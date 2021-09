Juan Guillermo Cuadrado inició con pie derecho en la Champions, así fue su debut con la Juventus

Juan Guillermo Cuadrado inició con pie derecho en la Champions, así fue su nueva asistencia REUTERS

El volante colombiano Juan Guillermo Cuadrado disputó 82 minutos en la goleada 0-3 de Juventus a Malmö por el comienzo de los grupos de la UEFA Champions League. A pesar de que su actuación estaba en duda por una gastroenteritis, el antioqueño puso el pase para el primer gol de este triunfo con el que su equipo respira en la temporada, pues en la Serie A no iniciaron de la mejor manera y la salida del portugués Cristiano Ronaldo se evidenció en la manera de juego.

La Juve encontró la calma en Suecia. Agobiado por un arranque con apenas un punto en tres partidos del fútbol italiano, el conjunto turinés se destapó en el debut por el torneo continental. El técnico Massimiliano Allegri lanzó un mensaje de juego más ofensivo con la alineación del colombiano más adelante en su 4-4-2, allí, el cafetero se destacó en la banda derecha creando varias opciones de peligro.

En esa posición acompañó a Paulo Dybala en ataque y tuvo menos recorridos para respaldar al lateral Danilo por la timidez de Malmö para cruzar la mitad de la cancha. Jugó la mayor parte del partido en campo rival, avanzó como interior y dio amplitud cuando se recostó en la banda para lanzar centros.

Y es que precisamente fue por esa vía que comenzó la goleada. A los 23 minutos le dio una asistencia a Alex Sandro al punto penal para que el brasileño conectara de cabeza para el 0-1. Con más confianza por la ventaja, el visitante controló el partido de ahí en adelante. Posteriormente aseguró la victoria al final del primer tiempo con dos anotaciones más del argentino Paulo Dybala y el español Álvaro Morata.

El 0-3 resultó suficiente. El técnico lo mantuvo en el campo hasta el minuto 82. Finalmente, Juan Guillermo Cuadrado tuvo el 92 por ciento de precisión en sus pases, siendo uno de los mejores de la cancha en esa estadística. Además de la asistencia, abasteció el ataque con otros tres y recuperó cinco veces la pelota. En la parte final del compromiso fue reemplazado por Kulusevski.

“3 puntos importantes gracias a Dios. Buen comienzo que nos llena de confianza para lo que se viene”, expresó el jugador, en su cuenta oficial de Instagram.

ACÁ LA NUEVA ASISTENCIA DE CUADRADO

Juventus lidera el Grupo H con tres puntos y en la segunda fecha recibirá al actual campeón Chelsea, partido que se disputará el próximo miércoles 29 de septiembre en Turín.

DUVÁN ZAPATA TAMBIÉN SE REPORTÓ CON ASISTENCIA

Sin Luis Fernando Muriel, pero con Duván Zapata en la nómina titular, Atalanta enfrentó a Villarreal en su debut en la UEFA Champions League 2021/22.

El conjunto de Bérgamo, fiel a su estilo de atacar sin importar que juegue como visitante, salió a imponer su ritmo en el partido y, desde muy temprano, se fue en ventaja en el marcador. Cuando el reloj marcaba el minuto 5 del compromiso anotó el primer gol.

Quien convirtió fue el suizo Remo Freuler, tras un pase de Zapata, luego de recibir la esférica de espalda al arco rival e imponer su portento físico.

En cuanto a Luis Fernando Muriel, no estuvo disponible para el partido debido a una molestia física. “Las pruebas instrumentales a las que fue sometido confirmaron una lesión muscular de no poca importancia. Los tiempos de recuperación no serán cortos”, se lee en un comunicado emitido por el Atalanta el pasado 8 de septiembre.

Debido a la dificultad del Atalanta de concretar en el último cuarto de cancha, además de refrescar el equipo, Gian Piero Gasperini acudió al banco de suplentes en el minuto 71. Retiró a Duván Zapata, Marten de Ron y Ruslan Malinovskyi para darle paso a Josip Ilicic, Teun Koopmeiners y Mario Pasalic.

Cuando pocas ideas encontraba el Atalanta, concretamente en el minuto 84, tras un centro al área casi a ras de piso, Robin Gosens empató y puso el 2-2 final. El marcador le favoreció a su equipo, que jugó fuera de casa.

