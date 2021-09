¿Karol G y Anuel regresaron?, los dos vistieron la misma camiseta

Los rumores sobre una posible reconciliación entre los artistas Karol G y Anuel AA han aumentado en las últimas horas.

Los seguidores de los cantantes de música urbana aseguran que la pareja pudo haber regresado. Las afirmaciones surgieron luego de que se les viera vistiendo la misma camiseta.

Recientemente Karol G compartió algunas fotos a través de sus historias de Instagram. En las imágenes se le ve vistiendo una sudadera blanca, pero lo que llamó la atención es la camiseta negra con la palabra “FREE” en blanco y aparentemente en una talla mucho más grande que la suya.

Los fanáticos de la pareja, que no dejan escapar ningún detalle, se percataron de que el cantante de reguetón también vistió esa camiseta en una ocasión anterior.

Además de la vestimenta de los artistas, un detalle que llamó la atención es que Anuel AA nuevamente está siguiendo a la cantante colombiana en Instagram. Sin embargo, ella aún no ha regresado el ‘follow’.

Cabe recordar que, los cantantes dejaron de seguirse cuando terminó su relación amorosa, hace más de cinco meses.

<br/>

¿Ruptura real o publicidad para la pareja?

Karol G y Anuel AA le pusieron fin a su romance luego de tres años de estar juntos. Su relación fue una de las más comentadas desde que se hizo oficial. Mientras estuvieron juntos grabaron varias canciones y videoclips como el de ‘Ocean’, una producción que se convirtió prácticamente en el himno de la pareja.

Los rumores de la ruptura iniciaron en marzo de este año y posteriormente, la pareja confirmó la noticia. “Siempre estoy viendo noticias que estamos, que no estamos. La realidad es que no estamos juntos, pero yo la amo”, dijo el puertorriqueño en su momento.

“Si ya solo aceptarlo es difícil, imagina tenerlo que hacer ante millones de personas. Por mucho tiempo, tratamos de alejar nuestra relación de las redes sociales para cuidarnos. Nunca utilizamos nuestra relación para hacer marketing ni hoy, ni hace casi tres años que todo comenzó”, dijo la colombiana a través de sus historias de Instagram.

La noticia causó revuelo en redes sociales donde se registraron comentarios encontrados. Por una parte, estaban los que lamentaron la separación de la pareja pero también hubo quienes dudaron y dudan sobre la veracidad de la separación. Los mensajes salieron de nuevo a la luz con los rumores de una reconciliación.

“Nadie me saca de la mente que nunca se dejaron y solo fue más publicidad porque ya su relación no causaba el mismo impacto que el primer día. Pero si no es así igual me gusta esa pareja. Que viva el amor”, es uno de los comentarios en las redes sociales.

Cabe recordar que, luego de anunciar la separación, a Karol G se le vio aparentemente pasada de tragos cantando “música de despecho” en un viaje a México.

Así mismo, hace un par de semanas volvió a cantar ‘Ocean’ en un concierto y mientras interpretó la canción, la artista no pudo evitar el llanto.

Hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado acerca de las versiones de la supuesta reconciliación.

