó un vuelo que la llevó hasta Bogotá, su ciudad de residencia.

De acuerdo con W Radio , la excongresista fue grabada por la Guardia Nacional Venezolana, que le hizo llegar el video en el que se le ve entrando por el puente antes mencionado y con un pie lesionado.

La misma Córdoba se pronunció al respecto en su cuenta oficial de Twitter ycontó que se “quebró la pata”, agradeció a quienes se solidarizaron con ella, pero no brindó más detalles del supuesto accidente al que se enfrentó.

“Hoy dicen que metí la pata, pero la verdad es que me la quebré. A los que me llamaron y me escribieron les agradezco todo el cariño. Me encuentro bien y sigo pisando firme. Hay Piedad pá'rato”, tuiteó Piedad Córdoba.