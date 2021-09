De labor campesina a descubrimiento histórico: un niño y su abuelo hallaron un colmillo de mastodonte en Norte de Santander

El Señor Gonzalo Roa y su nieto Camilo Andres Rodriguez. Alcaldía de Agualinda.

El corregimiento de Agualinda, ubicado a media hora de la capital de Norte de Santander, Cúcuta, se caracteriza por su gran importancia arqueológica. Allí se encuentra un Museo Arqueológico y Paleontológico y esta vocación se ratificó con el impresionante hallazgo de un colmillo de mastodonte de la Era Cuaternaria.

Así lo informó la Secretaría de Cultura de Agualinda, que atribuyó el descubrimiento a un niño de 12 años, quien junto a su abuelo se encontraban rastreaban una de sus cabras cuando ocurrió el hallazgo.

“En días pasados un habitante de nuestra comunidad, el Señor Gonzalo Roa y su nieto Camilo Andrés Rodríguez, hicieron un importante hallazgo arqueológico, en la quebrada la Ciénega ubicada en la Vereda El Suspiro, Agualinda, donde encontraron la defensa de un MASTODONTE AMERICANO”, indicó la Alcaldía de Agualinda.

La administración municipal también señaló que, “el hallazgo es de vital importancia para la comunidad por nuestro sentido de pertenencia y por la importancia de nuestro territorio para la arqueología. Con esto, recordamos la obligación del Estado colombiano y de las personas de proteger las riquezas naturales y culturales de la nación”.

Hallazgo de colmillo de mastodonte en Norte de Santander. Alcaldía de Agualinda.

La información de las autoridades dio a conocer que el fósil cuenta con una longitud de 1,86 mts y ya se encuentra ubicado en el Museo Arqueológico de Agualinda con el fundador del lugar, Saddy Molina, quien apoyó la recuperación del hallazgo, que tuvo el liderazgo de la presidenta de la Junta de Acción Comunal, Emilgen Quiroga y que de igual forma contó con el equipo de trabajo conformado por los habitantes de la comunidad: Durley Molina Moros, Jose Maria Santos Nieto, Camilo Rodriguez, Cristian Parra, Karen Isao, Laura Losada y Sofia Roa.

“Hace tiempo lo vimos y le avisamos a la presidenta de la Junta, quien en ese momento se había sometido a una operación. El niño me decía: vamos nosotros y lo sacamos, pero no nos atrevimos porque no sabíamos cómo sacar eso. Hasta que finalmente este domingo un grupo de vecinos fue a traerlo”, indicó Gonzalo Roa Hernández al diario La Opinión.

Asimismo, Camilo Andrés, el pequeño entusiasta codescubridor de la pieza arqueológica, relató sobre el momento del gran hallazgo:

“Nosotros vimos una punta y yo le dije: no no, eso es un hueso. Me llené de emoción y de una vez me surgió la idea de contarle a la presidenta –de la JAC-, para que los sacaran”, señaló el menor en el mismo medio y al mismo tiempo manifestó que, “nunca antes había visto un fósil en tierra”.

Recuperación del colmillo de mastodonte. Alcaldía de Agualinda.

De otro lado, Molina, calificó al hallazgo como “un gran honor”, pero manifestó que hace falta apoyo económico para seguir con su importante labor en el municipio.

“Lamentablemente estamos un poco descuidados, porque no hay apoyo; y no hablo de recursos económicos, porque tengo mi jubilación. Estoy cansado de pedirles a las autoridades que me ayuden para construir el museo. Tengo pensado techar una parte de mi casa para ampliar más el museo”, precisó el hombre de 88 años.

En la misma línea, las autoridades de la vereda demandaron más atención por parte de la administración municipal para que brinde más apoyo a esta zona de importante interés arqueológico en Colombia:

“Los habitantes y residentes de este sector reclaman mayor atención de la Administración Municipal, Departamental y del Gobierno Nacional para ayudar a preservar está reconocida zona de hallazgos arqueológicos únicos en el país”.

SEGUIR LEYENDO: