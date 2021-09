Lina Tejeiro respondió a mujer que insinuó que regresaría con Andy Rivera por su nueva camioneta

Foto tomada de Instagram @LinaTejeiro

Una de las parejas de la farándula colombiana que más causa revuelo, incluso sin estar juntos, son la actriz Lina Tejeiro y el cantante Andy Rivera. A pesar de que la relación de los famosos, que duró cuatro años, terminó a mediados de 2018, todavía hoy los seguidores de ambos los siguen relacionando y recordando en las publicaciones que ambos realizan en sus redes sociales.

Han sido muchas las ocasiones en las que los rumores de un regreso de la pareja se hace tendencia en las redes, pero esto nunca se ha confirmado por ninguno de los dos artistas. Sin embargo, es común ver que en las fotos de Lina se mencione a Andy en los comentarios y viceversa, así como que a los dos constantemente les estén preguntando por el otro.

Aunque se podría decir que ambos famosos deberían estar acostumbrados a que los internautas los relacionen después de tres años de terminar su relación, es claro que, en ocasiones, los usuarios de las redes sociales realizan comentarios que se convierten en un ataque directo para ambos. Esto sucedió en las últimas horas, cuando una persona insinuó que Tejeiro es una mujer interesada y la actriz le respondió con un largo mensaje que muchos aplaudieron.

Todo sucedió en la más reciente publicación del cantante urbano Andy Rivera, en la que mostró a sus casi cinco millones de seguidores su adquisición. Se trata de una camioneta BMW versión M50i avaluada en $400 millones de pesos, según la página oficial.

“Muchos años de trabajo (…) yo todavía no lo puedo creer, pero trabajen duro, la vida no se trata de poner el foco en esto, esto son detalles que te dicen que las cosas te están saliendo bien, lo soñé mucho”, escribió el cantante en la publicación que tiene más de 247 mil interacciones.

Mientras muchos de sus seguidopres aplaudían el mensaje que Rivera dejaba en su publicación, invitando a las personas a luchar por sus sueños y trabajar duro para obtener estos resultados, una persona decidió incluir a Lina Tejeiro en los comentarios.

“Adivinen quién le va a escribir en 3... 2... 1 @linatejeiro”, escribió la usuaria de redes sociales insinuando que, al ver la lujosa camioneta que Andy Rivera adquirió, su expareja lo buscaría nuevamente porque es una mujer interesada.

La actriz, etiquetada en el comentario de la mujer, no hizo como en otras ocasiones, cuando decide ignorar los comentarios al igual que el cantante urbano, sino que enfrentó a la mujer en los comentarios de la publicación de su exnovio.

“No mi hermosa jajajaja un carro que me puedo dar yo misma no me deslumbra ni me sorprende. Que tú busques hombres por sus cosas materiales no quiere decir que otras mujeres lo hagamos. No trates de normalizar lo que tú haces. La verdad me alegro mucho por él”, respondió la actriz.

Tejeiro fue aplaudida en los comentarios , tanto que la mujer que realizó el comentario lo borró y ya no puede verse en la publicación de Rivera. Pero coo pasa en las redes sociales, aunque las cosas se borren, quedan evidencias, y las páginas que se encargan de mostrar la vida de los famosos no dejaron de compartir el comentarios de Lina en sus perfiles.

Cabe mencionar que Tejeiro está disfrutando de una lujosa casa que adquirió, al parecer, a las afueras de Bogotá, la que duró varios meses arreglando a su gusto y que, hoy en día, es una vivienda en la que vive la actriz junto a sus mascotas. Además, la actriz le regaló un vehículo nuevo a su madre en su cumpleanos, diciembre de 2020, y desde junio de 2019, también adquirió su propia camioneta.

